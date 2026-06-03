Amazon : un tremplin stratégique pour le rayonnement mondial des marques vietnamiennes

​Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Bien plus qu’un simple canal de vente en ligne, Amazon devient une passerelle permettant aux entreprises vietnamiennes d’accéder directement aux consommateurs du monde entier, passant progressivement du statut de sous-traitants à celui de créateurs de marques internationales.

​Lors d’une conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale", organisée le 2 juin à Hô Chi Minh-Ville par Amazon Global Selling Vietnam, de nombreux experts et chefs d’entreprise ont souligné que les plateformes numériques ouvrent de nouvelles perspectives aux produits vietnamiens, leur permettant de conquérir de nouveaux marchés, d’accroître leur valeur ajoutée et d’affirmer leur identité de marque à l’échelle mondiale.

​Témoignant de cette dynamique, Nguyen Huynh Anh Thi, représentante de la marque de mode Gloxo, a précisé qu’après quatre années de présence sur Amazon, son entreprise maintient une croissance stable en se pliant aux exigences rigoureuses de la plateforme en matière de qualité, de design et de service après-vente.

​Le succès durable sur Amazon exige un investissement continu dans la marque, la protection de la propriété intellectuelle et l’adaptation aux tendances de consommation. Selon elle, le principal défi consiste à identifier des produits répondant à la demande du marché tout en préservant leur compétitivité à long terme.

​Dans le secteur des cosmétiques, Vu Hoang Giang, de Calla Beauty, a ajouté que si Amazon constitue un canal de vente international efficace, la gestion de la logistique et des stocks demeure un défi majeur, nécessitant une planification rigoureuse afin d’éviter les surcoûts et les risques liés à l’expiration des produits.

​Parallèlement, les entreprises exportatrices traditionnelles des secteurs du bois et de l’agroalimentaire considèrent désormais ce canal comme un outil de promotion directe. Au lieu de se limiter à la fourniture de produits, elles cherchent à renforcer la notoriété de leur marque auprès des consommateurs finaux sur des marchés exigeants tels que les États-Unis, l’Allemagne ou le Japon.

​Dans le secteur agroalimentaire, Trinh Ngoc Lien, représentante de la société Dong Hai, considère qu’Amazon offre aux produits agricoles vietnamiens une opportunité d’accéder à une clientèle mondiale. Elle souligne néanmoins que les entreprises doivent satisfaire à des exigences strictes en matière de normes de qualité, d’autorisations réglementaires et de capacité d’approvisionnement.

​Selon Amazon Global Selling Vietnam, les exportations issues de l'e-commerce constituent un nouveau moteur de croissance pour l'économie numérique vietnamienne. Une récente étude d'Access Partnership menée auprès de 300 PME vietnamiennes dans les domaines de la décoration et de la mode montre que 93 % d'entre elles considèrent les exportations via l'e-commerce comme un pilier essentiel de leur croissance future, tandis que 96 % y voient un moyen d'améliorer leur compétitivité internationale.

​Larry Hu, directeur d'Amazon Global Selling pour l'ASEAN, a affirmé que l'avenir des exportations vietnamiennes dépendrait non seulement de la taille de production, mais aussi de la capacité des entreprises à bâtir leur marque et à créer des produits uniques.

​Selon lui, un nombre croissant d’entreprises vietnamiennes évoluent d’un modèle de production traditionnel vers l’innovation et l’accès direct aux consommateurs mondiaux. Amazon poursuivra ses investissements dans la formation, la logistique et les outils d’intelligence artificielle afin d’accompagner leur expansion à l’international et de contribuer à faire du Vietnam l’un des principaux pôles régionaux d’exportation via le commerce électronique.

​Les experts estiment qu’avec ses atouts industriels, l’abondance de ses ressources et le développement rapide du commerce numérique, le Vietnam dispose d’une occasion exceptionnelle de devenir une plateforme majeure d’exportation via le commerce électronique en Asie du Sud-Est. Grâce à des plateformes comme Amazon, les produits vietnamiens pourront non seulement accroître leurs exportations, mais aussi bâtir progressivement des marques solides et compétitives sur le marché mondial. -VNA

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