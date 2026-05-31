Politique

Un universitaire cambodgien salue la vision stratégique du Vietnam au Dialogue de Shangri-La

Le discours prononcé par le dirigeant vietnamien To Lam lors du 23e Dialogue de Shangri-La a été salué par le professeur associé et docteur Neak Chandarith, directeur de l’Institut des études internationales et des politiques publiques de l’Université royale de Phnom Penh.

Un universitaire cambodgien salue la vision stratégique du Vietnam au Dialogue de Shangri-La

Phnom Penh (VNA) – Le discours prononcé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, lors du 23e Dialogue de Shangri-La à Singapour a été jugé à la fois profond, pragmatique et porteur d’une vision stratégique à long terme pour la région.

C’est l’avis du professeur associé et docteur Neak Chandarith, directeur de l’Institut des études internationales et des politiques publiques (IISPP) de l’Université royale de Phnom Penh (RUPP), qui figurait parmi les centaines de délégués venus de 44 pays pour participer à l’événement.

Selon le chercheur cambodgien, ce qui distingue ce discours est la position défendue par To Lam au nom des petits et moyens États. À ses yeux, cette intervention a porté des messages fondamentaux pour ces pays. Il a notamment estimé que le dirigeant vietnamien avait justement identifié les trois crises majeures auxquelles le monde est confronté aujourd’hui : la crise de l’ordre international, celle du modèle de développement et celle de la confiance stratégique.

Neak Chandarith a rappelé que, dans un contexte de rivalité croissante entre grandes puissances, le dirigeant vietnamien avait souligné la nécessité pour les grandes puissances de respecter le droit international, en particulier la Charte des Nations unies et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Pour relever les défis actuels, la concurrence inévitable entre États doit, selon lui, être encadrée par des règles juridiques claires et prévisibles. Il s’agit là du moyen le plus efficace de garantir la protection des intérêts et de la souveraineté des petits pays.

Neak Chandarith a salué la position du Vietnam lors de ce forum régional de sécurité, qu’il juge à la fois stratégique et pragmatique. Selon lui, le Vietnam met l’accent sur une « gestion responsable de la concurrence » et sur la prévention précoce des risques, notamment à travers la mise en place de mécanismes concrets tels que des systèmes d’alerte rapide, des lignes de communication d’urgence et des procédures de gestion des incidents.

Cette approche de principe se reflète également dans la position vietnamienne sur la Mer Orientale. D’après l’universitaire cambodgien, le Vietnam reste attaché au règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982, tout en respectant les droits légitimes des autres États et en préservant son droit à l’autodéfense.

Le 23e Dialogue de Shangri-La s’est tenu du 29 au 31 mai à Singapour avec la participation de plus de 550 représentants d’instituts de recherche, d’organismes de sécurité et de défense de 44 pays. Lancé en 2002 à l’initiative de l’Institut international d’études stratégiques (IISS), il est devenu l’un des principaux forums annuels consacrés aux questions de sécurité régionale et internationale. -VNA

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