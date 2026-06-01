Politique

Une nouvelle étape dans les relations Vietnam-Philippines

Lors de leur entretien, le dirigeant vietnamien To Lam et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr ont convenu de publier une Déclaration conjointe portant les relations Vietnam-Philippines au niveau de Partenariat stratégique renforcé, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Photo: VNA

Manille (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État aux Philippines, le 1er juin à Manille, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, s’est entretenu avec le président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Le président philippin a souligné l’importance de cette visite du dirigeant vietnamien, la première effectuée aux Philippines par un secrétaire général du PCV, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1976-2026).

Le président Ferdinand Marcos Jr. a rappelé que le Vietnam est le seul pays d’Asie du Sud-Est avec lequel les Philippines entretiennent un partenariat stratégique. L’élévation des relations Vietnam-Philippines au rang de Partenariat stratégique renforcé à l’occasion de cette visite ouvrira une nouvelle phase de coopération dans les domaines politique, de la défense et de la sécurité, ainsi que dans d’autres secteurs clés, au bénéfice des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement de la région.

Le dirigeant vietnamien To Lam a réaffirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations d’amitié et de bon voisinage avec les Philippines et souhaite les approfondir davantage dans tous les domaines, sur la base d’un engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et du respect du droit international.

Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont convenu de publier une Déclaration conjointe portant les relations Vietnam-Philippines au niveau de Partenariat stratégique renforcé, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les deux parties ont également convenu d’élaborer conjointement un programme d’action pour sa mise en œuvre dans les années à venir.

Elles ont décidé de renforcer leur confiance politique mutuelle, leur coopération substantielle dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que dans les affaires maritimes et océaniques, de garantir la liberté de navigation et de survol et de préserver la paix et la stabilité dans la région grâce à des mécanismes de coordination et au partage d’expériences dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la protection de l’environnement marin et le développement durable de la pêche.

Sur le plan commercial, elles ont défini plusieurs orientations majeures visant à donner un nouvel élan à la coopération économique au bénéfice des populations et du développement de chaque pays. Elles ont notamment souligné l’objectif de porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars, de réduire les barrières commerciales, de diversifier les exportations et d’ouvrir davantage les marchés aux produits agricoles, y compris aux fruits frais des deux pays, d’élargir la coopération à de nouveaux secteurs, notamment l’économie numérique, l’économie verte, l’économie maritime, l’agriculture de haute technologie et les énergies renouvelables…

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Panorama de l'entretien. Photo: VNA


To Lam et Ferdinand Marcos Jr. ont également convenu d’encourager les organismes compétents à faciliter les investissements et les activités de promotion commerciale des entreprises dans les deux pays.

Soulignant que le Vietnam est un partenaire important des Philippines dans l’approvisionnement en engrais et en riz, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire du pays, le président philippin a proposé la tenue prochaine de la troisième réunion du Comité mixte commercial Philippines-Vietnam.

Il a ajouté que les Philippines accueillent favorablement les investisseurs vietnamiens souhaitant développer leurs activités dans les secteurs des énergies renouvelables, de la santé et de la transformation numérique.

Les deux dirigeants ont partagé la volonté de promouvoir la coopération dans plusieurs domaines prioritaires, notamment l’agriculture durable, les infrastructures, l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes directes, le renforcement de la coopération portuaire, le numérique…

Concernant les questions régionales et internationales, ils ont réaffirmé leur volonté de poursuivre une coordination étroite et de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux, en particulier aux Nations unies et dans le cadre de l’ASEAN.

Les deux parties ont souligné l’importance de préserver la paix et la stabilité, de garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol, de résoudre par voie pacifique les différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, de collaborer activement avec les autres pays membres de l’ASEAN pour promouvoir les négociations d’un Code de conduite (COC) en Mer Orientale efficace, substantiel, conforme au droit international, dont la CNUDM.

Les deux dirigeants ont enfin convenu d’encourager les ministères, les secteurs et les localités des deux pays à mettre en œuvre efficacement les accords conclus, afin d’ouvrir une nouvelle phase de développement pour le Partenariat stratégique renforcé Vietnam-Philippines. -VNA

#Vietnam-Philippines #To Lam #partenariat stratégique renforcé Philippines
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