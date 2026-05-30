Culture-Sports

Préserver l’âme du khèn des Mông dans les écoles en zone montagneuse

Le khèn est l’instrument de musique emblématique des Mông, celui qui les relie au monde invisible. Sous le soleil des premiers jours d’été sur le plateau rocheux de l’extrême Nord, la cour de l’école primaire en internat semi-pensionnaire pour minorités ethniques de Sung La, dans la commune de Sa Phin (province de Tuyên Quang), résonne d’une mélodie singulière.

Des artisans enseignent la danse et le khèn Hmong aux élèves de l’École primaire semi-internat pour minorités ethniques de la commune de Ta Mung (Lai Chau). Photo d'illustration : VNA
Des artisans enseignent la danse et le khèn Hmong aux élèves de l’École primaire semi-internat pour minorités ethniques de la commune de Ta Mung (Lai Chau). Photo d'illustration : VNA

Hanoi (VNA) - Le khèn est l’instrument de musique emblématique des Mông, celui qui les relie au monde invisible. Sous le soleil des premiers jours d’été sur le plateau rocheux de l’extrême Nord, la cour de l’école primaire en internat semi-pensionnaire pour minorités ethniques de Sung La, dans la commune de Sa Phin (province de Tuyên Quang), résonne d’une mélodie singulière.

Les sons encore hésitants du khèn des Mông s’élèvent peu à peu en harmonie, mêlés aux rires des enfants des montagnes, donnant à cette petite école nichée au cœur du plateau karstique une atmosphère plus vivante et joyeuse.

Dans cette région connue pour ses champs de fleurs de sarrasin, ses murets de pierre grise et ses anciennes maisons en pisé, une classe particulière contribue discrètement à prolonger le fil de la culture traditionnelle. Il s’agit d’une session de transmission et d’apprentissage de l’art du khèn des Mông en 2026, organisée par le Centre provincial de la culture et du cinéma de Tuyên Quang, en coordination avec le Comité populaire de la commune de Sa Phin.

1-4059.jpg
Le son du khèn résonne au cœur des montagnes rocheuses, faisant revivre les traditions culturelles du peuple Hmong. Photo : baotuyenquang.com.vn

Sur le plateau karstique de Dong Van, reconnu Géoparc mondial par l’UNESCO, le khèn occupe depuis longtemps une place particulière dans la vie des Mông. Bien plus qu’un simple instrument de musique utilisé lors des fêtes, il représente la voix de l’âme, le rythme du quotidien et la mémoire collective d’un peuple attaché à ses marchés traditionnels, à ses fêtes saisonnières et aux rencontres au pied des montagnes rocheuses.

Sur le plateau karstique de Dông Van, reconnu Géoparc mondial par l’UNESCO, le khèn occupe depuis longtemps une place particulière dans la vie des Mong. Bien plus qu’un simple instrument de musique utilisé lors des fêtes, il représente la voix de l’âme, le rythme du quotidien et la mémoire collective d’un peuple attaché à ses marchés traditionnels, aux fêtes saisonnières et aux rencontres au pied des montagnes rocheuses.

Ainsi, introduire l’art du khèn dans les écoles ne consiste pas seulement à enseigner une technique artistique, mais aussi à préserver l’essence culturelle pour les jeunes générations. Dans cette classe singulière, les petites mains des élèves découvrent pour la première fois l’instrument emblématique des Mong.

Certains hésitent encore à poser les lèvres sur les tuyaux du khèn, d’autres peinent à suivre les pas de danse, mais tous affichent dans leurs yeux la même curiosité enthousiaste.Avec patience, les artisans et artistes populaires corrigent chaque mouvement, montrent comment contrôler le souffle et garder le rythme.

Les sons encore maladroits du khèn résonnent dans la cour de l’école, parfois imparfaits, mais profondément émouvants, comme le signe d’un patrimoine vivant qui continue de se transmettre.

Selon Tài Dinh Tinh, directeur du Centre provincial de la culture et du cinéma de Tuyên Quang, l’art du khèn Mông constitue l’une des expressions culturelles les plus emblématiques des Mông vivant sur le plateau de Dong Van. L’organisation de ces cours destinés aux élèves des zones montagneuses vise non seulement à préserver un patrimoine culturel immatériel précieux, mais aussi à renforcer chez les jeunes la compréhension et la fierté de leur identité ethnique.« Avec le temps, de nombreuses valeurs culturelles traditionnelles risquent de disparaître si elles ne sont pas transmises.

Tant que les enfants aiment le son du khèn, souhaitent l’apprendre et préserver cet héritage de leur peuple, ce patrimoine continuera de vivre », souligne Tài Dinh Tinh.

Au-delà de l’apprentissage musical, ces cours permettent également aux élèves de mieux comprendre la signification culturelle du khèn dans la vie communautaire des Mong. À travers les récits des artisans, beaucoup découvrent pour la première fois que le khèn ne sert pas seulement à accompagner les chants et les danses, mais qu’il est aussi lié à l’histoire, aux coutumes et à la vie spirituelle du peuple mong à travers les générations.

Pour Ly Ngoc Long, vice-président du Comité populaire de la commune de Sa Phin, les autorités locales accordent une attention particulière à la préservation et à la valorisation de l’identité culturelle des Mong, associées au développement du tourisme communautaire. Dans cette stratégie, la transmission des arts traditionnels aux élèves constitue une orientation essentielle afin de sauvegarder le patrimoine dès la base.

« Le patrimoine culturel ne peut véritablement survivre que s’il est préservé et transmis par la communauté elle-même. Voir les élèves aimer et apprendre spontanément le khèn est un signal très encourageant pour la conservation culturelle locale », affirme-t-il.

Pendant la pause, le jeune Vàng Mi Sua garde encore précieusement son petit khèn entre les mains. Pour lui, cette première séance représente une expérience particulière, car auparavant il ne voyait cet instrument qu’entre les mains de son père ou de son grand-père lors des fêtes traditionnelles.
« Je suis très heureux d’apprendre à jouer du khèn avec les artisans. Je veux savoir danser avec le khèn et préserver la culture de mon peuple », confie-t-il avec enthousiasme.

Au-delà de Sa Phin, plusieurs localités du Géoparc mondial du plateau karstique de Dong Van accordent aujourd’hui une attention croissante à l’introduction des valeurs culturelles traditionnelles dans les écoles. Du khèn des Mông au tissage du lin, en passant par les chants populaires et les jeux traditionnels, ces pratiques se rapprochent progressivement des jeunes générations.

À la tombée du jour sur les montagnes rocheuses de l’extrême Nord, les sons du khèn joués par les jeunes écoliers continuent de résonner dans le vent du plateau. Des mélodies encore imparfaites peut-être, mais porteuses d’un espoir durable : celui de voir l’âme culturelle du peuple Mông continuer à vivre et à se transmettre au cœur des montagnes du Nord Vietnam.- VNA

#âme du khèn #des Mông
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Des coureurs participent à une course de trail au Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam accueillera une étape des UTMB World Series

Le Vietnam accueillera pour la première fois une étape des UTMB World Series, l’un des circuits de trail les plus prestigieux au monde, ouvrant ainsi la voie à une meilleure visibilité internationale des parcours montagneux vietnamiens.

Photo: qdnd.vn

Salon international de la défense du Vietnam 2026 : plus de 70 exposants déjà confirmés

Prévu du 8 au 10 décembre 2026 à Hanoï, le Salon international de la défense du Vietnam entend renforcer son attractivité avec un vaste espace d’exposition, des expériences immersives et une participation internationale croissante. Les préparatifs ont été examinés le 28 mai lors d’une réunion présidée par le général de corps d’armée Phung Si Tan.

Ce petit robot fait réfléchir petits et grands

Ce petit robot fait réfléchir petits et grands

Parmi les dix finalistes du 7e Prix Grillon 2026, Le petit robot qui se croyait humain du professeur Lê Anh Vinh attire l’attention par sa manière douce et sensible de parler de l’intelligence artificielle et des émotions.

Une représentation au concert Turandot 2026 à Hanoi, le 27 mai. Photos: Comité d'organisation

Le concert Turandot réunit des artistes classiques internationaux à Hanoi

Présenté dans le cadre du projet international « Les Quatre Turandot » (T4T) - soutenu par l’Union européenne et le ministère italien de la Culture -, le concert vise à construire un pont culturel entre l’opéra italien, la musique symphonique européenne et le public vietnamien passionné de musique classique. 

Une image faisant la promotion des destinations vietnamiennes sur CNN International fin 2024.

Le Vietnam s’allie à CNN pour promouvoir son tourisme

CNN est un partenaire efficace depuis plusieurs années, contribuant à mettre en valeur la culture, le peuple, la gastronomie et la diversité des expériences locales vietnamiennes lors de forums et d'événements internationaux, ainsi que sur ses plateformes médiatiques.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Hue, Tran Huu Thuy Giang (debout), s'exprime à la conférence de presse. Photo : VNA

Festival de Hue 2026 : la musique internationale à l’honneur en juin

La programmmation de la Semaine internationale de la musique de Hue 2026 qui aura lieu du 13 au 18 juin 2026 a été dévoilée lors d’une conférence de presse organisée par le Comité d’organisation du Festival de Hue, relevant du Comité populaire de cette ville du Centre.

La pagode Serey Meang Kol Sa Kor, trésor culturel d’An Giang

La pagode Serey Meang Kol Sa Kor, trésor culturel d’An Giang

Située dans la province d’An Giang, la pagode Serey Meang Kol Sa Kor, également connue sous le nom de Vinh Thanh, se distingue par son impressionnant ensemble de statues bouddhiques et par une architecture fortement empreinte de l’identité culturelle du bouddhisme theravāda khmer.

Ninh Binh séduit les visiteurs avec ses saisons florales patrimoniales

Ninh Binh séduit les visiteurs avec ses saisons florales patrimoniales

La province septentrionale de Ninh Binh séduit les visiteurs non seulement par ses montagnes spectaculaires et ses réseaux de grottes, mais aussi par les magnifiques saisons florales qui éclosent au cœur de ses paysages patrimoniaux. L’association entre la beauté naturelle et des spectacles immersifs transforme l’ancienne capitale impériale en une destination de plus en plus prisée pour le tourisme saisonnier.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tâm (à gauche) et le vice-président exécutif de CNN International Commercial (CNNIC), Phil Nelson, à Hanoi, le 25 mai. Photo : baovanhoa.vn

CNN accompagne le Vietnam pour promouvoir son image à l’international

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tâm, a réaffirmé la volonté du ministère de renforcer sa coopération avec CNN afin de partager des histoires uniques sur le Vietnam avec le public international, qu’il s’agisse de sa culture, de sa cuisine, de son peuple ou du parcours du pays vers l’innovation et le développement durable.

Des chefs étoilés Michelin se réuniront à Dà Nang pour le Festival artistique et gastronomique de Dà Nang. Photo : organisateurs

Grande valse de chefs étoilés au Festival artistique et gastronomique de Dà Nang

Placé sous le thème «L’art rencontre la gastronomie», le festival international des arts et de la gastronomie de Dà Nang promet une expérience multisensorielle sur la péninsule de Son Trà, avec des fêtes animées sur la plage, des dîners dignes d’un restaurant étoilé Michelin, des spectacles de cocktails et des concerts.

Des touristes internationaux profitent de promenades en cyclo-pousse dans le vieux quartier de Hanoï. Photo znews.vn

Hanoï parmi les villes les plus colorées du monde

Ville aux toits rouges, aux lacs émeraude, aux ruelles sinueuses du Vieux Quartier et au flot incessant de motos, Hanoï figure parmi les villes les plus colorées du monde, selon une nouvelle étude internationale consacrée aux destinations les plus captivantes sur le plan visuel.

Le programme d’échanges en beaux-arts Vietnam - Thaïlande réunit des peintres des deux pays afin de renforcer l’amitié et la diplomatie culturelle bilatérale. Photo: VNA

Échanges culturels Vietnam-Thaïlande à travers la peinture

À l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, des artistes des deux pays se sont réunis à Bangkok dans le cadre d’un programme d’échanges en beaux-arts organisé par l’ambassade du Vietnam, illustrant le rôle de la peinture comme vecteur de rapprochement culturel et de coopération bilatérale.

Tirage au sort de l'équipe vietnamienne des moins de 17 ans. Photo : FIFA

Mondial U-17 2026: Les Vietnamiens tirent Mali, Belgique et Nouvelle-Zélande

Avant le tirage au sort, le 21 mai à la Maison du football, à Zurich, de nombreuses prédictions laissaient présager que le Vietnam se retrouverait dans un groupe particulièrement difficile, aux côtés de grandes nations du football comme le Brésil ou la France. Le résultat final semble toutefois plus abordable, même s’il représente encore de sérieux défis pour le sélectionneur Cristiano Ronaldo et sa jeune équipe.