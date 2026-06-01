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De la Seine au Fleuve Rouge : un pont culturel entre le Vietnam et la France

À travers des supports variés tels que la soie, le papier dó (connu à l’international sous le nom de poonah), la gravure monotype, l’acrylique ou encore l’art conceptuel, l'exposition intitulée "De la Seine au Fleuve Rouge" a offert un panorama saisissant de la scène artistique contemporaine vietnamienne, mêlant techniques traditionnelles et expressions modernes.

Des visiteurs contemplent des oeuvres exposées. Photo: VNA
Des visiteurs contemplent des oeuvres exposées. Photo: VNA

Arcueil (VNA) – Une exposition de beaux-arts intitulée « De la Seine au Fleuve Rouge » ainsi que le lancement officiel de l’association «Village culturel et artistique du Vietnam en France» ont été organisés le 31 mai dans la ville d’Arcueil, en France. Ces événements ont réuni de nombreux artistes, des représentants des autorités locales, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne et des amateurs d’art.

​Le public a pu découvrir une vingtaine d’œuvres réalisées par cinq peintres renommés - Trinh Minh Tien, Do Hiep, Tran Ngoc Anh, Trinh Tuan et Cong Kim Hoa - représentant différentes générations et sensibilités artistiques. À travers des supports variés tels que la soie, le papier dó (connu à l’international sous le nom de poonah), la gravure monotype, l’acrylique ou encore l’art conceptuel, cette exposition a offert un panorama saisissant de la scène artistique contemporaine vietnamienne, mêlant techniques traditionnelles et expressions modernes.

​Lors de son allocution, le directeur du Centre culturel du Vietnam en France, Dinh Ngoc Duc, a affirmé que l’art constituait un langage universel capable de transcender les barrières géographiques et culturelles pour rapprocher les peuples. Il a souligné que chaque œuvre présentée ne se contentait pas de refléter la beauté du pays ou la profondeur de son identité culturelle, mais incarnait également les aspirations de la société vietnamienne contemporaine, contribuant ainsi au renforcement du « soft power » (puissance douce) du Vietnam sur la scène internationale.

​La reconnaissance de cette créativité a été appuyée par le témoignage de l'illustrateur français Jean-Charles Sarrazin, fin connaisseur de l'art vietnamien depuis ses études à Hanoï à la fin des années 1980. Il a estimé que l'art vietnamien bénéficie d'une reconnaissance et d'une appréciation internationales croissantes, notamment grâce aux expositions et aux ventes aux enchères. Selon lui, l'art vietnamien contemporain se diversifie et s'enrichit de créativité, méritant ainsi une plus grande attention et une meilleure découverte de la part du public français.

​Pour la délégation d’artistes, cette étape française marque le début d’une tournée de promotion culturelle qui se poursuivra en Allemagne et en Italie. Le peintre Trinh Tuan, enseignant à l’Université des arts industriels, a précisé que cette initiative vise avant tout à renforcer les liens entre artistes et à créer des opportunités d’apprentissage pour la jeune génération. L’exposition s’inscrit également dans le cadre des activités du réseau Asia Art Link, qui œuvre au développement des échanges entre artistes vietnamiens et leurs homologues du monde entier.

​L’un des temps forts du programme a été la présentation du Village culturel et artistique du Vietnam en France, fondé par Mme Tran Thu Dung. Cette structure ambitionne de devenir un espace d’échanges et de rencontres pour les artistes, les chercheurs et la diaspora vietnamienne, tout en contribuant à la promotion des valeurs culturelles vietnamiennes en France.

​En clôture du programme, une table ronde consacrée au rayonnement international de la culture vietnamienne a permis de souligner l’importance de la traduction, des supports bilingues et des échanges artistiques pour favoriser une meilleure compréhension de la richesse culturelle du Vietnam auprès du public international. -VNA

#De la Seine au Fleuve Rouge #Village culturel et artistique du Vietnam en France #Arcueil #Centre culturel du Vietnam en France
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