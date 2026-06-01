Politique

Dialogue de Shangri-La : les propositions du Vietnam saluées par un expert cambodgien

Selon le professeur associé et docteur Neak Chandarith, directeur de l’Institut d’études internationales et de politiques publiques (IISPP) de l’Université royale de Phnom Penh, les six orientations présentées dans le discours du dirigeant vietnamien To Lam apportent une contribution importante à la construction d’une architecture de sécurité régionale durable, respectueuse des positions et des intérêts des petits et moyens États.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, s'exprime au Dialogue de Shangri-La. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, s'exprime au Dialogue de Shangri-La. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le discours prononcé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, lors de la 23e édition du Dialogue de Shangri-La à Singapour, a retenu l’attention des milieux académiques internationaux.

Selon le professeur associé et docteur Neak Chandarith, directeur de l’Institut d’études internationales et de politiques publiques (IISPP) de l’Université royale de Phnom Penh, les six orientations présentées dans le discours du dirigeant vietnamien apportent une contribution importante à la construction d’une architecture de sécurité régionale durable, respectueuse des positions et des intérêts des petits et moyens États.

Premièrement, le Vietnam souligne que l’ordre fondé sur le droit doit constituer une base commune permettant aux États, grands ou petits, de coexister pacifiquement. Il appelle à traduire les règles et le dialogue en mécanismes concrets de prévention des risques.

Deuxièmement, le Vietnam plaide pour une architecture régionale ouverte, inclusive et centrée sur l’ASEAN. Il insiste sur la transparence des initiatives, le respect du droit international et la préservation du rôle central de l’ASEAN.

Troisièmement, le discours place la sécurité humaine et la résilience sociale au cœur d’une sécurité durable. Il met l’accent sur le renforcement de la coopération dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, énergétique, climatique, sanitaire et l’assistance en cas de catastrophe…

Quatrièmement, le Vietnam appelle à une utilisation responsable des nouvelles technologies. Il souligne également que l’industrie de défense doit servir la légitime défense et la stabilité régionale.

Cinquièmement, le Vietnam appelle à renforcer les bases de la cohésion sociale et de la résilience, protéger l’espace informationnel et accroître la sensibilisation du public.

Enfin, le Vietnam préconise le renforcement des capacités de la diplomatie préventive, de la médiation et de la conciliation régionales.

Selon Neak Chandarith, les propositions du Vietnam contribuent à façonner un cadre dans lequel tous les États, y compris les plus petits, disposent d’une voix et d’une participation égales au système de sécurité collective. Le discours de To Lam reflète clairement la volonté du Vietnam de s’affirmer comme un acteur actif de la paix et de la stabilité dans un monde en rapide mutation.

Selon l’expert cambodgien, le Vietnam a mis en avant deux messages essentiels : Premièrement, le pays considère que ses intérêts nationaux sont étroitement liés à la paix et à la prospérité de la région Asie-Pacifique. Contribuer à la stabilité régionale constitue à la fois une garantie pour ses intérêts et une expression de sa responsabilité internationale. Deuxièmement, le Vietnam se positionne comme un acteur indépendant et un pont entre les pays, en portant notamment la voix des petits et moyens États.

Selon Neak Chandarith, en réaffirmant lors du Dialogue de Shangri-La sa politique de défense des « quatre non » – ne pas participer à des alliances militaires, ne pas s’allier avec un pays contre un autre, ne pas autoriser l’installation de bases militaires étrangères sur son territoire et ne pas recourir à la force dans les relations internationales –, le Vietnam a clairement montré sa volonté de ne pas devenir un instrument de rivalité entre blocs de puissance. Le message adressé est clair : la région accueille une présence internationale transparente et responsable, dans le respect du droit international et du rôle central de l’ASEAN. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Dialogue de Shangri-La #Shangri-La #Vietnam #propositions
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