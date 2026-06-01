Politique

Le discours du leader Tô Lâm à Shangri-La souligne la diplomatie proactive du Vietnam

Le discours prononcé par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm , lors du 23e Dialogue de Shangri-La, a véhiculé un message fort, soulignant l’intégration d’une diplomatie proactive à une vision globale du développement national.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, lors du 23e Dialogue de Shangri-La. Photo: VNA
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, lors du 23e Dialogue de Shangri-La. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) – Selon Enzo Sim Hong Jun, chercheur malaisien spécialiste de l’histoire et de la défense de l’Asie du Sud-Est, le discours important prononcé par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, lors du 23e Dialogue de Shangri-La, a véhiculé un message fort, soulignant l’intégration d’une diplomatie proactive à une vision globale du développement national.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Malaisie, Enzo a déclaré que le discours avait su concilier les préoccupations sécuritaires régionales et l’ambitieux programme économique du Vietnam, fondé sur trois piliers essentiels : l’autonomie stratégique, les aspirations nationales à l’essor et la diplomatie économique et technologique.

Il a noté que la politique étrangère du Vietnam a été réaffirmée comme un engagement en faveur d’une voie diplomatique indépendante et autonome, s’abstenant de prendre parti dans la compétition entre les grandes puissances, tout en soulignant le respect du droit international et le rôle central de l’ASEAN.

Selon le chercheur, la vision présentée par le dirigeant vietnamien lors de ce forum mondial de haut niveau sur la sécurité lie étroitement la stabilité de la région Asie-Pacifique à l’objectif du Vietnam de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045 grâce à une forte croissance économique.

Dépassant les cadres de défense traditionnels, le discours a également mis l’accent sur la résilience des chaînes d’approvisionnement, la transformation numérique et les technologies vertes – des priorités qui se sont déjà concrétisées par des accords technologiques et de chaînes d’approvisionnement signés avec Singapour, a précisé le chercheur.

La participation du plus haut dirigeant vietnamien à l’un des principaux forums de sécurité de la région et du monde a également envoyé un signal fort aux partenaires et investisseurs internationaux, indiquant que le Vietnam demeure politiquement stable, engagé dans un programme de réformes clair et ouvert aux affaires.

Son discours important lors de cet événement a considérablement renforcé la position géopolitique du Vietnam, consolidant son statut de puissance moyenne proactive, capable de gérer des politiques géopolitiques complexes et de contribuer aux discussions déterminantes pour l’avenir du pays dans la région indo-pacifique, a noté l’auteur de l’étude.

De plus, la stratégie d’intégration de la diplomatie économique au sein d’un forum de défense a consolidé la position du Vietnam comme destination de premier plan et politiquement stable pour les entreprises technologiques occidentales et régionales souhaitant diversifier leurs chaînes de production et d’approvisionnement, a-t-il ajouté.

L’auteur de l’étude a observé qu’en maintenant des relations équilibrées avec les grandes puissances tout en promouvant le rôle central de l’ASEAN, le Vietnam maximise les avantages dans de multiples domaines, allant de la coopération en matière de sécurité au transfert de technologies et au commerce durable.

Enzo a affirmé que le discours du secrétaire général et président Lam lors du Dialogue de Shangri-La 2026 reflétait non seulement une ère de diplomatie affirmée, mais soulignait également que l’engagement mondial est un outil essentiel pour assurer le développement futur du Vietnam. - VNA

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