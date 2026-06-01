Politique

De Duong Cach Menh (1927) à la nouvelle ère de développement national

De nombreux chercheurs et universitaires vietnamiens et étrangers ont assisté au colloque international intitulé "De Duong Cach Menh (Chemin de la Révolution) de 1927 à la nouvelle ère de développement national" s’est tenu le 1er juin à Hanoï. 

Des participants au colloque internationale. Photo : VNA
Des participants au colloque internationale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Un colloque international intitulé "De Duong Cach Menh (Chemin de la Révolution) de 1927 à la nouvelle ère de développement national" s’est tenu le 1er juin à Hanoï, réunissant de nombreux chercheurs et universitaires vietnamiens et étrangers.

L’événement était coorganisé par le Site des reliques du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, l’Institut Hô Chi Minh et les dirigeants du Parti de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, ainsi que l’Institut Hô Chi Minh de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Cette manifestation commémore le 115e anniversaire du départ du jeune patriote Nguyen Tat Thanh (futur Président Hô Chi Minh) à la recherche de la voie du salut national (1911-2026) et s'oriente vers le centenaire de la parution de l'œuvre historique "Duong Cach Menh" (1927-2027). Dans l’héritage de Hô Chi Minh, cet ouvrage publié en 1927 occupe une place fondamentale pour avoir jeté les bases théoriques et organisationnelles du mouvement révolutionnaire vietnamien, préparant ainsi la fondation du Parti communiste du Vietnam. Les directives formulées par Nguyen Ai Quoc dans cet écrit conservent une résonance contemporaine absolue dans l'œuvre actuelle de construction et de modernisation de la nation.

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, ce colloque international, organisé en format hybride et accompagné de plusieurs activités, s’inscrit dans la mise en œuvre de la Conclusion n° 85-KL/TW du Secrétariat sur la poursuite des actions de promotion de l’image et de l’héritage du Président Hô Chi Minh à l’étranger.

Le Thi Phuong, directrice du Site des reliques du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, a souligné que l'ouvrage de 1927 marque une étape décisive dans la perception théorique de Nguyen Ai Quoc par son adaptation créative du marxisme-léninisme. Elle a mis en relief le lien intrinsèque entre cette œuvre fondatrice et la vision stratégique portée par le Parti lors de son 14e Congrès national.

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Le professeur Duong Trung Y, rédacteur en chef de la Revue Communiste. s'exprime au colloque international. Photo : VNA

Le professeur Duong Trung Y, rédacteur en chef de la Revue Communiste, quant à lui, a qualifié que cette œuvre d'une valeur exceptionnelle, marquant un tournant fondamental dans la conscience politique et la réflexion sur la voie révolutionnaire de la nation vietnamienne au début du XXe siècle. Non seulement il fut le premier livre théorique à propager le marxisme-léninisme au Vietnam, en indiquant la voie du salut national, mais il posa également les fondements politiques, idéologiques et organisationnels de la naissance du Parti communiste du Vietnam.

Enfin, les experts ont réaffirmé que le parcours de 1927 à la nouvelle ère de développement reflète une logique dialectique alliant fidélité aux principes et esprit d'innovation. Les valeurs piliers — direction du Parti, puissance de l'union populaire et volonté d'autonomie — demeurent le flambeau guidant le Vietnam pour affirmer sa position sur la scène internationale au milieu du XXIe siècle. -VNA

#Duong Kach Menh #Chemin de la Révolution #Président Hô Chi Minh
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