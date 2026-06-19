Politique

À Kazan, le sommet ASEAN-Russie ouvre un nouveau cycle de coopération

La participation du Premier ministre Lê Minh Hưng au commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie organisé à Kazan les 17 et 18 juin a permis de consolider le partenariat entre l’ASEAN et la Russie tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le Partenariat stratégique global Vietnam-Russie. Selon le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, la rencontre a marqué une étape importante dans l’approfondissement de la coopération régionale et bilatérale.

Le chef de la diplomatie Lê Hoai Trung. Photo: Ministère des Affaires étrangères
Le chef de la diplomatie Lê Hoai Trung. Photo: Ministère des Affaires étrangères

Hanoi (VNA) - Le Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, tenu à Kazan les 17 et 18 juin, s’est achevé sur des résultats jugés « très positifs et globaux » par le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung.

Dans une interview accordée à la presse à l’issue du déplacement du Premier ministre Lê Minh Hung en Russie, le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné la portée particulière de cette visite, première mission officielle d’un dirigeant vietnamien de premier plan en Russie depuis le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et la mise en place des nouvelles instances dirigeantes du pays.

Selon lui, le Sommet a d’abord confirmé l’importance stratégique et la vitalité du partenariat ASEAN-Russie dans un contexte international marqué par de profondes mutations. La présence de la plupart des dirigeants de l’ASEAN ainsi que du président russe Vladimir Poutine a témoigné de l’intérêt accordé par les deux parties à cette relation, considérée comme un canal essentiel de dialogue, de coopération et de renforcement de la confiance stratégique.

Le ministre a également mis en avant les avancées réalisées dans la définition d’un nouveau cadre de coopération pour la période à venir. La Déclaration de Kazan 2026 et le Plan d’action ASEAN-Russie 2026-2030 fixent les orientations stratégiques et les priorités de coopération pour les prochaines années. Parmi les nouveautés majeures figure l’adoption d’une Déclaration conjointe sur la coopération énergétique, faisant de l’énergie un nouveau pilier du partenariat entre les deux parties.

Le Sommet a par ailleurs été marqué par une première session de discussions consacrée à l’intégration eurasiatique. Les dirigeants ont échangé leurs visions concernant la construction d’un espace de coopération élargi reliant l’Asie du Sud-Est à l’Eurasie, notamment dans les domaines de l’énergie, des transports, de la logistique, des ressources minérales, des sciences et des technologies. Plusieurs initiatives ont été évoquées afin de renforcer les synergies entre l’ASEAN, l’Union économique eurasiatique, l’Organisation de coopération de Shanghai et les pays d’Asie centrale.

Le ministre a souligné la contribution active de la délégation vietnamienne aux travaux du sommet. Dans ses interventions, le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé l’attachement du Vietnam au dialogue, à la coopération, au règlement pacifique des différends et au respect du droit international. Ces principes, a-t-il déclaré, doivent continuer de constituer les fondements des relations entre les États.

Il a également formulé plusieurs propositions destinées à rendre la coopération ASEAN-Russie plus concrète et plus efficace. Parmi celles-ci figurent le renforcement de la coopération énergétique, la création de mécanismes de dialogue entre les entreprises de l’ASEAN et de l’Union économique eurasiatique, le développement de corridors de transport multimodaux et la facilitation des échanges commerciaux. Le Vietnam a en outre annoncé qu’il accueillerait en 2027 le Sommet ASEAN-Russie des jeunes diplomates.

En marge du Sommet, la rencontre entre le Premier ministre Lê Minh Hung et le président Vladimir Poutine a constitué l’un des moments forts du déplacement. Selon le ministre des Affaires étrangères, cet entretien s’inscrit dans la continuité des échanges de haut niveau engagés depuis la visite officielle du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en Russie en mai 2025.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de consolider le Partenariat stratégique global Vietnam-Russie et ont identifié six axes prioritaires de coopération : le maintien de la confiance politique, le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, le développement des secteurs de l’énergie, du pétrole, du gaz et du nucléaire civil, l’intensification des échanges économiques et commerciaux, la coopération dans les infrastructures et les transports, ainsi que le développement des partenariats dans les domaines de la science, de la technologie, de l’éducation et de la formation.

Le ministre a particulièrement mis en lumière les avancées enregistrées dans le secteur énergétique. La signature de l’accord relatif à la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 constitue, selon lui, un projet historique appelé à devenir un nouveau symbole de la coopération bilatérale. Les deux parties poursuivent également leur collaboration dans l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières, tout en étudiant de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables, le gaz naturel liquéfié et les infrastructures de stockage énergétique.

Pour Lê Hoai Trung, les résultats obtenus à Kazan témoignent de la volonté commune des deux pays de porter leur relation à un niveau supérieur et de traduire les orientations politiques en projets concrets. Il s’est déclaré convaincu que la coopération étroite entre les ministères, les collectivités locales et les milieux économiques permettra de mettre pleinement en œuvre les accords conclus, au bénéfice des populations et des entreprises des deux pays, tout en contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.-VNA

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