Société

Une campagne de communication nationale au service de la mémoire des martyrs

Le plan de communication sur la campagne intitulée « 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, la collecte et l’identification des restes des martyrs » vise à mobiliser l’ensemble du système politique, les médias, les organisations concernées et la population, au Vietnam comme à l’étranger, afin d’accélérer l’identification des soldats tombés au combat.

Des soldats prélèvent des échantillons de restes de soldats tombés au champ d'honneur au cimetière national des martyrs de Truong Son. Photo : VNA
Des soldats prélèvent des échantillons de restes de soldats tombés au champ d'honneur au cimetière national des martyrs de Truong Son. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, cheffe du Comité de pilotage national chargé de la recherche, de la collecte et de l’identification des restes des martyrs, a signé une décision approuvant le plan de communication sur la campagne intitulée « 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, la collecte et l’identification des restes des martyrs ».

Cette initiative vise à mobiliser l’ensemble du système politique, les médias, les organisations concernées et la population, au Vietnam comme à l’étranger, afin d’accélérer l’identification des soldats tombés au combat.

Pour accompagner cette mission, une cellule de communication spécialisée sera créée au sein du Centre de radio-télévision militaire. Fonctionnant en continu selon un modèle de rédaction intégrée, elle réunira des représentants du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam, du Centre de radio-télévision militaire, du groupe Viettel, de grands organes de presse tels que l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le journal Nhan Dan, VTV et VOV, ainsi que des experts technologiques...

Afin de recueillir davantage d’informations, une ligne téléphonique et un compte officiel sur Zalo doté d’un système de géolocalisation capable de recevoir des photos ou des vidéos, seront mis en place. L’utilisation de l’intelligence artificielle et de solutions numériques développées par Viettel sera également renforcée pour faciliter le traitement des données collectées.

Parallèlement, les organes de presse nationaux et locaux sont invités à consacrer des rubriques spéciales à cette campagne.

S’appuyant sur la tradition vietnamienne de gratitude envers les générations précédentes, la communication vise également à sensibiliser les jeunes aux valeurs historiques et au sacrifice des martyrs pour la nation.

Le plan de communication couvre les 34 villes et provinces ainsi que plusieurs pays accueillant d’importantes communautés vietnamiennes, notamment les États-Unis, la République de Corée, l’Australie et la Thaïlande…

La campagne sera déployée en trois étapes. La première, jusqu’au 27 juillet 2026, sera consacrée à la mise en place du cadre organisationnel et des infrastructures technologiques. La deuxième, du 28 juillet au 31 décembre 2026, portera sur les activités de communication à l’échelle nationale ainsi que sur la collecte et la vérification des informations. La dernière phase, qui se poursuivra jusqu’au 27 juillet 2027, combinera une communication renforcée, les opérations de recherche sur le terrain et l’évaluation des résultats de la campagne. -VNA

#500 jours et nuits #plan de communication #restes des martyrs
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