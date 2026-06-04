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Le Festival Thang Long - Hanoï 2026 mêle tradition et innovation

Hanoï accueillera du 11 au 20 septembre la deuxième édition du Festival Thang Long - Hanoï, placée sous le thème "Flux du patrimoine", un événement culturel majeur destiné à célébrer l’héritage millénaire de la capitale vietnamienne à travers une série d’activités mêlant tradition, création contemporaine et technologies immersives.

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#Festival Thang Long - Hanoï 2026 #Flux du patrimoine #héritage millénaire
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Le secrétaire général du Parti et président To Lam a demandé d’inscrire le développement de la médecine traditionnelle dans la stratégie globale de développement du pays pour la nouvelle période ; d’étudier l’élargissement de plusieurs modèles pilotes de centres de soins de santé, de villages de plantes médicinales et de zones de développement des plantes médicinales associées à la réduction durable de la pauvreté et au tourisme écologique.

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Le Vietnam a signé une performance de haut niveau aux Olympiades asiatiques de physique (APhO) 2026 à Busan, en République de Corée, en remportant huit médailles sur huit candidats engagés. Avec six médailles d’argent et deux de bronze, la délégation vietnamienne se hisse parmi les meilleures équipes du concours et confirme la montée en puissance de ses jeunes talents scientifiques sur la scène régionale.

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Le Programme de développement des applications des données démographiques, de l’identification et de l’authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour la période 2026-2030,  (Programme 06), a été approuvé par le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung dans la Décision n° 826/QĐ-TTg du 11 mai 2026. L’objectif général est de promouvoir de manière forte, globale et approfondie le développement et l’application des données démographiques, de l’identification et de l’authentification électroniques dans tous les domaines afin d’accélérer la transformation numérique nationale et de soutenir efficacement les piliers du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique.

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Cinquante et un ans après la libération du Sud et la réunification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2026), le Vietnam a accompli de nombreux progrès socio-économiques remarquables. Son PIB n'a cessé de croître, atteignant plus de 514 milliards de dollars en 2025, plaçant le pays parmi les 32 premières économies mondiales et au 4e rang de l’ASEAN.

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Le 27 avril 2026, le Comité populaire de la province de Lam Dong, en collaboration avec Sun Group, a procédé à la pose de la première pierre du projet d'aéroport de Phan Thiet – section aviation civile. Ce projet, réalisé selon les normes aéroportuaires 4E, vise une capacité de 2 millions de passagers par an d'ici 2030 et représente un investissement total de près de 3 900 milliards de dôngs. Sa mise en service est prévue pour 2027.

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Le 27 avril 2026, à l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026) ainsi que de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), le secrétaire général du Parti et président To Lam s’est rendu à Ho Chi Minh-Ville pour rencontrer et échanger avec les ouvriers et travailleurs.


Il a affirmé que prendre soin des travailleurs ne consiste pas uniquement à leur apporter un soutien matériel lors des fêtes ou du Têt, mais surtout à garantir des emplois stables, de meilleurs revenus, un environnement de travail plus sûr, des logements décents, des écoles plus accessibles, des services de santé plus proches et une vie culturelle et spirituelle plus riche. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées, à la hauteur de leurs contributions importantes aux entreprises, à la ville et au pays.