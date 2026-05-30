Publication de la décision d’amnistie en faveur de 9.950 détenus

Hanoï (VNA) – Le Bureau présidentiel, en coordination avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires étrangères et la Cour populaire suprême, a organisé 30 mai à Hanoï, une conférence de presse pour annoncer la décision d’amnistie de 2026 du président de la République socialiste du Vietnam.



La conférence de presse était coprésidée par le vice-ministre de la Sécurité publique, le général de corps d’armée Lê Van Tuyên ; le vice-président du Bureau présidentiel, Cân Dinh Tài ; le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang ; le vice-président de la Cour populaire suprême, Nguyên Van Tiên, ainsi que des représentants de plusieurs ministères et organismes concernés et de nombreux journalistes vietnamiens et étrangers.



À cette occasion, Cân Dinh Tài a rendu publique la Décision n°751/QĐ-CTN du 26 mai 2026 relative à l’amnistie de 2026. Selon cette décision, le président de la République accorde une amnistie à 9.950 détenus purgeant une peine d’emprisonnement et remplissant les conditions requises. La décision entrera en vigueur le 1er juin 2026.



Le vice-président du Bureau présidentiel a souligné qu’il s’agissait d’un événement revêtant une profonde signification politique, juridique et humanitaire, illustrant à la fois la tradition de clémence du peuple vietnamien et les valeurs du droit socialiste vietnamien.



Selon lui, le Parti et l’État vietnamiens maintiennent de manière constante le principe selon lequel toute violation de la loi doit être sanctionnée avec rigueur. Toutefois, l’objectif ultime de la justice ne se limite pas à la sanction, mais vise également l’éducation, la réinsertion et la restauration des valeurs positives chez les personnes ayant commis des infractions.



L’expérience des dernières années montre que la politique d’amnistie a produit des résultats encourageants. La majorité des bénéficiaires des précédentes mesures ont réussi à se réinsérer dans la société, à stabiliser leur vie, à exercer une activité professionnelle et à respecter la loi. Ces résultats témoignent de l’efficacité du travail de rééducation des détenus tout en renforçant la confiance de la société dans les valeurs humanistes du système juridique vietnamien.



Cân Dinh Tài a rappelé que l’année 2026 revêt une importance particulière, le Vietnam étant engagé dans la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti, tout en poursuivant les réformes destinées à promouvoir un développement rapide et durable, à améliorer la gouvernance nationale et à consolider la grande union nationale.



Dans ce contexte, l’amnistie de 2026 réaffirme le message constant du Parti et de l’État : personne n’est laissé de côté dès lors qu’il manifeste une réelle volonté de corriger ses erreurs et de se reconstruire par ses propres efforts.



Le responsable a indiqué que, sous la direction des dirigeants du Parti, de l’État et du Conseil consultatif chargé de l’amnistie, les ministères, secteurs, collectivités locales et établissements pénitentiaires avaient appliqué le processus d’examen de manière rigoureuse, objective, transparente et conforme à la loi.



Tous les dossiers ont fait l’objet d’une évaluation approfondie afin de garantir l’exactitude, l’équité et le respect des critères établis. Selon lui, cette décision constitue non seulement une source de joie pour les personnes amnistiées et leurs familles, mais également une démonstration concrète de l’efficacité de la politique pénale humanitaire du Vietnam ainsi que des efforts continus des forces chargées de la gestion, de l’éducation et de la réinsertion des détenus.



Répondant aux questions des journalistes sur la procédure d’examen des dossiers, le vice-ministre de la Sécurité publique, Lê Van Tuyên, a précisé que celle-ci avait été menée conformément à la Décision n°457/QĐ-CTN du président de la République et aux directives du Conseil consultatif de l’amnistie.



Dès la publication de la décision présidentielle, les établissements pénitentiaires relevant des forces de sécurité publique et de l’Armée populaire ont diffusé largement les informations relatives à l’amnistie par le biais des systèmes de communication internes, d’affichages publics et de séances d’information destinées aux détenus.



Sur la base des critères définis, les détenus ont procédé eux-mêmes à l’examen de leur situation et déposé leur demande. Les candidatures ont ensuite été examinées au sein des établissements pénitentiaires avant d’être soumises à des équipes d’évaluation intersectorielles chargées de vérifier les dossiers.



À l’issue de cette étape, le Comité de pilotage de l’amnistie du ministère de la Sécurité publique a procédé à une nouvelle évaluation et recueilli les avis des ministères et organismes compétents. Le Conseil consultatif de l’amnistie a ensuite effectué un examen final avant la soumission des dossiers au président de la République pour décision.



Le général de corps d’armée Lê Van Tuyên a affirmé que l’ensemble du processus avait été conduit de manière publique, transparente, objective et conforme aux procédures légales.



S’agissant des détenus impliqués dans des affaires suivies ou dirigées par le Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives, le vice-ministre a indiqué que 133 bénéficiaires de l’amnistie appartenaient à cette catégorie.



Bien que ces détenus remplissent toutes les conditions prévues par la réglementation, leurs dossiers ont fait l’objet d’un examen particulièrement rigoureux. Avant toute décision présidentielle, le Conseil consultatif de l’amnistie a soumis chaque cas à l’appréciation du Comité central de pilotage concerné.



Concernant les détenus étrangers, Lê Van Tuyên a précisé que 63 ressortissants étrangers bénéficiaient de l’amnistie cette année, dont 56 hommes et 7 femmes, représentant plusieurs nationalités.



Selon lui, l’amnistie de 2026 confirme une nouvelle fois la politique de clémence et d’humanité du Parti et de l’État vietnamiens, tout en illustrant le respect du principe de l’État de droit dans l’exécution des peines.



À travers cette mesure, le Vietnam offre à ceux qui ont véritablement manifesté leur repentir l’opportunité de retrouver leur famille et de se réinsérer dans la société, tout en renforçant la confiance du public dans les valeurs humanistes du système juridique national et en encourageant les détenus à poursuivre leurs efforts de réhabilitation pour devenir des citoyens utiles à la communauté et contribuer au développement du pays. – VNA





source