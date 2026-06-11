Politique

Un expert souligne l’empreinte diplomatique du Vietnam à l’AFF 2026

Pour Enzo Sim Hong Jun, chercheur en Malaisie, l'AFF 2026 a largement dépassé le cadre d’une rencontre diplomatique périodique et s’est affirmé comme une plateforme stratégique permettant au Vietnam de renforcer son rôle dans la définition de l’avenir de l’ASEAN.

Enzo Sim Hong Jun, chercheur spécialisé dans l’histoire et les questions de défense en Asie du Sud-Est et basé en Malaisie. Photo: VNA
Enzo Sim Hong Jun, chercheur spécialisé dans l’histoire et les questions de défense en Asie du Sud-Est et basé en Malaisie. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) – La capitale vietnamienne Hanoï est une nouvelle fois devenue le centre de la diplomatie régionale à l’occasion du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026. Pour Enzo Sim Hong Jun, chercheur spécialisé dans l’histoire et les questions de défense en Asie du Sud-Est et basé en Malaisie, cet événement a largement dépassé le cadre d’une rencontre diplomatique périodique et s’est affirmé comme une plateforme stratégique permettant au Vietnam de renforcer son rôle dans la définition de l’avenir de l’ASEAN.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le chercheur a souligné que la participation de dirigeants du Laos, du Cambodge, de la Thaïlande et du Timor-Leste, ainsi que du secrétaire général de l’ASEAN et de représentants des Nations unies, témoignait d’une volonté commune de promouvoir une ASEAN proactive, résiliente et davantage maîtresse de son destin.

Selon lui, dès la séance d’ouverture, un tournant important dans la réflexion stratégique de l’ASEAN s’est affirmé : passer d’une logique de réaction aux chocs à une démarche proactive de définition des règles et des mécanismes régionaux.

Dans son discours principal, le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, a souligné que l’ASEAN devait aller au-delà de la simple adaptation aux mutations mondiales pour devenir un acteur qui contribue à les façonner.

Enzo Sim Hong Jun a également relevé l’importance du message du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, selon lequel le succès de l’ASEAN doit être évalué non pas à l’aune du nombre de documents conclus, mais des bénéfices concrets apportés aux populations, aux entreprises et aux économies des États membres.

Cette approche, selon l’expert, reflète la volonté du Vietnam de privilégier des actions plus concrètes et davantage axées sur la mise en œuvre.

La sécurité régionale, avec la diplomatie préventive au cœur des débats, a constitué l’un des principaux sujets de la première journée du forum. Les participants ont plaidé pour des actions anticipées, un renforcement de la confiance stratégique et un partage accru de l’information sous l’égide de l’ASEAN. Pour le Vietnam, cette approche permet de promouvoir efficacement des priorités telles que la sécurité maritime, la cybersécurité et le respect du droit international, tout en préservant l’esprit de dialogue et de coopération.

Sur le plan économique, en soutenant des projets d’infrastructures stratégiques tels que l’autoroute Hanoï-Vientiane ou la ligne ferroviaire Laos-Vietnam, le Vietnam contribue au développement de ses voisins tout en consolidant son rôle de pôle logistique et de production majeur en Asie du Sud-Est continentale. Cette orientation témoigne de la convergence entre les intérêts nationaux du Vietnam et ceux de l’ensemble de la région en faveur d’un système commercial ouvert et intégré.

Le forum a également accordé une place importante aux questions liées à l’intelligence artificielle et aux technologies financières. Selon Enzo Sim Hong Jun, ces priorités reflètent l’ambition du Vietnam de faire de la science, de la technologie et de l’innovation de nouveaux moteurs de croissance, tout en veillant à ce que le progrès technologique demeure au service de l’être humain.

Pour le chercheur, le succès de l’AFF 2026 a contribué à renforcer la stature internationale du Vietnam en tant que centre diplomatique dynamique de la région. Le Forum a illustré la transition du Vietnam, qui passe progressivement du statut de participant actif à celui d’acteur capable de diriger et de façonner l’agenda régional. L’opportunité stratégique pour le pays consiste désormais à transformer ce forum, d’un espace de discussion, en un véritable processus d’élaboration des politiques de l’ASEAN. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Forum sur l’avenir de l’ASEAN #AFF #Vietnam
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