Société

Le Vietnam généralise le biocarburant E10 sur l’ensemble du territoire

Depuis le 1er juin, le biocarburant E10 est distribué à l’échelle nationale au Vietnam en remplacement du RON95.

Vente de carburants dans une station-service de PVOIL le 1er juin. Photo : VNA
Vente de carburants dans une station-service de PVOIL le 1er juin. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À partir de 0h00 le 1er juin, le biocarburant E10 a été officiellement déployé dans l’ensemble du Vietnam, conformément à la feuille de route du ministère de l’Industrie et du Commerce, en remplacement de l’essence minérale RON95 dans le réseau officiel de distribution.

Le 31 mai a marqué la fin de la commercialisation de l’essence RON95 traditionnelle avant la généralisation du biocarburant E10 sur le marché.

Les observations effectuées dans plusieurs localités montrent que les activités de distribution de carburants se déroulent normalement, sans phénomène de stockage massif ni interruption de l’approvisionnement.

À Ho Chi Minh-Ville, principal marché de consommation de carburants du Sud, les ventes dans les stations-service de Petrolimex, PVOIL, Saigon Petro et d’autres entreprises se poursuivent normalement.

Ho Chi Minh-Ville figure également parmi les premières localités à avoir achevé la modernisation de ses infrastructures destinées à la commercialisation de l’E10, avec des dépôts, réservoirs et pompes mis à niveau de manière synchronisée depuis 2025. À la fin du mois de mai, la majorité des stations-service du centre-ville avaient déjà adopté la distribution de l’E10.

À Hanoï, la transition a suivi la même tendance. Au cours des deux dernières semaines, de nombreuses stations-service situées dans les quartiers centraux ont cessé de vendre l’essence RON95 traditionnelle pour passer à l’E10.

La situation reste stable dans plusieurs autres provinces, notamment Quang Ninh, Dong Nai et Lam Dong.

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Vente de carburants dans une station-service de PVOIL le 1er juin. Photo : VNA

De nombreux chauffeurs de camions, de taxis et de véhicules touristiques ont indiqué que l’utilisation de l’E10 se déroulait sans difficulté et que les véhicules fonctionnaient normalement.

L’engagement des principaux distributeurs est considéré comme un facteur essentiel pour garantir une transition fluide. Après une phase pilote lancée en août 2025 à Ho Chi Minh-Ville et dans certaines autres localités, Petrolimex a déployé la commercialisation de l’E10 dans l’ensemble de son réseau à partir du 25 mai. De son côté, PVOIL a également introduit l’E10 dans près de 1.000 stations-service à travers le pays.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Vietnam fait partie d’une soixantaine de pays à utiliser des biocarburants dans le transport routier. À l’échelle mondiale, ce type de carburant est utilisé depuis plusieurs décennies. Le Brésil utilise actuellement des essences contenant entre 18 % et 27,5 % d’éthanol. Les États-Unis, l’Union européenne, la Chine, le Canada, l’Australie, la Thaïlande et les Philippines déploient également des biocarburants à des niveaux variables.

L’une des principales préoccupations des consommateurs concerne la compatibilité de l’E10 avec les véhicules actuellement en circulation. Le ministère de l’Industrie et du Commerce indique que l’E10 convient à la grande majorité des voitures et motos à moteur à essence utilisées au Vietnam. L’Association des constructeurs automobiles du Vietnam, l’Association des fabricants de motos du Vietnam ainsi que de nombreux constructeurs ont également confirmé que les véhicules répondant aux exigences techniques des fabricants peuvent utiliser ce carburant.

Selon Bui Ngoc Bao, président de l’Association vietnamienne du pétrole (Vietnam Petroleum Association – VINPA), les études scientifiques et l’expérience acquise dans de nombreux pays montrent que les essences E5 et E10 n’ont pas d’effet notable sur les moteurs. Les éventuels problèmes observés concernent principalement les anciens systèmes d’alimentation en carburant, les dépôts accumulés au fil du temps ou les véhicules insuffisamment entretenus.

La VINPA souligne que la production de l’E10 est réalisée à l’aide de systèmes automatisés garantissant un mélange homogène de l’éthanol et de l’essence minérale selon les proportions techniques requises. Les affirmations selon lesquelles le biocarburant serait préparé manuellement ou simplement « agité à plusieurs reprises » ne reposent sur aucune base scientifique.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, a affirmé que le déploiement du biocarburant E10 répond aux exigences du développement durable, contribue à la sécurité énergétique, à la réduction des émissions et à la mise en œuvre des engagements internationaux du Vietnam en matière de croissance verte. -VNA

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