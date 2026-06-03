Tourisme

Le Vietnam figure parmi les quatre destinations les plus prisées pour voyager et s’y établir durablement

Le Vietnam figure parmi les quatre pays de l’ASEAN les plus plébiscités par les habitants de la région pour voyager, travailler et y résider durablement, indique une enquête menée en 2026 par l'Institut Yusof Ishak (ISEAS) de Singapour.

Avec sa beauté unique et incomparable, la baie d'Ha Long a été inscrite à deux reprises au patrimoine mondial par le Comité du patrimoine mondial. Photo : VNA
Avec sa beauté unique et incomparable, la baie d'Ha Long a été inscrite à deux reprises au patrimoine mondial par le Comité du patrimoine mondial. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon une enquête menée en 2026 par l'Institut Yusof Ishak (ISEAS) de Singapour, le Vietnam figure parmi les quatre pays de l’ASEAN les plus plébiscités par les habitants de la région pour voyager, travailler et y résider durablement.

Les quatre pays membres de l’ASEAN les plus visités -Thaïlande, Singapour, Malaisie et Vietnam -sont également les quatre pays les plus prisés pour s’installer, bien que leur classement diffère. Par ailleurs, parmi les cinq plus grands pays de la région - Vietnam, Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande -les personnes interrogées ont exprimé une nette préférence pour le tourisme intérieur.

Au sein de l'ASEAN, la Thaïlande est la destination touristique la plus populaire ; fait intéressant, la plupart des Thaïlandais interrogés ont choisi de voyager à l'intérieur de leur propre pays (85,7 %).

L’attractivité de la région s’explique notamment par son environnement favorable aux entreprises, son niveau élevé d’éducation, de soins de santé et de transports, ainsi que par son faible taux de criminalité et sa stabilité politique.

Le secteur touristique vietnamien a enregistré une croissance robuste au premier trimestre 2026, confirmant l’attrait croissant du pays en tant que destination sûre, stable et attractive. Au cours de cette période, le nombre d’arrivées internationales a atteint environ 6,76 millions, soit une hausse de 12,4 % sur un an, un niveau record.- VNA

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#VNHP #plébiscités #Institut Yusof Ishak (ISEAS) #destination
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