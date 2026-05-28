Le concert Turandot réunit des artistes classiques internationaux à Hanoi

Hanoi (VNA) – Le « Concert Turandot 2026 » s’est tenu 27 mai 27 mai à l’Académie nationale de musique du Vietnam, réunissant des professeurs, chefs d’orchestre et concertistes de renom pour une soirée de concerts symphoniques et lyriques d’inspiration européenne.



Présenté dans le cadre du projet international « Les Quatre Turandot » (T4T) - soutenu par l’Union européenne et le ministère italien de la Culture -, le concert vise à construire un pont culturel entre l’opéra italien, la musique symphonique européenne et le public vietnamien passionné de musique classique. Les ambassadeurs de l’Union européenne et de Pologne, ainsi que des représentants de la République tchèque, y ont assisté.



L’événement a réuni un impressionnant panel d’artistes et d’enseignants, parmi lesquels le chef d’orchestre Matteo Parmeggiani, le professeur Giuseppe Modugno – directeur du Conservatoire Vecchi-Tonelli de Modène et Carpi –, le professeur Vsevolod Dvorkin, le prof. associé-Dr Nguyên Huy Phuong et la pianiste My Dung. Les chanteurs d’opéra vietnamiens Dào Tô Loan et Nguyên Khac Hoa se sont également produits.



En ouverture du programme, l’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta, a souligné le rôle de l’art et de la musique dans le renforcement des liens culturels entre les nations. Il a salué la collaboration entre les artistes internationaux, l’Académie nationale de musique du Vietnam et le Conservatoire Vecchi-Tonelli de Modène et Carpi, qui a permis de rapprocher les projets artistiques internationaux du public vietnamien.



L’un des moments forts de la soirée fut une interprétation spéciale du « Concerto de Varsovie » pour quatre pianos et orchestre symphonique, présentée pour la première fois au public vietnamien dans le cadre d’un concert classique d’envergure.

Sous la direction du chef d’orchestre Matteo Parmeggiani, quatre pianistes – Giuseppe Modugno, Vsevolod Dvorkin, Nguyên Huy Phuong et My Dung – ont offert une performance d’une grande maîtrise technique et d’une intense émotion.

Une interprétation du «Concerto de Varsovie » pour quatre pianos et orchestre.

L’interaction entre les quatre pianos à queue et l’Orchestre symphonique national du Vietnam a créé une atmosphère saisissante dans la salle de concert, suscitant de longs applaudissements du public.



Lorsque quatre pianos dialoguent avec l’orchestre, l’effet sonore qui en résulte est riche, énergique et d’une grande théâtralité. Cela exige des artistes une grande synergie émotionnelle, rythmique et musicale, a partagé le prof. associé-Dr Nguyên Huy Phuong.



Selon lui, la valeur du projet réside non seulement dans le spectacle, mais aussi dans sa capacité à créer des liens académiques et à des échanges culturels internationaux. La collaboration avec des professeurs, des artistes et des chercheurs issus de nombreuses grandes académies de musique offre aux artistes vietnamiens des opportunités d’échanges professionnels et un accès à de nouvelles perspectives artistiques.



Outre des œuvres symphoniques, le concert a présenté des extraits d’opéras célèbres de Puccini, Verdi et Tchaïkovski, interprétés par Dào Tô Loan et Nguyên Khac Hoa, insufflant ainsi une ambiance de musique classique européenne au cœur de Hanoi.



De jeunes musiciens vietnamiens ont également marqué les esprits lors de ce programme. Le pianiste Nguyên Duc Kiên a captivé l’attention avec une composition d’envergure de près de 30 minutes, exigeant une maîtrise technique pointue et une grande profondeur musicale. Son assurance sur scène, ses passages rapides et son interprétation émouvante ont été vivement salués par le public.



Parallèlement, le jeune artiste Dào Trong Nguyên Huy a interprété le Concerto pour piano en la mineur d’Edvard Grieg avec assurance et une musicalité expressive, suscitant un accueil chaleureux de la part des spectateurs.



Plus qu’un simple concert, le « Concert Turandot 2026 » a constitué un véritable pont culturel entre le Vietnam et la communauté internationale, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération académique, de formation et d’échanges artistiques entre musiciens, enseignants et étudiants en musique. – VNA



