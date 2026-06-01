Politique

Dialogue de Shangri-La : affirmation du rôle majeur du Vietnam dans l’architecture de sécurité régionale et mondiale

La participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam au 23ᵉ Dialogue de Shangri-La a marqué une étape importante dans l’affirmation du rôle du Vietnam sur la scène internationale. Selon plusieurs experts, son discours d’orientation a non seulement réaffirmé la politique étrangère d’indépendance et d’autonomie du Vietnam, mais également mis en évidence la volonté du pays de contribuer activement à la construction d’un environnement stratégique favorable à la paix, à la stabilité et au développement.

Le dirigeant To Lam au 23e Dialogue de Shangri-La. Photo : VNA
Le dirigeant To Lam au 23e Dialogue de Shangri-La. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Du 27 mai au 1er juin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a effectué une tournée dans trois pays de l’ASEAN. L’un des temps forts de ce déplacement a été sa participation au 23ᵉ Dialogue de Shangri-La, où il a prononcé le discours principal.

Selon l’ambassadeur Pham Quang Vinh et le docteur Dao Ngoc Bau, cet événement a réaffirmé la politique étrangère indépendante et autonome du Vietnam tout en illustrant sa capacité croissante à contribuer à l’élaboration de l’environnement stratégique régional dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations.

Une reconnaissance du statut international du Vietnam

Ancien participant au Dialogue de Shangri-La, l’ambassadeur Pham Quang Vinh estime que l’invitation adressée au dirigeant vietnamien témoigne de la grande confiance accordée au Vietnam par les organisateurs du forum.

Selon lui, le choix d’inviter personnellement To Lam montre l’intérêt porté à la vision que le dirigeant vietnamien peut apporter sur les grands enjeux liés à la paix, à la sécurité et au développement dans la région.

Pour le docteur Dao Ngoc Bau, cette invitation constitue également une reconnaissance du prestige international acquis par le Vietnam au cours de quarante années de Renouveau (Đổi mới). Elle confirme l’importance croissante du pays dans l’architecture de sécurité régionale et mondiale.

Il souligne que le Vietnam est passé du statut d’objet des stratégies géopolitiques à celui d’acteur participant activement à la définition de l’ordre sécuritaire régional.

De la réaction à la « construction proactive »

Le message central du discours de To Lam était : « Construire activement la paix, la stabilité et le développement dans un monde en profonde mutation ».

Selon le docteur Dao Ngoc Bau, la portée théorique du discours réside dans l’identification de trois crises structurelles étroitement liées : la crise de l’ordre international provoquée par l’affaiblissement du multilatéralisme et de la gouvernance mondiale ; la crise du modèle de développement révélée par les limites des modèles de croissance non durables et inéquitables ; et enfin la crise de confiance stratégique entre les États.

L’ambassadeur Pham Quang Vinh partage cette analyse et souligne l’interdépendance entre paix et développement. Dans le contexte actuel, il estime qu’il n’est plus possible d’attendre passivement l’avènement de la paix et de la stabilité ; celles-ci doivent être construites collectivement à travers la coopération et l’action proactive.

Au-delà du diagnostic, le dirigeant vietnamien a proposé six orientations d’action concrètes pour la région, allant du renforcement de l’ordre fondé sur le droit international à la prévention des crises.

Selon le docteur Dao Ngoc Bau, ces six orientations forment un système de pensée cohérent. Il met particulièrement en avant la formule : « renforcer les règles, consolider la confiance, promouvoir le dialogue et approfondir la coopération », qu’il considère comme une véritable méthodologie de construction de la paix durable.

Le discours a également abordé les défis émergents liés aux nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, les mégadonnées (Big Data) et le cyberespace. Pour l’ambassadeur Pham Quang Vinh, ces technologies représentent d’immenses opportunités de développement, mais peuvent aussi engendrer des risques si elles ne sont pas correctement encadrées. Il a ainsi souligné la nécessité d’établir des normes responsables de gouvernance grâce au dialogue et à la coopération internationale.

La confirmation d’une vision de leadership

Le succès de cette tournée diplomatique et du discours prononcé au Dialogue de Shangri-La a non seulement renforcé le statut international du Vietnam, mais aussi mis en lumière la stature et la crédibilité de son dirigeant.

Selon l’ambassadeur Pham Quang Vinh, la communauté internationale manifeste aujourd’hui une confiance croissante non seulement envers le Vietnam, mais également envers la vision stratégique de son dirigeant.

Le docteur Dao Ngoc Bau estime, pour sa part, que l’écho favorable rencontré dans les milieux académiques et médiatiques internationaux démontre que ce discours constitue une contribution intellectuelle importante, illustrant une pensée stratégique moderne et la capacité du Vietnam à participer à la définition de l’agenda sécuritaire régional.

Il conclut que cette tournée, et plus particulièrement le discours prononcé au Dialogue de Shangri-La, confirme la pertinence et l’esprit d’innovation de la politique étrangère du Parti et de l’État vietnamiens dans la nouvelle ère. - VNA

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