Le Vietnam met en valeur son dynamisme culturel au Festival de la culture pop asiatique

Paris (VNA) – Le Vietnam a suscité un vif intérêt lors de la première édition du Festival de la culture pop asiatique (APCF), le plus grand événement du genre jamais organisé à Paris, grâce à une présentation diversifiée de sa culture, de sa cuisine, de ses produits agricoles, de son ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne) et de son jeu de volant.



Ce festival de deux jours, qui s’est tenu les 30 et 31 mai, a réuni des participants venus de toute l’Asie, proposant un mélange éclectique de musique, de mode, de gastronomie, d’artisanat traditionnel et d’industries créatives contemporaines.



Pour sa première participation à cet événement, le Vietnam a présenté une dizaine de stands, dont six dédiés à la gastronomie et plusieurs autres mettant en valeur son patrimoine culturel. Selon Dang Giang, président d’Amicale Francophonie, le festival a offert une précieuse opportunité à la communauté vietnamienne de France de rencontrer un public international et de promouvoir l’identité culturelle vietnamienne.



Le pavillon vietnamien a présenté aux visiteurs un mélange coloré de culture traditionnelle et contemporaine. Des plats emblématiques au café vietnamien, en passant par l’ao dai et les produits agricoles de spécialité, les expositions ont mis en lumière le riche patrimoine du pays et son rayonnement international croissant.



La gastronomie vietnamienne a rencontré un vif succès, attirant un flux constant de visiteurs tout au long du festival. Nguyên Quynh Phuong, représentante de Cho Viet-France, a déclaré que l’événement avait favorisé les échanges interculturels et permis au public de mieux comprendre la diversité des traditions et des identités asiatiques.



Les produits agricoles vietnamiens ont également suscité un intérêt considérable. Cu Thu Huong, distributrice de produits vietnamiens en France, a indiqué que les consommateurs français appréciaient de plus en plus des fruits comme la mangue, le pomelo à peau verte, le litchi, la sapotille et le fruit de la passion.



L’un des points forts du pavillon vietnamien a été la présentation du jeu de volant, un sport profondément ancré dans la culture vietnamienne. Des démonstrations en direct et des ateliers interactifs ont attiré un public enthousiaste, tandis qu’Étienne Gastineau, membre de l’équipe de France de jeu de volant, a décrit le festival comme une plateforme efficace pour développer la notoriété de ce sport en France.



Outre la gastronomie et le sport, le Vietnam a mis en valeur son patrimoine culturel à travers des expositions d’ao dai et des spectacles artistiques. Les costumes traditionnels et les performances scéniques ont suscité un vif intérêt auprès du public, renforçant ainsi la présence du Vietnam au festival et soulignant son influence culturelle croissante à l’étranger. – VNA

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