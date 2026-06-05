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Onze étoiles Michelin brillent à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang

Dans sa quatrième édition, la sélection du Guide Michelin 2026 au Vietnam révèle un total de 193 établissements, dont 11 une Étoile Michelin (2 nouveaux), 72 Bib Gourmand (11 nouveaux) et 110 Michelin Selected (9 nouveaux).

Représentants des restaurants une étoile Michelin lors de la cérémonie de remise des prix du Guide Michelin Vietnam 2026. Pour la première fois au Vietnam, le nombre de restaurants étoilés atteint les deux chiffres – une étape importante qui témoigne de l'ascension fulgurante du pays en tant que destination gastronomique de classe mondiale. Photo : Organisateurs de l’événement
Représentants des restaurants une étoile Michelin lors de la cérémonie de remise des prix du Guide Michelin Vietnam 2026. Pour la première fois au Vietnam, le nombre de restaurants étoilés atteint les deux chiffres – une étape importante qui témoigne de l'ascension fulgurante du pays en tant que destination gastronomique de classe mondiale. Photo : Organisateurs de l’événement

Hanoi (VNA) – Le Guide Michelin a dévoilé sa sélection 2026 pour Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang lors d’une cérémonie organisée jeudi 4 juin à Hanoi, récompensant 193 établissements de restauration dans ces trois villes.

L’édition de cette année comprend 11 restaurants étoilés Michelin, dont deux nouveaux venus, ainsi que 72 établissements Bib Gourmand (synonyme de cuisine de qualité au meilleur prix) et 110 restaurants Michelin Selected, reconnus pour la qualité de leur cuisine.

Parmi les établissements nouvellement ajoutés, sept se trouvent à Hanoi (un restaurant une étoile, trois lauréats du Bib Gourmand et trois établissements Michelin Selected), onze à Hô Chi Minh-Ville (un restaurant une étoile, cinq lauréats du Bib Gourmand et cinq établissements Michelin Selected) et quatre à Dà Nang (trois lauréats du Bib Gourmand et un établissement Michelin Selected).

Fait notable, un restaurant de Hô Chi Minh-Ville a rejoint pour la première fois la communauté des Étoiles Vertes Michelin, récompensée pour son engagement fort en faveur du zéro déchet et d’une cuisine végétale.

« En quatre ans, nous avons vu le Vietnam passer du statut de découverte prometteuse à celui de destination culinaire affirmée et reconnue. Ce qui nous enthousiasme le plus cette année, c’est le talent et la passion qui animent chaque restaurant », a déclaré Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin.

«Une nouvelle génération de chefs vietnamiens ouvre la voie, avec de jeunes cuisiniers formés à l’étranger et de retour au pays pour proposer une cuisine authentique, ancrée dans les produits locaux, les souvenirs et la fierté du pays. C’est précisément ce que le Guide Micheli a toujours cherché à mettre en lumière», a-t-il poursuivi.

« Alors que nous célébrons le centenaire de l’Étoile, le Vietnam nous rappelle que l’histoire de la gastronomie locale continue de s’écrire et que certains des chapitres les plus passionnants se déroulent ici même», a-t-il encore indiqué.

Deux restaurants ont décroché leur première étoile Michelin cette année. ONVIT, situé à Hanoi et premier restaurant sud-coréen contemporain du Vietnam à obtenir une étoile Michelin, se distingue par son menu dégustation créé par le chef Joon Hyuk-chi, qui allie l’héritage culinaire coréen à des ingrédients vietnamiens de première qualité.

À Hô Chi Minh-Ville, un restaurant intimiste de quatre tables, situé au-dessus d’un bar à vin, propose une cuisine vietnamienne moderne sous la direction du chef Hiêp Truong, puisant son inspiration dans les saveurs et les traditions du Centre du Vietnam.

Ces deux nouveaux venus rejoignent les rangs des restaurants déjà reconnus comme ayant obtenu une étoile : Gia, Hibana by Koki et Tam Vi à Hanoi ; Long Triêu, Anan Saigon, Akuna, CieL et Coco Dining à Hô Chi Minh-Ville ; et La Maison 1888 à Dà Nang.

Les premières itérations du Guide firent leur apparition au début du 20e siècle quand André et Édouard Michelin, frères et propriétaires d’une entreprise de pneus, lancèrent la production d’une publication imprimée à destination des automobilistes. bien d’élégants restaurants français que des échoppes de rue à Singapour.

Le Guide Michelin, créé en 1900 par André et Édouard Michelin, les deux frères fondateurs de la manufacture de pneumatiques Michelin, est largement considéré comme la référence mondiale de la gastronomie. Souvent décrit comme les «Oscars de la gastronomie», son arrivée au Vietnam en juin 2023 a permis de renouveler l’intérêt international pour la scène culinaire dynamique du pays. – VNA

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#Guide Michelin 2026 #Bib Gourmand #Michelin Selected
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