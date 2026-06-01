Économie

Lancement d'une campagne de 180 jours pour accélérer l'achèvement de l'aéroport de Long Thanh

Une campagne de mobilisation de 180 jours et nuits pour accélérer l’achèvement du projet de l’aéroport international de Long Thanh vient d'être lancée.

La piste d’atterrissage n°1 et les aires de stationnement du du projet de l’aéroport international de Long Thanh sont terminées. Photo : VNA
La piste d’atterrissage n°1 et les aires de stationnement du du projet de l’aéroport international de Long Thanh sont terminées. Photo : VNA

Dong Nai (VNA) - La Société des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam-ACV) a officiellement lancé le 1er juin une campagne de mobilisation de 180 jours et nuits pour accélérer l’achèvement du projet de l’aéroport international de Long Thanh.

Les unités se sont engagées à intensifier les travaux au cours des 180 prochains jours, en mobilisant tous les moyens nécessaires et en travaillant en continu jour et nuit, afin de garantir l’achèvement de l’ensemble du projet dans les délais impartis.

Vu Pham Nguyen An, directeur du comité de gestion du projet de l’aéroport de Long Thanh, a précisé que la production globale atteint désormais près de 76 %. La piste d’atterrissage n°1 et les aires de stationnement sont terminées. Plusieurs segments stratégiques affichent des taux de progression élevés : l'aire de stationnement du terminal (88 %), le système d'avitaillement en carburant (92 %) et les voies de communication (90 %). L’aérogare passagers, pièce maîtresse de l’aéroport de Long Thanh, a achevé ses travaux de structure et est entrée dans la phase des finitions et de l’installation des équipements, avec près des deux tiers des travaux déjà réalisés.

La résolution des obstacles financiers a stimulé la dynamique, avec une hausse hebdomadaire de 3,76 % de la valeur de construction. Le projet entre dans une phase de sprint final exigeant une précision, une synchronisation et une qualité accrues, ce qui nécessite de porter les effectifs à plus de 9 000 travailleurs sur le chantier.

Nguyen Duc Hung, directeur général par intérim de l'ACV, a souligné l'importance capitale de cette infrastructure pour le développement de l'industrie aéronautique et l'économie nationale. Des essais techniques en trois phases sont programmés en septembre, octobre et novembre 2026, avant une exploitation officielle prévue en décembre 2026.

Les entrepreneurs se sont engagés à intensifier la cadence de travail et à procéder à une réception progressive de chaque segment achevé. -VNA

#aéroport de Long Thanh
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