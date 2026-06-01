Économie

Le Premier ministre appelle Hai Phong à être pionnière dans le renouvellement du modèle de croissance et la transformation numérique

Une réunion pour valider le projet de rapport d'inspection concernant la permanence du Comité du Parti de la ville de Hai Phong a eu lieu le 1er juin à Hai Phong sous la présidence du Premier ministre Le Minh Hung.

Le Premier ministre Le Minh Hung préside la réunion. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung préside la réunion. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) - Dans l’après-midi du 1er juin, la Mission d’inspection et de supervision n°4 du Bureau politique et du Secrétariat, dirigé par Le Minh Hung, membre du Bureau politique et Premier ministre, a présidé une réunion pour valider le projet de rapport d'inspection concernant la permanence du Comité du Parti de la ville de Hai Phong.

Le projet de rapport porte sur quatre volets principaux : le fonctionnement des administrations locales à deux niveaux ; la mise en œuvre des mesures visant à atteindre un taux de croissance supérieur à 10 % sur la période 2026-2030 ; l’application de la Résolution n°57 du Bureau politique sur les percées dans le développement des sciences, des technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale ; ainsi que l’évaluation de la qualité des organisations du Parti, des membres du Parti et des cadres dirigeants.

Le projet de rapport souligne que la permanence du Comité du Parti de Hai Phong a appliqué avec rigueur et efficacité les directives centrales. Le système d’administration locale à deux niveaux fonctionne de manière fluide et efficace, apportant des bénéfices concrets aux citoyens et aux entreprises. Toutefois, la coordination entre certains organismes et unités demeure parfois insuffisante, la qualité du travail de conseil reste inégale, tandis que le traitement et la numérisation des archives accusent un retard, la proportion de documents numérisés restant faible.

Concernant l’objectif de croissance à deux chiffres, la ville a fait preuve de proactivité en élaborant des scénarios précis dès le début de l'année 2026. Néanmoins, les nouveaux moteurs de croissance et les projets d’envergure n’ont pas encore produit d’effets marquants, tandis que certains projets stagnants entraînent des gaspillages.

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Lors de la réunion.

Sur le volet technologique, bien que la Résolution n° 57 ait été concrétisée par des plans d’action détaillés, les infrastructures numériques et les bases de données sectorielles demeurent insuffisantes. De plus, les initiatives en matière de recherche scientifique restent limitées au niveau local et sectoriel, tandis que les financements destinés à la science, à l’innovation et à la transformation numérique demeurent insuffisants.

S’exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Le Minh Hung a salué la créativité de Hai Phong, notamment dans l’application des technologies pour la gestion administrative et la réduction des délais de traitement des dossiers. Selon lui, les expériences acquises à Hai Phong doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie afin d’être reproduites à plus grande échelle. Les modèles et mécanismes ayant fait leurs preuves devraient être étudiés en vue de leur institutionnalisation, afin de créer un cadre juridique uniforme permettant leur déploiement dans d’autres localités. Bien que Hai Phong figure parmi les leaders nationaux en termes de croissance et de gestion économique, le Premier ministre a mis en garde contre tout excès de confiance, rappelant que les objectifs du premier trimestre 2026 n'ont pas été pleinement atteints. Le chef du gouvernement a exigé une analyse approfondie de la qualité de croissance, notamment la structure des recettes budgétaires, celles liées au foncier. Hai Phong doit étudier les nouveaux modèles de croissance basés sur l’innovation et la transition numérique.

La ville est appelée à concentrer ses efforts sur le développement de l'industrie de haute technologie, de l'industrie manufacturière, ainsi que de l'industrie de sous-traitance. Elle devra également renouveler sa politique d’attraction des investissements étrangers en l’orientant davantage vers le transfert de technologies, la formation des ressources humaines et le renforcement des capacités des entreprises nationales à intégrer les chaînes d’approvisionnement mondiales.

En matière de gouvernance, le Premier ministre a appelé à dresser un bilan complet après un an de mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, en accordant une attention particulière aux compétences des cadres communaux et de quartier. Selon lui, l’efficacité de l’action publique doit être mesurée à l’aune de leur satisfaction. Il a également demandé à Hai Phong de mettre en place des indicateurs d’évaluation précis pour les administrations et les cadres dirigeants.

Concernant le développement économique, le Premier ministre a demandé à Hai Phong d’actualiser ses scénarios de croissance, de fixer des objectifs précis pour chaque secteur et de renforcer le suivi de leur mise en œuvre afin d’atteindre une croissance à deux chiffres sur l’ensemble du mandat. Il a appelé à mobiliser efficacement les ressources d’investissement et à attirer davantage de capitaux étrangers de qualité ainsi que des investissements privés.

Il a également insisté sur l’accélération des grands projets d’infrastructures, notamment dans les domaines des transports, de l’énergie, de la logistique, des ports maritimes et des zones industrielles, ainsi que sur le développement coordonné des infrastructures stratégiques pour consolider le rôle de Hai Phong comme pôle logistique et économie maritime du pays.

Le chef du gouvernement a en outre demandé le décaissement intégral des investissements publics prévus pour 2026, une meilleure concentration des ressources sur les projets à fort impact régional, ainsi qu’un soutien accru aux entreprises, à la consommation, au commerce et au tourisme, parallèlement à la poursuite de la simplification des procédures administratives.

Le Premier ministre a également appelé Hai Phong à régler définitivement les projets en suspens ou retardés, à achever le réaménagement et le traitement des biens immobiliers excédentaires, ainsi qu’à réexaminer et ajuster ses plans d’aménagement conformément aux orientations du Comité central et à la Planification pour la région du delta de la rivière Rouge. -VNA

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