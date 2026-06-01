Économie

Le secteur manufacturier vietnamien retrouve de l’élan en mai

L’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier vietnamien s’est établi à 52,8 points en mai, contre 50,5 points en avril, atteignant son niveau le plus élevé depuis février 2026.

La chaîne de production de la société Honda Vietnam dans le parc industriel de Dông Van II, province de Ninh Binh (Nord). Photo: VNA
La chaîne de production de la société Honda Vietnam dans le parc industriel de Dông Van II, province de Ninh Binh (Nord). Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le secteur manufacturier vietnamien a enregistré des signes d’amélioration en mai 2026, portée par le rebond des nouvelles commandes, selon les dernières données publiées par S&P Global.

L’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier vietnamien s’est établi à 52,8 points en mai, contre 50,5 points en avril, atteignant son niveau le plus élevé depuis février 2026. Un indice supérieur à 50 points signale une amélioration des conditions d’activité. Le secteur a ainsi enregistré son onzième mois consécutif d’expansion.

Selon S&P Global, les nouvelles commandes sont reparties à la hausse après un léger recul en avril, enregistrant leur progression la plus marquée depuis trois mois. Plusieurs entreprises ont indiqué que leurs clients avaient augmenté leurs stocks afin d’anticiper d’éventuelles perturbations des approvisionnements et des hausses de prix liées au conflit au Moyen-Orient.

Les nouvelles commandes à l’exportation ont également renoué avec la croissance après deux mois de contraction, malgré des coûts de transport élevés et des difficultés logistiques persistantes.

Portée par cette reprise de la demande, la production manufacturière a progressé pour le treizième mois consécutif, au rythme le plus rapide depuis février. Les fabricants ont également accru leurs achats après trois mois de recul.

Parallèlement, les pressions sur les coûts se sont accentuées. Les coûts des intrants ont augmenté pour le quatrième mois consécutif, au rythme le plus rapide depuis avril 2011, sous l’effet de la hausse des prix du carburant, du pétrole et du transport. Les prix de vente ont eux aussi continué d’augmenter en mai. Le rythme de hausse s’est modéré par rapport au mois précédent, mais reste proche de ses niveaux les plus élevés depuis quinze ans.

L’enquête montre également que les délais de livraison des fournisseurs ont continué de s’allonger sous l’effet de la hausse des coûts du carburant et du transport, ainsi que des difficultés persistantes au sein des chaînes logistiques. Toutefois, la détérioration des performances de livraison a été moins marquée qu’en avril. Malgré l’augmentation des achats, ces retards ont continué d’entraîner une baisse des stocks d’intrants des entreprises.

Malgré le rebond des commandes, les entreprises manufacturières ont continué de réduire leurs effectifs. Selon S&P Global, la faiblesse récente de la demande a permis à de nombreuses entreprises de conserver des capacités suffisantes pour absorber les nouvelles commandes et résorber les travaux en attente.

La confiance des entreprises s’est toutefois améliorée en mai pour atteindre son niveau le plus élevé depuis trois mois, soutenue par les perspectives de reprise des commandes et les projets d’extension des capacités de production. L’optimisme demeure néanmoins mesuré en raison des incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.

Selon Andrew Harker, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence, le PMI de mai envoie un signal encourageant grâce au rebond des commandes et à l’accélération de la production. Il a toutefois souligné qu’une partie de cette croissance pourrait être liée à des achats préventifs réalisés en anticipation de perturbations liés à des conflits régionaux.

Selon lui, la hausse persistante des coûts reste l’un des principaux défis pour les fabricants vietnamiens, tandis que l’évolution de la situation au Moyen-Orient continuera d’influencer les perspectives du secteur dans les mois à venir. -VNA

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