Culture-Sports

La musique au service de l’amitié Vietnam-Pologne

Un concert exceptionnel intitulé « The Flow of Music » (Le Flux de la musique) s’est tenu le 31 mai au Théâtre Ho Guom à Hanoï, à l’occasion du 76e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Pologne. Porté par des artistes vietnamiens et polonais, l’événement a mis en valeur l’amitié entre les deux pays ainsi que le pouvoir universel de la musique comme langage de dialogue et de rapprochement.

Le concert exceptionnel intitulé « The Flow of Music » (Le Flux de la musique) a eu lieu le 31 mai au Théâtre Ho Guom à Hanoï. Photo: VNA
Le concert exceptionnel intitulé « The Flow of Music » (Le Flux de la musique) a eu lieu le 31 mai au Théâtre Ho Guom à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un concert exceptionnel intitulé « The Flow of Music » (Le Flux de la musique) a eu lieu le 31 mai au Théâtre Ho Guom à Hanoï, à l’occasion du 76e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Pologne (1950-2026).

Organisé par l’Association vietnamienne de musique classique, en collaboration avec l’ambassade de Pologne au Vietnam, l’événement a célébré les liens d’amitié de longue date entre les deux pays, tout en mettant en lumière le pouvoir de la musique comme vecteur de dialogue et de rapprochement entre les peuples.

Prenant la parole lors de la soirée, l’ambassadrice de Pologne au Vietnam, Joanna Skoczek, a souligné que la musique est un langage universel capable de dépasser les frontières, les générations et les différences culturelles. Elle a également rappelé l’apport remarquable des compositeurs polonais, de Fryderyk Chopin à Krzysztof Penderecki, au patrimoine musical mondial.

Le programme s’est articulé autour de deux récitals de piano interprétés par le pianiste polonais Rafał A. Łuszczewski et son homologue vietnamien Nguyen Viet Trung. Le premier a proposé des œuvres de Brahms, de Chopin et de Richard Addinsell, tandis que le second a interprété des compositions de Schubert, Prokofiev et Chopin.

Pensé comme une rencontre musicale entre deux générations d’artistes, le concert a offert au public un voyage empreint de partage, de dialogue et de compréhension mutuelle, reflétant l’esprit d’amitié qui unit le Vietnam et la Pologne.

Artiste Steinway depuis 2003, Rafał A. Łuszczewski est reconnu sur la scène internationale pour ses interprétations de l’œuvre de Chopin. De son côté, le jeune pianiste Nguyen Viet Trung, lauréat du Festival national de piano de Pologne en 2021, compte parmi les talents les plus prometteurs de la nouvelle génération de musiciens vietnamiens. -VNA

#concert #Théâtre Ho Guom #Vietnam #Pologne Pologne
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le vice-Premier mnistre Bui Thanh Son. Photo: VNA

Le Vietnam réaffirme sa volonté de renforcer la coopération multiforme avec la Pologne

Le vice-Premier mnistre Bui Thanh Son, a reçu ce vendredi 24 octobre à Hanoi le vice-Premier ministre polonais et ministre des Affaires digitales, Krzysztof Gawkowski, lors de sa participation à la cérémonie d’ouverture de la signature de la Convention des Nations Unies contre la criminalité informatique (Convention de Hanoï) prévue à la capitale vietnamienne les 25 et 26 octobre.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son (droite) rencontre le vice-Premier ministre et secrétaire d'État à la Justice du Royaume-Uni, David Lammy. Photo: VNA

Le Vietnam renforce ses relations avec le Royaume-Uni et la Pologne

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a rencontré, le 24 septembre à New York, le vice-Premier ministre et secrétaire d'État à la Justice du Royaume-Uni, David Lammy, en marge du Débat général de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU 80).

Voir plus

Des étudiants singapouriens visitent le Musée des vestiges de la guerre du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam, une destination d’apprentissage de plus en plus prisée à Singapour

Au sein de l’Université nationale de Singapour (National University of Singapore - NUS), l'Initiative d'amitié en Asie du Sud-Est (Southeast Asia Friendship Initiative - SFI) vise à mieux faire connaître l’histoire, les cultures et les sociétés de l’Asie du Sud-Est, tout en favorisant la compréhension mutuelle entre les peuples de la région.

Des artistes interprètent la chanson "Trong Com" (Tambour de riz), traduite en français. Photo : VNA

La musique traditionnelle vietnamienne à la rencontre du public français à Arcueil

Une exposition consacrée aux instruments de musique traditionnelle vietnamienne, accompagnée de démonstrations musicales, a permis au public français de découvrir une grande variété d’instruments emblématiques du Vietnam, parmi lesquels le « dan bau » (monocorde), le « dan T’rung » (xylophone en bambou), différents types de tambours, des gongs, des flûtes, des lithophones ainsi que plusieurs instruments issus des minorités ethniques vietnamiennes.

Le vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Sangha bouddhiste du Vietnam, offre de l'encens devant la statue du Bouddha. Photo : VNA

Célébration solennelle du Vesak 2570 à Ho Chi Minh-Ville

Le patriarche suprême du Sangha bouddhiste du Vietnam, Thich Tri Quang, a appelé les dignitaires bouddhistes, les bonzes, les bonzesses et les fidèles à poursuivre leur engagement au service de la communauté dans un esprit de pleine conscience et de sérénité.

Le tissage de brocart de Van Giao assure non seulement les moyens de subsistance des habitants, mais préserve aussi une tradition emblématique de la communauté khmère. Photo : VNA

An Giang : entre héritage et modernité, les villages de métiers gardent vivante l’âme du delta

Réputée pour ses villages de métiers ancestraux, la province d’An Giang apparaît comme l’un des précieux gardiens des valeurs culturelles du Sud-Ouest. À l’heure de la modernisation et de l’intégration, la préservation et la valorisation de ces métiers traditionnels jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde du patrimoine culturel de la région, tout en insufflant un nouvel élan au tourisme et à l’économie locale.

Des artisans enseignent la danse et le khèn Hmong aux élèves de l’École primaire semi-internat pour minorités ethniques de la commune de Ta Mung (Lai Chau). Photo d'illustration : VNA

Préserver l’âme du khèn des Mông dans les écoles en zone montagneuse

Le khèn est l’instrument de musique emblématique des Mông, celui qui les relie au monde invisible. Sous le soleil des premiers jours d’été sur le plateau rocheux de l’extrême Nord, la cour de l’école primaire en internat semi-pensionnaire pour minorités ethniques de Sung La, dans la commune de Sa Phin (province de Tuyên Quang), résonne d’une mélodie singulière.

Des coureurs participent à une course de trail au Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam accueillera une étape des UTMB World Series

Le Vietnam accueillera pour la première fois une étape des UTMB World Series, l’un des circuits de trail les plus prestigieux au monde, ouvrant ainsi la voie à une meilleure visibilité internationale des parcours montagneux vietnamiens.

Photo: qdnd.vn

Salon international de la défense du Vietnam 2026 : plus de 70 exposants déjà confirmés

Prévu du 8 au 10 décembre 2026 à Hanoï, le Salon international de la défense du Vietnam entend renforcer son attractivité avec un vaste espace d’exposition, des expériences immersives et une participation internationale croissante. Les préparatifs ont été examinés le 28 mai lors d’une réunion présidée par le général de corps d’armée Phung Si Tan.

Ce petit robot fait réfléchir petits et grands

Ce petit robot fait réfléchir petits et grands

Parmi les dix finalistes du 7e Prix Grillon 2026, Le petit robot qui se croyait humain du professeur Lê Anh Vinh attire l’attention par sa manière douce et sensible de parler de l’intelligence artificielle et des émotions.

Une représentation au concert Turandot 2026 à Hanoi, le 27 mai. Photos: Comité d'organisation

Le concert Turandot réunit des artistes classiques internationaux à Hanoi

Présenté dans le cadre du projet international « Les Quatre Turandot » (T4T) - soutenu par l’Union européenne et le ministère italien de la Culture -, le concert vise à construire un pont culturel entre l’opéra italien, la musique symphonique européenne et le public vietnamien passionné de musique classique. 

Une image faisant la promotion des destinations vietnamiennes sur CNN International fin 2024.

Le Vietnam s’allie à CNN pour promouvoir son tourisme

CNN est un partenaire efficace depuis plusieurs années, contribuant à mettre en valeur la culture, le peuple, la gastronomie et la diversité des expériences locales vietnamiennes lors de forums et d'événements internationaux, ainsi que sur ses plateformes médiatiques.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Hue, Tran Huu Thuy Giang (debout), s'exprime à la conférence de presse. Photo : VNA

Festival de Hue 2026 : la musique internationale à l’honneur en juin

La programmmation de la Semaine internationale de la musique de Hue 2026 qui aura lieu du 13 au 18 juin 2026 a été dévoilée lors d’une conférence de presse organisée par le Comité d’organisation du Festival de Hue, relevant du Comité populaire de cette ville du Centre.

La pagode Serey Meang Kol Sa Kor, trésor culturel d’An Giang

La pagode Serey Meang Kol Sa Kor, trésor culturel d’An Giang

Située dans la province d’An Giang, la pagode Serey Meang Kol Sa Kor, également connue sous le nom de Vinh Thanh, se distingue par son impressionnant ensemble de statues bouddhiques et par une architecture fortement empreinte de l’identité culturelle du bouddhisme theravāda khmer.