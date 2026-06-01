Éditos

📝Édito : Le développement du Vietnam dément les appréciations erronées sur la liberté de la presse

Les avancées enregistrées par le Vietnam dans le domaine de la presse et de l’accès à l’information apportent un éclairage concret sur une réalité souvent méconnue, loin de certaines appréciations inexactes émises à l’étranger sur la liberté de la presse dans le pays.

Des journalistes et rédacteurs en activité au Centre de presse du 14e Congrès national du Parti. Photo d’archives : VNA.
Des journalistes et rédacteurs en activité au Centre de presse du 14e Congrès national du Parti. Photo d’archives : VNA.


Hanoi (VNA) - Malgré certaines évaluations jugées inexactes émises par des organisations étrangères, la réalité montre que le Vietnam poursuit ses efforts pour perfectionner son cadre juridique, favoriser le développement de la presse et élargir l’accès des citoyens à l’information, conformément à la loi.

Une activité encadrée par la loi et fondée sur la responsabilité sociale

On le constate clairement à travers les dispositions de la législation vietnamienne en vigueur sur la presse. Celles-ci garantissent aux organes de presse et aux journalistes l’exercice de leurs activités dans le cadre de la loi, sous la protection de l’État, tout en leur assurant des conditions favorables à l’accomplissement de leur mission professionnelle. Nul n’est autorisé à entraver le travail des journalistes dans la collecte et le traitement des informations conformément aux dispositions légales.

La Loi sur la presse n° 2025/QH15, promulguée le 10 décembre 2025 et entrée en vigueur le 1er juillet 2026, réaffirme cette orientation en définissant clairement les droits, responsabilités et obligations des acteurs du secteur afin de favoriser un développement global et durable de la presse. Le texte précise notamment le droit des citoyens à la liberté d’expression dans la presse, les responsabilités des organes de presse en matière de liberté de la presse, celles de l’État en matière de liberté de la presse et de liberté d’expression, ainsi que les actes interdits et les politiques de soutien au développement du secteur.

L’article 27 de cette loi, consacré aux « droits et obligations des journalistes », stipule notamment que les journalistes sont autorisés à exercer leur profession sur le territoire de la République socialiste du Vietnam ainsi qu’à l’étranger conformément à la législation en vigueur, et qu’ils bénéficient de la protection de la loi dans l’exercice de leurs fonctions.

La loi prévoit également que les journalistes peuvent recueillir, exploiter et diffuser des informations à des fins journalistiques conformément à la réglementation. Ils sont autorisés à se rendre dans les organismes et organisations pour mener leurs activités professionnelles, sur simple présentation de leur carte de presse. Les organismes et organisations concernés ont l’obligation de leur fournir les documents et informations ne relevant pas du secret d’État, du secret personnel, du secret familial ou d’autres catégories protégées par la loi.

Les journalistes sont par ailleurs habilités à couvrir les audiences publiques des tribunaux, à disposer d’espaces réservés pour leurs activités professionnelles et à entrer directement en contact avec les magistrats, les parties prenantes aux procédures judiciaires ou toute autre personne concernée afin de recueillir des informations et de réaliser des interviews dans le respect de la législation.

Le 14e Congrès national du Parti en a fourni une illustration significative. Organisé à Hanoï du 19 au 23 janvier 2026, le Congrès a réuni 597 journalistes et techniciens représentant 113 organes de presse nationaux, contre 498 journalistes lors du 13e Congrès. À ceux-ci se sont ajoutés 79 journalistes et assistants de presse issus de 43 agences de presse et médias étrangers, ainsi que des correspondants vietnamiens résidant à l’étranger et des représentants de médias liés à des partis politiques étrangers, qui ont tous bénéficié de conditions favorables pour assurer leur couverture de l’événement.

Une presse au service du développement national

Afin de répondre aux besoins croissants de la population, la transformation numérique dans le domaine de la presse est activement encouragée au Vietnam, ouvrant au public un espace d’accès à l’information toujours plus vaste. Les organes de presse nationaux ont intensifié l’utilisation des plateformes numériques, modernisé leurs rédactions intégrées et multimédias, tout en renforçant l’interaction avec les lecteurs et les internautes.

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La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang en compagnie de journalistes étrangers venus couvrir le 14e Congrès national du Parti. Photo d’archives : VNA.



De nombreux médias ont ainsi accéléré leur transition vers le journalisme de données, le journalisme multiplateforme et la production de contenus numériques innovants, contribuant à améliorer l’efficacité de la diffusion de l’information et à répondre à la diversification des besoins du public en matière d’accès à l’information.

Lors de la cérémonie marquant le centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925 – 21 juin 2025), organisée à Hanoï, le secrétaire général du Parti, To Lam, a souligné que la presse révolutionnaire constituait une composante indissociable de l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation. Selon lui, la presse doit conserver un esprit d’avant-garde révolutionnaire, faire preuve de courage dans la lutte contre les comportements négatifs, l’immobilisme et les pratiques dépassées, tout en encourageant les initiatives novatrices et les avancées positives. Elle doit être à l’avant-garde des grandes questions nouvelles auxquelles le pays est confronté, sans éluder ni compromettre les objectifs de développement national.

Le dirigeant vietnamien a également estimé que la presse devait devenir un véritable porte-drapeau, capable d’inspirer la créativité, de promouvoir l’innovation et de nourrir l’esprit de contribution au sein des cadres, des membres du Parti et de l’ensemble de la société. Ces orientations témoignent de l’attention constante accordée à la presse et aux journalistes, considérés comme des acteurs accompagnant étroitement le développement du pays.

La liberté de la presse ne revêt pas partout le même contenu et ne saurait être appréhendée comme un concept absolu. Chaque pays établit son propre équilibre entre la liberté d’expression et d’autres impératifs tels que la sécurité nationale, l’ordre social, la moralité publique ou encore l’intérêt général.

Dans les faits, la presse vietnamienne évolue dans un cadre juridique clairement défini qui garantit à la fois le droit des citoyens à l’information, la préservation des intérêts collectifs de la société ainsi que les exigences de stabilité et de développement du pays.

Dès lors, les évaluations de la liberté de la presse au Vietnam fondées sur des critères reflétant principalement une conception particulière du paysage médiatique, notamment celle reposant sur le modèle de la presse privée, apparaissent réductrices et insuffisamment adaptées aux réalités vietnamiennes.

Le Vietnam entretient par ailleurs un dialogue et une coopération réguliers avec les organisations internationales dans le domaine des médias afin de renforcer la compréhension mutuelle et de favoriser le partage d’informations sous différents angles. Dans cette perspective, toute appréciation de la liberté de la presse devrait être replacée dans le contexte global du développement économique, social, culturel et institutionnel propre à chaque pays, afin de refléter de manière plus objective et complète la réalité nationale.

Dans le contexte de l’intégration internationale et de la transformation numérique à l’échelle mondiale, la presse vietnamienne affirme progressivement son rôle de passerelle essentielle entre le Parti, l’État et la population, tout en rendant compte de manière vivante et diversifiée de tous les aspects de la vie sociale. Les acquis enregistrés au fil des années témoignent des efforts constants du Vietnam pour garantir la liberté de la presse conformément à ses conditions nationales et à ses objectifs de développement. -VNA

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