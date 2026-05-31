Vesak 2570 : le bouddhisme vietnamien réaffirme son engagement aux côtés de la nation

Hanoï (VNA) – Le 31 mai, le Comité central du Sangha bouddhiste du Vietnam (Vietnam Buddhist Sangha - VBS) a organisé la célébration du Vesak 2570 du calendrier bouddhique (2026 du calendrier grégorien) à la pagode Quan Su, à Hanoï.



À cette occasion, le vénérable Thich Thanh Nhieu, vice-président permanent du Conseil d’administration du Comité central du VBS, a donné lecture du message du vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du VBS, adressé aux bonzes, bonzesses et fidèles bouddhistes vietnamiens du pays et de l’étranger à l’occasion du Vesak 2570.



Dans son message, le patriarche suprême a souligné que l’année 2026 marquait le 45e anniversaire de la fondation du Sangha bouddhiste du Vietnam (7 novembre 1981 - 7 novembre 2026). Il a également rappelé l’organisation des congrès bouddhiques provinciaux et municipaux pour le mandat 2026-2031, en préparation du 10e Congrès national bouddhique, qui se tiendra pour la première fois à Ho Chi Minh-Ville. Il a appelé les dignitaires, bonzes, bonzesses et fidèles à poursuivre leur engagement dans un esprit d’éveil et de sérénité, contribuant ainsi au rayonnement du Sangha et à la préservation des belles traditions du bouddhisme vietnamien.



Prenant la parole lors de la cérémonie au nom de la permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, son vice-président Nguyen Phi Long a adressé ses meilleurs vœux aux dignitaires bouddhistes, aux bonzes, bonzesses et fidèles, leur souhaitant une saison du Vesak placée sous le signe de la paix, de la solidarité et de la fraternité.



Selon Nguyen Phi Long, le Vietnam a enregistré d’importants résultats dans de nombreux domaines : développement socio-économique, maintien de la défense et de la sécurité, garantie du bien-être social, amélioration des conditions de vie de la population et renforcement du prestige du pays sur la scène internationale. Contribuant à ces succès, le bouddhisme vietnamien a toujours défendu l’esprit de « protection de la nation et bien-être du peuple », tout en accompagnant le développement du pays et en renforçant la grande union nationale.



Saluant les contributions importantes du VBS et de la communauté bouddhiste aux réalisations du pays, Nguyen Phi Long a affirmé que le Front de la Patrie du Vietnam était convaincu que les dignitaires bouddhistes continueraient à promouvoir la tradition patriotique et l’engagement social du bouddhisme, conformément à la devise « Dharma – Nation – Socialisme », en encourageant les fidèles à mener une vie vertueuse et à poursuivre leur contribution à l’édification et à la défense de la Patrie dans cette nouvelle ère.



La veille au soir, le 30 mai, le VBS a organisé une procession des reliques sacrées du Bouddha dans les rues du centre de Hanoï.

Des dignitaires bouddhistes prennent part à une cérémonie du bain du Bouddha (Mộc Dục). Photo : VNA



Le matin du 31 mai également, le conseil d’administration du VBS de Hue a célébré avec solennité le Vesak 2570 à la pagode Tu Dam, dans le quartier de Thuan Hoa. La cérémonie a réuni de nombreux dignitaires bouddhistes, bonzes, bonzesses et fidèles, ainsi que des habitants et des visiteurs, dans un esprit de piété, de paix et de sérénité. -VNA