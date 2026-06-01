Économie

Vinachem signe plusieurs accords stratégiques aux Philippines

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, aux Philippines, le groupe vietnamien Vinachem a conclu des protocoles d’accord avec trois entreprises philippines de premier plan dans les secteurs de la distribution, de l’agriculture et de l’industrie.

Vinachem participe au Forum d'affaires Vietnam-Philippines. Photo: VNA
Vinachem participe au Forum d'affaires Vietnam-Philippines. Photo: VNA

Manille (VNA) - Dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, aux Philippines, le Groupe chimique national vietnamien (Vinachem) a participé, le 1er juin à Manille, au Forum d’affaires Vietnam–Philippines, au cours duquel il a signé plusieurs protocoles d’accord avec des partenaires philippins de premier plan.

Représenté par son président du Conseil des membres, Phung Quang Hiep, Vinachem figurait parmi les principales entreprises publiques vietnamiennes présentes à cet événement. Les accords ont été échangés sous le regard des hauts dirigeants des deux pays, témoignant de la volonté commune de renforcer les liens économiques bilatéraux.

Les protocoles d’accord ont été conclus avec trois partenaires philippins de premier plan : Puregold Price Club Inc., Planters Products Inc. et Sun Prince TBA Corporation.

Avec Puregold Price Club, l’un des leaders de la grande distribution aux Philippines, Vinachem prévoit d’élargir la présence de ses produits de consommation sur le marché philippin, notamment les détergents, produits d’entretien ménager et autres biens de grande consommation.

L’accord signé avec Planters Products vise à renforcer la coopération dans la fourniture d’engrais et d’intrants agricoles, tout en explorant des possibilités de transfert de technologies et de développement de solutions en faveur d’une agriculture durable.

S’agissant de Sun Prince TBA Corporation, spécialisée dans les pneumatiques et les produits destinés au secteur automobile, les deux parties entendent développer la distribution aux Philippines de pneus, batteries, accumulateurs et autres produits industriels fabriqués par Vinachem.

La conclusion de ces accords avec des partenaires issus des secteurs de la distribution, de l’agriculture et de l’industrie illustre la capacité de Vinachem à renforcer ses connexions multisectorielles et sa participation aux chaînes de valeur régionales. Ils visent à établir des partenariats de long terme, à élargir les marchés et à promouvoir la coopération dans les domaines des hautes technologies et de l’économie verte.​

Selon les dirigeants de Vinachem, ces nouveaux partenariats contribueront non seulement à accroître les exportations vietnamiennes, mais aussi à renforcer durablement la présence commerciale du groupe sur l’un des marchés les plus dynamiques de l’ASEAN. Grâce aux réseaux de distribution, de vente au détail et aux plateformes agricoles de ses partenaires philippins, plusieurs produits phares de Vinachem pourront accéder plus directement aux consommateurs et entreprises locaux.

Dans le contexte de l’approfondissement de l’intégration économique internationale du Vietnam et de la mise en oeuvre de la résolution 79-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l'économie étatique, Vinachem considère la coopération internationale comme un levier essentiel pour élargir ses perspectives de développement, renforcer sa compétitivité et accroître sa participation aux chaînes de valeur mondiales.​

Les résultats obtenus à Manille ouvrent non seulement de nouvelles perspectives de marché pour les produits phares du groupe, mais contribuent également à concrétiser sa stratégie de renforcement de sa présence au sein de l’ASEAN, tout en affirmant son rôle de pilier de l’industrie chimique vietnamienne et de passerelle pour la coopération économique, industrielle et technologique entre le Vietnam et ses partenaires de la région. -VNA

#Vinachem #protocoles d'accord #partenaires philippins
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