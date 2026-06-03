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Le message du dirigeant vietnamien To Lam à Shangri-La salué par un professeur chinois

L’intervention du dirigeant vietnamien lors du Dialogue de Shangri-La 2026 à Singapour met en lumière les trois grandes crises auxquelles le monde est actuellement confronté : celles de l’ordre international, des modèles de développement et de la confiance stratégique.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, lors du 23e Dialogue de Shangri-La. Photo : VNA
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, lors du 23e Dialogue de Shangri-La. Photo : VNA

Pékin (VNA) - Le professeur Huang Rihan, de l’Université Huaqiao dans la province chinoise du Fujian, affirme que le discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, lors du Dialogue de Shangri-La 2026 à Singapour, illustre la ligne diplomatique constante du Vietnam axée sur la paix, la coopération, le dialogue et la consultation.

Selon cet expert, l’intervention du dirigeant vietnamien met en lumière les trois grandes crises auxquelles le monde est actuellement confronté : celles de l’ordre international, des modèles de développement et de la confiance stratégique. Elle propose également aux pays de la région d’accélérer un modèle de croissance plus inclusif, centré sur l’amélioration du bien-être des populations et le renforcement de la résilience sociale. Cette approche témoigne, selon l’universitaire, d’une attitude rationnelle, pragmatique et responsable du Vietnam face aux enjeux de sécurité régionale.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le professeur Huang Rihan a souligné que dans son discours, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, insiste sur le règlement des divergences par le biais des mécanismes multilatéraux, du droit international, du dialogue et des consultations, ainsi que sur son opposition aux confrontations de blocs et à l’escalade des conflits. Cette position est conforme aux préoccupations sécuritaires communes et aux besoins de développement des pays de la région, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et du développement global en Asie du Sud-Est et dans le monde.

Selon Huang Rihan, le discours de To Lam, fondé sur les intérêts communs de l’ASEAN, reflète la vision d’une sécurité durable fondée sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que sur le rejet de l’unilatéralisme et de la politique de puissance. Dans un contexte de profondes mutations mondiales et de risques sécuritaires régionaux croissants, la politique vietnamienne de non-alignement, de non-confrontation et de non-ciblage d’un tiers contribue à la stabilité régionale. Elle favorise également l’émergence d’une architecture de sécurité régionale équilibrée, efficace et durable, tout en contribuant à la stabilité et à la prospérité mondiales.

Évaluant la position vietnamienne sur le renforcement de la confiance stratégique et la réduction des risques de conflit, l’universitaire chinois a estimé que le Vietnam poursuit constamment sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié et de diversification équilibrée des relations. Le pays encourage le développement de la confiance stratégique mutuelle et la réduction des tensions par le dialogue fondé sur l’égalité et la gestion des divergences.

Le Vietnam participe activement aux mécanismes de dialogue et de coopération en matière de sécurité menés par l'ASEAN, contribuant à la construction d'une architecture de sécurité régionale ouverte, globale et non conflictuelle, tout en plaidant pour le règlement des relations entre les pays sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies. Cette position, juste, mûre et constructive, joue un rôle positif dans la paix et la stabilité régionales et offre une expérience précieuse aux pays de la région en matière de gestion des divergences.

Enfin, il a conclu que face à des questions complexes et sensibles, Hanoï adopte une approche prudente, rationnelle et pragmatique, privilégiant les consultations bilatérales et les mécanismes multilatéraux afin d’éviter toute escalade. Cette approche, centrée sur le renforcement de la confiance, l’élimination des suspicions, la gestion des divergences et l’action en amont pour prévenir les risques, contribue à limiter les risques de conflit dans la région et à jeter des bases importantes d’une paix durable, illustrant ainsi la responsabilité du Vietnam dans la gouvernance régionale. -VNA

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