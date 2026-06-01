Culture-Sports

National Geographic : Buon Ma Thuot classé parmi les meilleures destinations gastronomiques du monde

Réputée comme la capitale vietnamienne du café, Buon Ma Thuot, dans la province de Dak Lak, vient d’être distinguée par National Geographic dans son classement « Best of the World 2026 ». Cette reconnaissance internationale met à l’honneur le patrimoine caféier du Vietnam ainsi que la richesse culturelle et culinaire des Hauts Plateaux du Centre.

La province de Dak Lak, qui produit environ 30 % de la production totale de café du Vietnam, est réputée pour ses grains de Robusta parmi les meilleurs au monde. Photo : nhandan.vn
La province de Dak Lak, qui produit environ 30 % de la production totale de café du Vietnam, est réputée pour ses grains de Robusta parmi les meilleurs au monde. Photo : nhandan.vn

Hanoï (VNA) - Le 31 mai, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dak Lak a annoncé que Buon Ma Thuot, capitale du café du Vietnam nichée au cœur des majestueux Hauts Plateaux du Centre, figure désormais parmi les meilleures destinations gastronomiques du monde dans la liste « Best of the World 2026 » établie par National Geographic.

Considéré comme l’un des classements touristiques les plus influents de la planète, ce palmarès touche plus de 150 millions de lecteurs à travers le monde.

Cette distinction place Buôn Ma Thuột aux côtés de destinations gastronomiques emblématiques à l’échelle internationale, tout en mettant sous les projecteurs le patrimoine caféier vietnamien et la culture culinaire singulière des Hauts Plateaux du Centre.

La province de Dak Lak produit environ 30 % de la récolte nationale de café et est réputée pour cultiver certains des meilleurs cafés Robusta du monde. La culture du café y dépasse largement le cadre d’une activité économique : elle constitue une tradition vivante profondément ancrée dans le quotidien des habitants, des communautés ethniques autochtones Ê Đê et M’nông, ainsi que dans les vastes paysages verdoyants des hauts plateaux. Les visiteurs de Buon Ma Thuot peuvent ainsi découvrir une expérience du café unique au monde.

dak-lak-2.jpg
Des touristes découvrent la torréfaction traditionnelle du café par le peuple Ede. Photo : nhandan.vn



Particularité notable, l’indication géographique « Café de Buon Ma Thuot » bénéficie d’une protection juridique dans plus de 30 pays, témoignant de la qualité exceptionnelle et du caractère inimitable du café cultivé sur ces terres volcaniques des hauts plateaux.

« Cette reconnaissance de National Geographic est une source de fierté non seulement pour Buon Ma Thuot et de Dak Lak, mais aussi pour l’ensemble du Vietnam. Nous invitons chaleureusement les voyageurs et les passionnés de café du monde entier à venir découvrir sur place ce qui fait l’originalité incomparable de notre culture caféière. Buon Ma Thuot n’est pas seulement une destination, c’est une émotion, une histoire et une tasse de café que l’on n’oublie jamais », a déclare Nguyen Son Hung, chef du Bureau de gestion du tourisme du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dak Lak. - VNA

source
#Buon Ma Thuot #National Geographic #Best of the World 2026 #Robusta #Dak Lak #tourisme gastronomique
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Un stand présentant le café du Yunnan lors du deuxième Festival du café de la Montagne enneigée du Dragon de Jade. Photo : VNA

Le Festival du café de Lijiang rapproche les cafés du Vietnam et du Yunnan

Dans un contexte de coopération agricole et commerciale croissante, le Vietnam et la Chine, notamment la province chinoise du Yunnan, intensifient leurs échanges dans le secteur du café. Entre complémentarité des productions, partage de savoir-faire et développement du marché, les deux pays explorent de nouvelles opportunités à travers festivals, coopération technique et promotion culturelle.

En mars 2025, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement inscrit les « Connaissances relatives à la culture et à la transformation du café de Dak Lak » sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. Photo: VNA

Forum mondial du patrimoine du café 2026 : le Vietnam affirme son identité caféière

Le Forum mondial du patrimoine du café 2026 a été organisé conjointement par le Comité populaire de la province de Dak Lak, l’UNESCO, l’Université de la Culture de Hô Chi Minh-Ville et le groupe Trung Nguyên Legend. Il vise à repositionner le café comme un « patrimoine vivant », capable de relier les individus, les communautés et les civilisations.

Des produits de café du Vietnam présentés au Kaffee Campus 2026 à Berlin. Photo: VNA

Le Vietnam cherche à s’imposer sur le segment du café premium en Allemagne

Les exportateurs vietnamiens de café intensifient leur percée sur le segment haut de gamme du marché allemand à l’occasion du Kaffee Campus 2026 à Berlin, un événement clé qui met en lumière leur transition vers des produits à forte valeur ajoutée et conformes aux exigences croissantes de durabilité et de traçabilité de l’Union européenne.

Voir plus

Le concert exceptionnel intitulé « The Flow of Music » (Le Flux de la musique) a eu lieu le 31 mai au Théâtre Ho Guom à Hanoï. Photo: VNA

La musique au service de l’amitié Vietnam-Pologne

Un concert exceptionnel intitulé « The Flow of Music » (Le Flux de la musique) s’est tenu le 31 mai au Théâtre Ho Guom à Hanoï, à l’occasion du 76e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Pologne. Porté par des artistes vietnamiens et polonais, l’événement a mis en valeur l’amitié entre les deux pays ainsi que le pouvoir universel de la musique comme langage de dialogue et de rapprochement.

Des étudiants singapouriens visitent le Musée des vestiges de la guerre du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam, une destination d’apprentissage de plus en plus prisée à Singapour

Au sein de l’Université nationale de Singapour (National University of Singapore - NUS), l'Initiative d'amitié en Asie du Sud-Est (Southeast Asia Friendship Initiative - SFI) vise à mieux faire connaître l’histoire, les cultures et les sociétés de l’Asie du Sud-Est, tout en favorisant la compréhension mutuelle entre les peuples de la région.

Des artistes interprètent la chanson "Trong Com" (Tambour de riz), traduite en français. Photo : VNA

La musique traditionnelle vietnamienne à la rencontre du public français à Arcueil

Une exposition consacrée aux instruments de musique traditionnelle vietnamienne, accompagnée de démonstrations musicales, a permis au public français de découvrir une grande variété d’instruments emblématiques du Vietnam, parmi lesquels le « dan bau » (monocorde), le « dan T’rung » (xylophone en bambou), différents types de tambours, des gongs, des flûtes, des lithophones ainsi que plusieurs instruments issus des minorités ethniques vietnamiennes.

Le vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Sangha bouddhiste du Vietnam, offre de l'encens devant la statue du Bouddha. Photo : VNA

Célébration solennelle du Vesak 2570 à Ho Chi Minh-Ville

Le patriarche suprême du Sangha bouddhiste du Vietnam, Thich Tri Quang, a appelé les dignitaires bouddhistes, les bonzes, les bonzesses et les fidèles à poursuivre leur engagement au service de la communauté dans un esprit de pleine conscience et de sérénité.

Le tissage de brocart de Van Giao assure non seulement les moyens de subsistance des habitants, mais préserve aussi une tradition emblématique de la communauté khmère. Photo : VNA

An Giang : entre héritage et modernité, les villages de métiers gardent vivante l’âme du delta

Réputée pour ses villages de métiers ancestraux, la province d’An Giang apparaît comme l’un des précieux gardiens des valeurs culturelles du Sud-Ouest. À l’heure de la modernisation et de l’intégration, la préservation et la valorisation de ces métiers traditionnels jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde du patrimoine culturel de la région, tout en insufflant un nouvel élan au tourisme et à l’économie locale.

Des artisans enseignent la danse et le khèn Hmong aux élèves de l’École primaire semi-internat pour minorités ethniques de la commune de Ta Mung (Lai Chau). Photo d'illustration : VNA

Préserver l’âme du khèn des Mông dans les écoles en zone montagneuse

Le khèn est l’instrument de musique emblématique des Mông, celui qui les relie au monde invisible. Sous le soleil des premiers jours d’été sur le plateau rocheux de l’extrême Nord, la cour de l’école primaire en internat semi-pensionnaire pour minorités ethniques de Sung La, dans la commune de Sa Phin (province de Tuyên Quang), résonne d’une mélodie singulière.

Des coureurs participent à une course de trail au Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam accueillera une étape des UTMB World Series

Le Vietnam accueillera pour la première fois une étape des UTMB World Series, l’un des circuits de trail les plus prestigieux au monde, ouvrant ainsi la voie à une meilleure visibilité internationale des parcours montagneux vietnamiens.

Photo: qdnd.vn

Salon international de la défense du Vietnam 2026 : plus de 70 exposants déjà confirmés

Prévu du 8 au 10 décembre 2026 à Hanoï, le Salon international de la défense du Vietnam entend renforcer son attractivité avec un vaste espace d’exposition, des expériences immersives et une participation internationale croissante. Les préparatifs ont été examinés le 28 mai lors d’une réunion présidée par le général de corps d’armée Phung Si Tan.

Ce petit robot fait réfléchir petits et grands

Ce petit robot fait réfléchir petits et grands

Parmi les dix finalistes du 7e Prix Grillon 2026, Le petit robot qui se croyait humain du professeur Lê Anh Vinh attire l’attention par sa manière douce et sensible de parler de l’intelligence artificielle et des émotions.

Une représentation au concert Turandot 2026 à Hanoi, le 27 mai. Photos: Comité d'organisation

Le concert Turandot réunit des artistes classiques internationaux à Hanoi

Présenté dans le cadre du projet international « Les Quatre Turandot » (T4T) - soutenu par l’Union européenne et le ministère italien de la Culture -, le concert vise à construire un pont culturel entre l’opéra italien, la musique symphonique européenne et le public vietnamien passionné de musique classique. 

Une image faisant la promotion des destinations vietnamiennes sur CNN International fin 2024.

Le Vietnam s’allie à CNN pour promouvoir son tourisme

CNN est un partenaire efficace depuis plusieurs années, contribuant à mettre en valeur la culture, le peuple, la gastronomie et la diversité des expériences locales vietnamiennes lors de forums et d'événements internationaux, ainsi que sur ses plateformes médiatiques.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Hue, Tran Huu Thuy Giang (debout), s'exprime à la conférence de presse. Photo : VNA

Festival de Hue 2026 : la musique internationale à l’honneur en juin

La programmmation de la Semaine internationale de la musique de Hue 2026 qui aura lieu du 13 au 18 juin 2026 a été dévoilée lors d’une conférence de presse organisée par le Comité d’organisation du Festival de Hue, relevant du Comité populaire de cette ville du Centre.

La pagode Serey Meang Kol Sa Kor, trésor culturel d’An Giang

La pagode Serey Meang Kol Sa Kor, trésor culturel d’An Giang

Située dans la province d’An Giang, la pagode Serey Meang Kol Sa Kor, également connue sous le nom de Vinh Thanh, se distingue par son impressionnant ensemble de statues bouddhiques et par une architecture fortement empreinte de l’identité culturelle du bouddhisme theravāda khmer.