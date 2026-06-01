Politique

Vietnam-Chine : coopération renforcée en recherche théorique et formation des cadres

L'Académie nationale de politique Hô Chi Minh souhaite élargir l'accès aux programmes de formation proposés par l'École centrale du Parti de Chine et d'autres institutions chinoises de premier plan spécialisées dans l'enseignement politique et théorique.

Le professeur associé et docteur Doan Minh Huan, membre du Politburo et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh (gauche) et l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Photo: VNA
Le professeur associé et docteur Doan Minh Huan, membre du Politburo et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh (gauche) et l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le professeur associé et docteur Doan Minh Huan, membre du Politburo et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a rencontré le 1er juin à Hanoï l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei.

Les deux parties ont discuté des mesures à prendre pour mettre en œuvre les accords et les conceptions communes dégagés par les plus hauts dirigeants des deux pays lors de la récente visite du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, en Chine.

Doan Minh Huan et He Wei ont convenu que les deux pays devaient renforcer leur coopération afin de traduire les accords de haut niveau en actions concrètes. Ils ont également convenu que cette coopération devait s'articuler autour de deux axes principaux : la recherche théorique et la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires.

Concernant la recherche théorique, les deux parties ont souligné l'importance d'efforts de recherche conjoints pour enrichir les fondements théoriques du développement des deux pays. Alors que les deux nations socialistes entrent dans une phase cruciale de leur développement, elles se sont engagées à intensifier les études sur des questions clés, notamment la période de transition vers le socialisme, le développement de nouvelles forces productives et la civilisation écologique.

Concernant la formation et le perfectionnement des fonctionnaires, Doan Minh Huan a insisté sur le fait que la coopération devait reposer sur des échanges et des interactions mutuels afin de renforcer les capacités des fonctionnaires des deux parties et de répondre ainsi aux besoins de développement de chaque pays dans le nouveau contexte.

L'Académie nationale de politique Hô Chi Minh souhaite élargir l'accès aux programmes de formation proposés par l'École centrale du Parti de Chine et d'autres institutions chinoises de premier plan spécialisées dans l'enseignement politique et théorique. La partie vietnamienne s’est également déclarée intéressée par l’application du modèle d’enseignement sur le terrain dans les "sites révolutionnaires" afin de renforcer l’esprit de Parti. L’Académie a par ailleurs proposé l’ouverture de formations spécialisées à l’intention des cadres vietnamiens dans les domaines où la Chine dispose d’atouts reconnus, notamment la gouvernance urbaine, le développement scientifique et technologique, l’attraction des talents et le développement de l’économie du patrimoine.

L'ambassadeur de Chine a également assuré que l'ambassade soutiendrait les efforts visant à faire progresser les accords de coopération entre l'académie et ses partenaires chinois, contribuant ainsi à ce que la collaboration produise des résultats concrets et participe au développement plus large des relations bilatérales. -VNA

#Académie nationale de politique Hô Chi Minh #Chine
Suivez VietnamPlus

Édification du Parti

Voir plus

Une responsable du centre pénitentiaire de Thanh Xuân remet la décision d'amnistie présidentielle de 2026 à une personne éligible. Photo : VNA

L'amnistie 2026 s'inscrit dans la tradition humaniste du Vietnam

Depuis 2009, le président de la République a accordé l’amnistie à douze reprises, permettant la remise en liberté anticipée de plus de 120.000 prisonniers. La plupart des bénéficiaires se sont réinsérés avec succès dans leur communauté, ont trouvé un emploi stable et mènent une vie respectueuse des lois. Nombre d’entre eux sont devenus des entrepreneurs prospères ou contribuent activement à la vie sociale de leur localité.

Entretien entre le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et le président Ferdinand R. Marcos Jr., à Manille, le 1er juin. Photo: VNA

Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique renforcé Vietnam-Philippines

Lors de leur entretien, le 1er juin à Manille, le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ont convenu de publier une Déclaration conjointe portant les relations Vietnam - Philippines au niveau de partenariat stratégique renforcé, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.

Le dirigeant To Lam au 23e Dialogue de Shangri-La. Photo : VNA

Dialogue de Shangri-La : affirmation du rôle majeur du Vietnam dans l’architecture de sécurité régionale et mondiale

La participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam au 23ᵉ Dialogue de Shangri-La a marqué une étape importante dans l’affirmation du rôle du Vietnam sur la scène internationale. Selon plusieurs experts, son discours d’orientation a non seulement réaffirmé la politique étrangère d’indépendance et d’autonomie du Vietnam, mais également mis en évidence la volonté du pays de contribuer activement à la construction d’un environnement stratégique favorable à la paix, à la stabilité et au développement.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Photo: VNA

Une nouvelle étape dans les relations Vietnam-Philippines

Lors de leur entretien, le dirigeant vietnamien To Lam et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr ont convenu de publier une Déclaration conjointe portant les relations Vietnam-Philippines au niveau de Partenariat stratégique renforcé, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, s'exprime au Dialogue de Shangri-La. Photo: VNA

Dialogue de Shangri-La : les propositions du Vietnam saluées par un expert cambodgien

Selon le professeur associé et docteur Neak Chandarith, directeur de l’Institut d’études internationales et de politiques publiques (IISPP) de l’Université royale de Phnom Penh, les six orientations présentées dans le discours du dirigeant vietnamien To Lam apportent une contribution importante à la construction d’une architecture de sécurité régionale durable, respectueuse des positions et des intérêts des petits et moyens États.

Carl Thayer de l’Académie australienne de la Défense (Université de Nouvelle-Galles du Sud). Photo: VNA

Un expert australien salue la diplomatie du Vietnam

Selon le professeur australien Carl Thayer, la capacité du Vietnam à préserver son autonomie stratégique tout en développant des partenariats avec les grandes puissances constitue l’un de ses principaux succès diplomatiques.

Le dirigeant To Lam et son épouse avec le personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne aux Philippines. Photo : VNA

Les Vietnamiens des Philippines appelés à renforcer les liens entre les deux pays

En visite d’État aux Philippines, le dirigeant To Lam a rencontré à Manille le personnel de l’ambassade ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne. Il a salué leurs contributions au développement des relations Vietnam-Philippines et réaffirmé l’importance des Vietnamiens de l’étranger dans l’édification et le développement du pays.

Le dirigeant vietnamien To Lam prononce un discours lors du 23e Dialogue de Shangri-La et répond aux questions des participants. Photo : VNA

Le message du Vietnam trouve un écho au Dialogue de Shangri-La

Le message central du discours de To Lam réside dans son appel à surmonter la crise de confiance stratégique, tout en renforçant un ordre international fondé sur le droit et en réaffirmant le rôle central de l’ASEAN dans la gestion des enjeux régionaux et mondiaux.