Festival du film asiatique (DANAFF) 2026 : un pont vers le monde

Hanoï (VNA) - La 4e édition du Festival du film asiatique (DANAFF 2026) marque une évolution importante en termes d’ampleur et de contenu. Après trois éditions, le DANAFF élargit ses activités avec des programmes professionnels, de formation et de coopération internationale.

Prévu du 28 juin au 4 juillet dans la ville de Da Nang, le DANAFF 2026, avec pour thème « Un pont de l’Asie vers le monde », remplacera celui des éditions précédentes, afin d’affirmer une ambition internationale au-delà d’un cadre régional.

Le DANAFF 2026 devrait réunir environ 900 artistes, producteurs et experts du cinéma, dont plus de 200 invités internationaux, soit sa plus grande édition depuis sa création en 2023. Il vise à devenir un véritable espace de rencontre entre professionnels du cinéma du Vietnam et de l’étranger.

Une nouveauté majeure est l’organisation du Forum de l’industrie cinématographique, intégré officiellement au programme, offrant un espace d’échanges, de coopération et de discussion sur les tendances du secteur.

Le festival poursuit également ses initiatives de formation avec le DANAFF Talents et le Script Lab, tout en renforçant le développement des ressources humaines et des projets cinématographiques.

Le programme « Visages du cinéma vietnamien depuis 40 ans du Renouveau» mettra en lumière 17 films marquants depuis 1986, retraçant l’évolution du cinéma vietnamien et ses dynamiques d’intégration.

Le DANAFF 2026 accueillera de nombreuses personnalités du cinéma international. Le réalisateur hongkongais Johnnie To présidera le jury de la catégorie du cinéma asiatique, aux côtés de Julien Rejl, directeur artistique de la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Le réalisateur vietnamien Pham Thien An, primé à Cannes en 2023 pour Inside the Yellow Cocoon Shell, figurera également parmi les invités remarqués.

Dans le cadre de DANAFF Talents, plusieurs experts internationaux seront présents, dont Jack Lechner (États-Unis), Tony Bui (États-Unis) et Anthony Chen (Singapour), afin d’accompagner les jeunes réalisateurs dans le développement de leurs projets.

Après trois éditions, le DANAFF dépasse progressivement le simple cadre d’un festival de projection pour devenir une plateforme de coopération, de formation et de développement durable de l’industrie cinématographique vietnamienne. Selon la docteure Ngo Phuong Lan, directrice du festival, le DANAFF 2026 se positionne comme une plateforme régionale de connexion de l’industrie cinématographique, visant à renforcer les collaborations et les investissements à long terme. -VNA

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