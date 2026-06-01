Économie

L’économie numérique vietnamienne devrait peser plus de 72 milliards de dollars en 2025

Les exportations de haute technologie représentaient 50,76 % des exportations totales de marchandises du pays au premier trimestre 2026. Le Vietnam a atteint la 50e place mondiale du classement StartupBlink 2026, sa meilleure performance à ce jour.

La technologie de réalité virtuelle fait la joie des enfants au centre commercial de Nha Trang, à Khanh Hoa. Photo : VNA
La technologie de réalité virtuelle fait la joie des enfants au centre commercial de Nha Trang, à Khanh Hoa. Photo : VNA


Hanoi (VNA) – L’économie numérique vietnamienne a contribué à hauteur d’environ 14,02 % au PIB en 2025, soit l’équivalent de 72,1 milliards de dollars, a fait savoir lundi 1er juin à la presse le ministère des Sciences et des Technologies.

Le ministère a indiqué que les exportations de haute technologie représentaient 50,76 % des exportations totales de marchandises du pays au premier trimestre 2026. Le Vietnam s’est hissé à la 50e place de l’Indice mondial des écosystèmes de start-up 2026 publié par StartupBlink, gagnant cinq places par rapport à l’année précédente et atteignant ainsi son meilleur classement à ce jour.

L’écosystème d’innovation a continué de se développer, avec 963 entreprises scientifiques et technologiques, 20 plateformes d’échange de technologies et 37 centres d’innovation répartis dans 26 des 34 provinces et villes du pays.

En matière de transformation numérique, le taux d’applications de services publics entièrement en ligne a atteint 50,2 % en mai. Le Vietnam a également maintenu sa position parmi les pays les plus avancés au monde en matière d’infrastructures de télécommunications, se classant au 11e rang mondial pour les débits du haut débit mobile et fixe. Le débit moyen du haut débit mobile s’élevait à 207,3 Mbit/s, tandis que celui du haut débit fixe atteignait 287,33 Mbit/s.

Le pays compte actuellement 110,5 millions d’abonnements au haut débit mobile, dont 24,29 millions d’abonnés 5G, et 25,62 millions d’abonnements au haut débit fixe. Les recettes des services postaux en mai étaient estimées à 8.500 milliards de dôngs (323 millions de dollars, soit une hausse de 30 % sur un an.

Avec environ 4.000 start-up, 208 fonds d’investissement, 84 incubateurs et plus de 20 centres de soutien à l’entrepreneuriat aux niveaux national et local, l’écosystème vietnamien des start-up innovantes affiche une dynamique de croissance de plus en plus soutenue. Il ne se limite plus aux grandes métropoles et tend désormais à s’étendre à d’autres localités.

Selon le plan d’action 2026 mettant en œuvre la Résolution n°57-NQ/TW du Politburo datée du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, le Vietnam ambitionne d’augmenter de 30% le nombre de start-up, de créer entre 30 et 50 entreprises spin-off issues des instituts de recherche et des universités, tout en développant au moins trois centres d’innovation et d’entrepreneuriat à Hanoi, Dà Nang et Ho Chi Minh-Ville. – VNA


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