Politique

Le dirigeant vietnamien To Lam rend un hommage solennel au héros national philippin Jose Rizal à Manille

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut rang, est allé déposer une gerbe de fleurs lundi matin le 1er juin au monument du héros national philippin José Rizal, à Manille.

Le secrétaire général et président To Lam dépose une gerbe en hommage au héros national philippin José Rizal. Photo : VNA
Le secrétaire général et président To Lam dépose une gerbe en hommage au héros national philippin José Rizal. Photo : VNA

Manille (VNA) - Dans le cadre de sa visite d'État aux Philippines, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut rang, est allé déposer une gerbe de fleurs lundi matin le 1er juin au monument du héros national philippin José Rizal, à Manille.

Situé au cœur de la capitale philippine, le monument dédié à Jose Rizal est considéré comme l'un des sites historiques les plus emblématiques de l'archipel. Il rend hommage à ce médecin, écrivain et héros national qui joua un rôle important dans le mouvement pour l'indépendance des Philippines.

​Inauguré le 30 décembre 1913, soit dix-sept ans après l'exécution du héros national, l'ouvrage se compose d'une imposante statue de bronze dressée sur un socle de granit.

​Ce mémorial constitue aujourd'hui un lieu de mémoire, mais aussi un espace culturel et de loisirs, accueillant d'importants événements nationaux aux Philippines. Chaque année, le 30 décembre (Rizal Day), des milliers de citoyens et de dirigeants philippines s'y rendent pour déposer des fleurs en sa mémoire. Cet événement revêt une profonde importance historique et éducative, rappelant aux jeunes générations l'esprit patriotique de José Rizal et son sacrifice pour l'indépendance nationale. -VNA

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