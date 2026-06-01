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Des experts misent sur une coopération accrue entre le Vietnam et Singapour dans la technologie

La visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, donnera une nouvelle impulsion aux programmes de coopération scientifique et technologique, tout en renforçant les liens entre chercheurs, établissements de recherche et entreprises innovantes des deux pays.

Des experts misent sur une coopération accrue entre le Vietnam et Singapour dans la technologie

Singapour (VNA) - Plusieurs experts et chercheurs vietnamiens basés à Singapour estiment que l’élévation récente des relations entre le Vietnam et Singapour au niveau de partenariat stratégique global ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’intelligence artificielle (IA), des semi-conducteurs et de l’innovation.

Selon eux, ce nouveau cadre de coopération offre une base politique et institutionnelle favorable au développement des technologies stratégiques, appelées à devenir de nouveaux moteurs de croissance à l’échelle régionale et mondiale.

Interrogé par l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le Dr Ha Son Tung, de l’Agence singapourienne pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR), a souligné que les deux pays disposaient de nombreux atouts pour approfondir leur coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

Singapour figure parmi les pionniers asiatiques dans le développement des technologies stratégiques, a-t-il indiqué, ajoutant que l’expérience singapourienne en matière de gouvernance technologique, de développement d’écosystèmes de recherche et de formation de talents hautement qualifiés constituait une source d’inspiration précieuse pour le Vietnam.

La proximité géographique, les affinités culturelles et l’intensification des échanges économiques créent par ailleurs des conditions favorables au renforcement des programmes de recherche conjoints, a-t-il estimé.

S’appuyant sur le succès des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP), Ha Son Tung a constaté que les deux pays pourraient étendre leur coopération aux secteurs de haute technologie à travers des projets de recherche communs. La formation de ressources humaines qualifiées pour les industries de l’IA et des semi-conducteurs devrait, selon lui, figurer parmi les priorités.

Le chercheur a également mis en avant le rôle croissant de la communauté intellectuelle vietnamienne à Singapour. Présente dans les universités, les instituts de recherche et les grandes entreprises technologiques, elle constitue un véritable « pont stratégique » pour favoriser les partenariats scientifiques, les transferts de technologie et la mobilisation des ressources entre les deux pays.

De son côté, le professeur associé et docteur Luu Anh Tuan, du Collège d’informatique et de science des données de l’Université technologique de Nanyang (NTU), a souligné le fort potentiel de coopération bilatérale dans l’IA, la transformation numérique et la gouvernance technologique.

Il a rappelé que Singapour possédait une solide expérience dans la construction d’un écosystème numérique national et le déploiement d’applications d’IA, tandis que le Vietnam bénéficiait d’une population jeune, dynamique et réceptive aux nouvelles technologies.

Selon lui, le partage d’expertise et le développement conjoint de solutions d’IA pourraient accélérer le progrès technologique non seulement au Vietnam et à Singapour, mais également dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est.

Dans un contexte de concurrence technologique mondiale croissante, les experts estiment qu’un renforcement de la coopération dans l’IA, les semi-conducteurs et l’innovation permettra aux deux pays d’améliorer leur compétitivité et leur capacité d’adaptation face aux mutations technologiques à venir.

Ils espèrent également que la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, donnera une nouvelle impulsion aux programmes de coopération scientifique et technologique, tout en renforçant les liens entre chercheurs, établissements de recherche et entreprises innovantes des deux pays.

Portée par une volonté commune de promouvoir l’innovation, la coopération dans l’IA et les hautes technologies devrait ainsi s’imposer comme l’un des piliers les plus dynamiques des relations Vietnam-Singapour dans les années à venir. -VNA

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