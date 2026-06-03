Le PM appelle à des mesures audacieuses pour parvenir à une croissance à deux chiffres

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a exhorté mercredi 3 juin les ministères, les secteurs et les collectivités locales à intensifier leurs efforts pour accélérer la croissance économique et maintenir la stabilité macroéconomique, avec pour objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres en 2026.



Clôturant la réunion ordinaire du gouvernement pour le mois de mai, il a insisté sur la nécessité d’actions coordonnées et décisives pour stimuler la croissance, accélérer la réforme institutionnelle, décaisser les investissements publics et faire progresser la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique.



Malgré un contexte mondial complexe et imprévisible, le Vietnam a maintenu sa stabilité macroéconomique, maîtrisé l’inflation et enregistré des résultats socio-économiques encourageants au cours des cinq premiers mois de l’année.



Les recettes budgétaires de l’État ont atteint environ 1,34 billiards de dôngs (50,8 milliards de dollars), soit 53% des prévisions, tandis que les dépenses d’investissement public ont été estimées à 219,4 billions de dôngs, soit 21,6 % du plan, dépassant ainsi le niveau enregistré durant la même période l’année précédente. La production industrielle, les ventes au détail et le tourisme international ont également affiché une croissance positive.



Cependant, plusieurs défis demeurent, notamment une croissance plus faible que prévu dans certains secteurs, la lenteur des décaissements d’investissements publics, les pressions inflationnistes alimentées par la hausse des coûts de l’énergie et des intrants, ainsi que les retards dans la réalisation des projets de longue date et la publication des règlements d’application.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que les tâches à accomplir restent exigeantes, le gouvernement poursuivant un objectif de croissance supérieur à 10%. Les ministères, les agences et les collectivités locales ont donc reçu pour instruction de suivre scrupuleusement les résolutions et conclusions du Comité central du Parti, du Politburo, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, et de mettre en œuvre des mesures globales pour stimuler la croissance, tout en préservant la stabilité macroéconomique et les principaux équilibres économiques.



La réforme institutionnelle doit demeurer une priorité absolue, a-t-il souligné, exigeant des ministères et des secteurs qu’ils renforcent la rigueur du processus législatif, qu’ils traitent sans délai les documents juridiques en souffrance et qu’ils préviennent les retards dans la publication des règlements nécessaires à la mise en œuvre des lois et résolutions nouvellement adoptées.



Les ministères et agences concernés doivent accélérer la mise en œuvre des onze résolutions gouvernementales visant à réduire et simplifier les procédures administratives et les conditions d’affaires, tout en favorisant la décentralisation et la délégation de pouvoirs, et en révisant et abrogeant les réglementations obsolètes et inadaptées, afin de créer un environnement des investissements et des affaires plus transparent et propice aux citoyens et aux entreprises.



Sur le plan macroéconomique, le chef du gouvernement a chargé la Banque d’État du Vietnam de mener une politique monétaire proactive et flexible, de garantir la liquidité, la stabilité des taux d’intérêt et de change, et de faciliter l’accès au crédit pour les entreprises et les ménages. La politique budgétaire, quant à elle, doit demeurer expansionniste et ciblée, et inclure le maintien de mesures de soutien aux entreprises et aux citoyens.



Il a également appelé à redoubler d’efforts pour développer la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique en tant que nouveaux moteurs de croissance. Il a souligné l’importance de la mise en place de bases de données nationales intégrées, de la promotion des technologies et des produits stratégiques et du renforcement de la coopération entre l’État, les instituts de recherche, les universités et les entreprises.



Le chef du gouvernement a insisté sur l’importance d’accélérer le décaissement des investissements publics et a chargé le ministère des Finances de soumettre sans délai au gouvernement, d’ici juin, une proposition relative à l’allocation du plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030.



Il a exhorté les ministères et les localités à lever les obstacles liés aux travaux nécessaires pour libérer des terrains, aux matériaux de construction et aux procédures d’investissement, et à accélérer les projets d’infrastructures stratégiques, notamment l’aéroport international de Long Thành, le réseau autoroutier Nord-Sud et les préparatifs de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.



Le ministère de la Sécurité publique a été chargé de piloter et de coordonner avec les ministères, les agences et les collectivités locales l’intégration et la synchronisation des bases de données nationales et sectorielles avec le Centre national de données, l’achèvement de cette opération étant prévu pour le troisième trimestre 2026. Il a également été chargé d’accélérer l’intégration des systèmes centralisés de traitement des procédures administratives des ministères et des agences avec le Portail national de la fonction publique, via le Centre national de données.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a invité les parties concernées à préparer minutieusement l’examen national de fin d’études secondaires de 2026, à revoir et à réorganiser le réseau scolaire, à optimiser l’utilisation du personnel enseignant et à renforcer la formation de ressources humaines hautement qualifiées.



Le ministère de la Santé a été chargé de mener un examen approfondi des services de santé, d’améliorer les mécanismes d’approvisionnement en médicaments et en matériel médical et de soumettre au gouvernement des propositions visant à rationaliser les procédures d’intermédiaires afin de réduire les coûts pour les usagers.



Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a été chargé d’accélérer la mise en œuvre des stratégies de développement des industries culturelles et du tourisme, de renforcer les efforts de promotion pour attirer les visiteurs internationaux, notamment en provenance des principaux marchés asiatiques, et d’améliorer l’efficacité de la communication politique afin de susciter un consensus public sur les grandes orientations du Parti et de l’État.



Le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires étrangères ont été invités à suivre et à évaluer de près l’évolution de la situation internationale, régionale et nationale, et à formuler des recommandations proactives sur les mesures à prendre pour préserver un environnement pacifique et stable, propice au développement national.



En conclusion, le chef du gouvernement a exhorté l’ensemble de l’administration à faire preuve de davantage de détermination, de responsabilité et d’efficacité pour lever les obstacles à la production et aux activités commerciales, libérer de nouveaux moteurs de croissance et s’efforcer d’atteindre les objectifs de développement socio-économique au plus haut niveau possible d’ici 2026. – VNA



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