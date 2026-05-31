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Le Vietnam, une destination d’apprentissage de plus en plus prisée à Singapour

Au sein de l’Université nationale de Singapour (National University of Singapore - NUS), l'Initiative d'amitié en Asie du Sud-Est (Southeast Asia Friendship Initiative - SFI) vise à mieux faire connaître l’histoire, les cultures et les sociétés de l’Asie du Sud-Est, tout en favorisant la compréhension mutuelle entre les peuples de la région.

Des étudiants singapouriens visitent le Musée des vestiges de la guerre du Vietnam. Photo : VNA
Des étudiants singapouriens visitent le Musée des vestiges de la guerre du Vietnam. Photo : VNA

​Singapour (VNA) – La visite d’État à Singapour du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment les échanges éducatifs et culturels.

Au sein de l’Université nationale de Singapour (National University of Singapore - NUS), l'Initiative d'amitié en Asie du Sud-Est (Southeast Asia Friendship Initiative - SFI) vise à mieux faire connaître l’histoire, les cultures et les sociétés de l’Asie du Sud-Est, tout en favorisant la compréhension mutuelle entre les peuples de la région. Dans ce cadre, le Vietnam figure parmi les destinations les plus appréciées des étudiants participant aux programmes d’immersion de la SFI.

Selon le Dr Mohamed Effendy B. Abdul Hamid, maître de conférences au Département d’études sur l’Asie du Sud-Est de la Faculté des arts et des sciences sociales (FASS) de la NUS, l’intérêt des étudiants pour le Vietnam ne cesse de croître, ce qui explique que les voyages d’étude au Vietnam soient de plus en plus fréquents. Beaucoup souhaitent mieux comprendre son histoire, sa culture, sa société ainsi que les transformations économiques qu’il a connues au cours des dernières décennies.

Les étudiants s’interrogent notamment sur les facteurs ayant accompagné le développement du pays, sa capacité d’adaptation aux évolutions mondiales et son modèle de croissance. Pour eux, le Vietnam constitue un terrain d’observation et d’apprentissage particulièrement riche.

Une fois inscrits au programme, les étudiants apprennent les bases du vietnamien et suivent des cours sur l’histoire et le développement du pays avant de partir en voyage d’étude au Vietnam. Après leur séjour, ils sont invités à approfondir leur réflexion à travers des travaux académiques fondés sur leurs observations de terrain.

Selon le Dr Mohamed Effendy, l’expérience directe du Vietnam suscite souvent un intérêt encore plus marqué. Les rencontres avec les habitants, la découverte de la gastronomie locale et l’exploration de différentes régions du pays permettent aux étudiants de mieux comprendre la réalité vietnamienne contemporaine.

L’édition 2026 de la SFI comprenait un voyage d’étude de dix jours à travers le Vietnam, du Nord au Sud. Pour de nombreux participants, ce séjour a offert un aperçu concret de la diversité culturelle du pays ainsi que de son dynamisme actuel.

Jeffrey Tiang Jun Rong, l’un des étudiants ayant pris part au programme, s’est dit impressionné par le développement économique du Vietnam et par sa vision à long terme à l’horizon 2045.

De son côté, l’étudiante Shwe Yati Oo a consacré ses recherches à l’architecture vietnamienne. Elle a été particulièrement marquée par la diversité des influences historiques qui se reflètent dans le patrimoine bâti du pays, de l’époque féodale à la période coloniale française.

Les travaux réalisés à l’issue du programme constituent également un espace d’expression particulièrement créatif pour les étudiants. Selon le Dr Mohamed Effendy, les étudiants peuvent laisser libre cours à leur créativité en présentant leur travail sous la forme de leur choix : vidéo TikTok, publication sur Facebook ou encore rap en vietnamien.

Pour les organisateurs, la SFI 2026 a permis aux étudiants de découvrir le Vietnam au-delà des salles de classe, à travers des échanges, des expériences de terrain et une meilleure compréhension de son histoire, de sa culture et de sa société contemporaine. -VNA

#Université nationale de Singapour #Initiative d'amitié en Asie du Sud-Est #culture vietnamienne #Singapour Singapour
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