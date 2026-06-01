Économie

Le Vietnam et les Philippines veulent porter leur coopération économique à un nouveau niveau

Dans le cadre de sa visite d’État aux Philippines, le dirigeant vietnamien Tô Lâm a appelé ce lundi les deux pays à hisser leur coopération économique à un nouveau niveau.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors du forum. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Manille (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État aux Philippines, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé, le 1er juin à Manille, à porter la coopération économique entre les deux pays à « un nouveau niveau », tant en termes de qualité, de profondeur que d’efficacité.

Le dirigeant vietnamien s’exprimait lors du Forum d’affaires Vietnam–Philippines, coorganisé par le ministère vietnamien des Finances, l’ambassade du Vietnam aux Philippines, le ministère philippin du Commerce et de l’Industrie, la Chambre de commerce et d’industrie des Philippines ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), en présence du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Dans son allocution d’ouverture, le président philippin a souligné que la participation des hauts dirigeants des deux pays témoignait de la solidité durable des relations bilatérales et de la volonté commune de renforcer la coopération dans de nombreux domaines.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-tong-thong-philippines-du-dien-dan-doanh-nghiep-viet-nam-philippines-8798437.jpg
Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Selon lui, dans un contexte mondial marqué par les mutations technologiques rapides, les recompositions des chaînes d’approvisionnement et les défis persistants, la coopération devient plus essentielle que jamais. L’année 2026 revêt une signification particulière pour les deux pays qui célébreront le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Ferdinand Marcos Jr. a estimé que cette relation, fondée sur la paix, la compréhension mutuelle et la coopération, s’était consolidée au fil des décennies autour d’une croissance durable et d’un engagement partagé en faveur d’une région stable et intégrée.

Le président philippin a également affirmé que le Vietnam est devenu un partenaire incontournable dans les domaines du commerce, de l’investissement et des technologies, tout en jouant un rôle important dans la sécurité alimentaire régionale et les chaînes d’approvisionnement industrielles.

Prenant la parole à son tour, le dirigeant Tô Lâm a rappelé que le Vietnam et les Philippines entretiennent des relations d’amitié traditionnelle au sein de l’ASEAN, et que leurs liens se sont considérablement renforcés depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2015. À l’occasion de cette visite d’État, les deux parties ont convenu d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique renforcé.

Le dirigeant vietnamien a salué les résultats positifs enregistrés ces dernières années dans la coopération économique bilatérale, estimant que les deux pays disposent désormais de bases solides, d’une confiance politique mutuelle et d’économies complémentaires favorables à de nouvelles percées.

Selon lui, il est temps de faire évoluer la coopération économique bilatérale au-delà de la simple augmentation des échanges commerciaux, pour privilégier des partenariats plus substantiels, durables et créateurs de valeur.

Il a appelé les entreprises des deux pays à renforcer leur coopération dans les secteurs de l’agriculture moderne, de la transformation alimentaire, des énergies propres, de la logistique, de l’industrie de soutien, de l’économie numérique et de l’innovation.

Il a également insisté sur la nécessité de développer des chaînes d’approvisionnement résilientes face aux fluctuations mondiales, de promouvoir les investissements croisés et d’intensifier les échanges dans les domaines du transport aérien, du tourisme et des services logistiques.

Il a souligné que les mécanismes de coopération économique devaient devenir des outils concrets pour ouvrir les marchés, lever les obstacles et faciliter les projets d’investissement, tout en plaçant les entreprises au cœur de cette dynamique.

Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à améliorer l’environnement des affaires à travers la poursuite des réformes institutionnelles, le développement des infrastructures stratégiques et logistiques, ainsi que le renforcement de la qualité des ressources humaines.

Il a enfin exprimé l’espoir que les entreprises vietnamiennes et philippines adoptent une approche plus proactive, innovante et tournée vers le long terme afin de s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur régionales.

À cette occasion, la compagnie aérienne Vietjet a annoncé l’ouverture d’une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Cebu, l’un des principaux centres économiques et touristiques des Philippines. Plusieurs accords de coopération ont également été signés entre entreprises des deux pays dans les domaines de l’énergie, du tourisme, de l’aviation, de la chimie, des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.-VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Philippines
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Entretien entre le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et le président Ferdinand R. Marcos Jr., à Manille, le 1er juin. Photo: VNA

Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique renforcé Vietnam-Philippines

Lors de leur entretien, le 1er juin à Manille, le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ont convenu de publier une Déclaration conjointe portant les relations Vietnam - Philippines au niveau de partenariat stratégique renforcé, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Photo: VNA

Une nouvelle étape dans les relations Vietnam-Philippines

Lors de leur entretien, le dirigeant vietnamien To Lam et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr ont convenu de publier une Déclaration conjointe portant les relations Vietnam-Philippines au niveau de Partenariat stratégique renforcé, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.

Le dirigeant To Lam et son épouse avec le personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne aux Philippines. Photo : VNA

Les Vietnamiens des Philippines appelés à renforcer les liens entre les deux pays

En visite d’État aux Philippines, le dirigeant To Lam a rencontré à Manille le personnel de l’ambassade ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne. Il a salué leurs contributions au développement des relations Vietnam-Philippines et réaffirmé l’importance des Vietnamiens de l’étranger dans l’édification et le développement du pays.

Voir plus

Vinachem participe au Forum d'affaires Vietnam-Philippines. Photo: VNA

Vinachem signe plusieurs accords stratégiques aux Philippines

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, aux Philippines, le groupe vietnamien Vinachem a conclu des protocoles d’accord avec trois entreprises philippines de premier plan dans les secteurs de la distribution, de l’agriculture et de l’industrie.

Photo: VNA

Transport aérien : le Vietnam allège les redevances pour les nouvelles lignes

Le ministère de la Construction a publié la circulaire n°23/2026/TT-BXD, qui introduit des mesures d’incitation pour les compagnies vietnamiennes ouvrant de nouvelles lignes commerciales. Dès le 15 mai, elles peuvent bénéficier de 50 % de réduction sur les redevances de décollage, d’atterrissage et de navigation aérienne pendant 36 mois à partir du premier vol.

L’essence E10 (E10RON95) est disponibles à la pompe au Vietnam depuis le 1er juin 2026. Photo : VNA

📝Édito : Les détracteurs de l’essence E10 ont tort

La mise en œuvre de la feuille de route pour les biocarburants n’est pas une décision imposée ni une restriction des choix individuels, mais découle des impératifs du développement durable, de la sécurité énergétique, de la protection de l’environnement et du respect des engagements internationaux du Vietnam en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L'industrie du cuir et de la chaussure attire des acheteurs au Salon d'automne 2025. Photo : VNA

Textile et chaussure : l’innovation technologique comme levier de croissance

Le fait que les sciences fondamentales constituent le socle du savoir national et la base indispensable à l'autonomie stratégique du pays, impose désormais une transformation profonde aux secteurs piliers de l'économie vietnamienne, en particulier au textile-habillement et à l'industrie de la chaussure, qui doivent progressivement abandonner le modèle fondé sur une main-d’œuvre à bas coût au profit de l'innovation technologique et de la montée en gamme.

Colloque sur la coopération technologique Vietnam-Italie dans la région du Piémont. Photo: VNA

Le Vietnam et le Piémont (Italie) ouvrent de nouvelles perspectives de coopération économique

Les orientations du Vietnam en faveur de l’industrialisation de haute technologie, de la transition verte et de l’innovation, ainsi que la croissance soutenue de son économie, son intégration croissante dans les chaînes d’approvisionnement régionales et les accords de libre-échange de nouvelle génération, ont suscité un vif intérêt auprès des entreprises italiennes.

Le secrétaire général du Parti communiste et président Tô Lâm visite le modèle d’usine pour les technologies de production avancées de Singapour. Photo : VNA

Innovation, IA et métro intelligent : les enseignements de la visite de Tô Lâm à Singapour

Lors de sa visite à Singapour, le Secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a effectué une série de visites à des infrastructures technologiques et de transport de pointe, mettant en lumière l’intérêt du Vietnam pour les modèles singapouriens d’innovation, d’expérimentation industrielle et de gestion moderne des systèmes ferroviaires urbains.

Hanoï souhaite renforcer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les groupes singapouriens

Hanoï souhaite renforcer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les groupes singapouriens

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, a salué la présence de longue date et les investissements à grande échelle des entreprises singapouriennes au Vietnam, certaines y étant implantées depuis plus de trente ans. Il a souligné que, dans le contexte du développement positif des relations bilatérales, l’expansion des investissements des groupes singapouriens contribuait activement au renforcement des liens économiques et commerciaux entre les deux pays.