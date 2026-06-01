Société

L'amnistie 2026 s'inscrit dans la tradition humaniste du Vietnam

Depuis 2009, le président de la République a accordé l’amnistie à douze reprises, permettant la remise en liberté anticipée de plus de 120.000 prisonniers. La plupart des bénéficiaires se sont réinsérés avec succès dans leur communauté, ont trouvé un emploi stable et mènent une vie respectueuse des lois. Nombre d’entre eux sont devenus des entrepreneurs prospères ou contribuent activement à la vie sociale de leur localité.

Une responsable du centre pénitentiaire de Thanh Xuân remet la décision d'amnistie présidentielle de 2026 à une personne éligible. Photo : VNA
Une responsable du centre pénitentiaire de Thanh Xuân remet la décision d'amnistie présidentielle de 2026 à une personne éligible. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a déclaré que l’amnistie est une mesure humaniste et une précieuse opportunité pour les détenus de se racheter alors que plus de 200 prisonniers de la prison de Thanh Xuan à Hanoi ont bénéficié d’une amnistie en 2026. .

Le dirigeant, qui préside également le Conseil consultatif de l’amnistie 2026, a remis les décisions d’amnistie du président de la République aux prisonniers éligibles lors d’une cérémonie organisée par le ministère de la Sécurité publique le 1er juin.

Il a souligné que depuis 2009, le président de la République a accordé l’amnistie à douze reprises, permettant la libération anticipée de plus de 120.000 prisonniers. La plupart des bénéficiaires se sont réinsérés avec succès dans leurs communautés, ont trouvé des moyens de subsistance stables et mènent une vie respectueuse des lois. Nombre d’entre eux sont devenus des entrepreneurs prospères ou contribuent activement à la vie sociale de leur localité.

Selon le dirigeant, le taux de récidive parmi les personnes amputées demeure faible. Il a ajouté que les décisions d’amnistie ont toujours bénéficié du soutien de la population et d’une reconnaissance positive de la communauté internationale, et que la sécurité politique et l’ordre social ont été maintenus dans toutes les localités, aucun incident majeur n’ayant été imputé aux personnes amputées.

L’amnistie de 2026 a été accordée pour célébrer le succès du 14e Congrès national du Parti, les élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, ainsi que le 51e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Il a déclaré que le Conseil consultatif de l’amnistie, les ministères, les secteurs et, en particulier, le ministère de la Sécurité publique, qui fait office d’autorité de tutelle, ont mené les procédures requises dans le strict respect de la loi, garantissant ainsi transparence, objectivité, équité et démocratie.

Tous les détenus ont bénéficié d’une égalité de traitement, sans discrimination fondée sur le sexe, la religion, la nationalité, l’âge ou le délit commis, à condition de remplir les conditions requises, a-t-il déclaré.

Félicitant les détenus ayant obtenu l’amnistie, Tuc s’est dit convaincu qu’ils surmonteraient les difficultés à venir, deviendraient des membres productifs de la société, construiraient une vie stable et ne récidiveraient pas.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a salué le dévouement des agents pénitentiaires, les qualifiant d’« enseignants » au sein d’un environnement éducatif particulier, qui ont discrètement aidé les détenus à opérer des changements positifs.

Le dirigeant a exhorté les autorités locales à mettre en œuvre efficacement les politiques de réinsertion sociale, notamment le décret n° 49 et la décision n° 22 du Premier ministre relatifs à l’accès au crédit pour les personnes ayant purgé leur peine.

Il a également encouragé les organisations, les entreprises, les familles et les particuliers à éliminer les préjugés et à créer des conditions favorables permettant aux bénéficiaires d’une amnistie de stabiliser leur vie. – VNA

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