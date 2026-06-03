Politique

Le dirigeant To Lam exhorte à ne pas sacrifier les valeurs culturelles au profit de la richesse matérielle

Selon le dirigeant To Lam, le développement doit assurer une harmonie parfaite entre le progrès matériel et la vie spirituelle, garantissant un équilibre entre développement économique et développement culturel et humain, améliorant la vie spirituelle, renforçant la confiance sociale et le bonheur du peuple.

Le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, To Lam, préside la séance de travail avec le Comité du Parti de la Sécurité publique et les organes concernés. Photo: VNA
Le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, To Lam, préside la séance de travail avec le Comité du Parti de la Sécurité publique et les organes concernés. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, To Lam, a présidé mercredi 3 juin à Hanoï une séance de travail avec le Comité du Parti de la Sécurité publique et les organes concernés sur le projet de « l'édification d'une société ordonnée, disciplinée, sûre, saine, civilisée, harmonieuse et développée ».

Ce projet sera soumis au Bureau politique et au Comité central du Parti pour approuver une résolution sur l'édification de la société dans la nouvelle ère de développement.

Après avoir entendu le rapport de synthèse présenté par les représentants du Comité du Parti de la Sécurité publique, les participants ont exprimé leurs opinions, engagé des discussions approfondies sur les orientations majeures de ce texte fondateur.

En conclusion, le secrétaire général et président To Lam a souligné que l'appellation de cette résolution devra être concise tout en reflétant fidèlement les impératifs des documents du 14e Congrès national du Parti et les nouvelles exigences dans l’édification et la gouvernance d’une société moderne, conformément aux objectifs socialistes et au développement du pays.

Afin d'approfondir les principes directeurs fondamentaux, le secrétaire général et président a suggéré que la construction d'une société moderne serait l'œuvre de tout le peuple sous la direction du Parti. Elle doit avoir capable d'absorber les acquis de la civilisation humaine, les avancées technologiques et la gouvernance avancée, et tout en préservant l'indépendance nationale, l'autonomie et l'identité culturelle, ainsi qu'une orientation socialiste dans le processus de développement national.

​Selon lui, le développement doit assurer une harmonie parfaite entre le progrès matériel et la vie spirituelle, garantissant un équilibre entre développement économique et développement culturel et humain, améliorant la vie spirituelle, renforçant la confiance sociale et le bonheur du peuple.

Il a fermement déclaré qu'il ne faut pas laisser la société s'enrichir sur le plan financier tout en s'appauvrissant en termes de culture, de moralité et de valeurs humaines. Le développement rapide doit s'accompagner du maintien de la stabilité sociale, de l'amélioration de la qualité de vie de la population. L'ordre, la justice sociale, l'environnement et les valeurs culturelles ne sauraient être sacrifiées pour la seule croissance économique.

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Le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, To Lam, préside la séance de travail. Photo: VNA

Le projet place l'être humain au centre de toute stratégie, érigeant la culture en fondement, la loi et la discipline en piliers, construisant une société socialiste civilisée. To Lam a appelé à la formation d'un citoyen vietnamien de la nouvelle ère doté d'idéal, de caractère, de compétences, de conscience civique, de sens des responsabilités et de la capacité d'adaptation à la société moderne. Pour y parvenir, il a préconisé une alliance étroite entre la « gestion par la vertu » et la « gestion par la loi ». Toutes les politiques et directives doivent viser à protéger la population, à améliorer sa qualité de vie et à garantir à tous les citoyens une vie sûre, saine et digne, avec des perspectives de développement et une répartition équitable des bénéfices. Les fruits du développement doivent intégrer étroitement développement économique, progrès social et équité, sans laisser personne de côté.

La mise en place d'un système de gouvernance sociale moderne constitue une avancée stratégique majeure, en passant résolument d'une simple gestion sociale à une gouvernance sociale moderne et créatrice.

Le secrétaire général et président a demandé une révision du système d'objectifs et de cibles, axée sur une approche plus stratégique et centrée sur des objectifs qui reflètent directement la qualité de la société, la gouvernance, la sécurité, la confiance, le bonheur et la qualité de vie de la population.

Il a souligné l’importance de cette résolution visant à construire la société dans la nouvelle ère. Cette résolution doit façonner le modèle de la société vietnamienne dans cette nouvelle ère, en clarifiant les valeurs fondamentales et les exigences générales auxquelles l'ensemble du système politique doit tendre pour construire une société socialiste et civilisée dans le pays au cours de la période à venir.

En conclusion, To Lam a rappelé que ce document ne se contente pas de répondre aux problématiques actuelles, mais qu'il doit dessiner le modèle de la société vietnamienne pour la nouvelle ère, guidé par l'objectif du développement socialiste. Cette résolution constituera le socle indispensable pour réaliser les objectifs centenaires du pays et assurer le succès du 14e Congrès national du Parti. -VNA

#édification d'une société #To Lam
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