Politique

Le dirigeant To Lam achève avec succès sa visite d’État aux Philippines

La visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam aux Philippines a été marquée par l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique renforcé, ouvrant une nouvelle phase de coopération entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse (à gauche) et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et son épouse. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse (à gauche) et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et son épouse. Photo: VNA

Manille (VNA) - Le 1er juin après-midi, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse et la délégation vietnamienne de haut niveau ont quitté Manille, achevant avec succès leur visite d’État aux Philippines, effectuée les 31 mai et 1er juin à l’invitation du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et de son épouse.

Au cours de cette visite, To Lam s’est entretenu avec Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Les deux dirigeants ont adopté une Déclaration commune portant les relations Vietnam–Philippines au niveau de Partenariat stratégique renforcé, créant ainsi un nouveau cadre de coopération bilatérale.

Les deux parties ont convenu d’élaborer prochainement un programme d’action destiné à mettre en œuvre ce nouveau partenariat, de renforcer la confiance politique à travers la multiplication des échanges de haut niveau, de consolider les bases stratégiques de leurs relations bilatérales, notamment en intensifiant les contacts et les échanges de délégations de haut niveau, en valorisant les mécanismes de coopération existants et en développant les relations à tous les niveaux, sur l’ensemble des canaux ainsi qu’entre les ministères, secteurs et collectivités locales des deux pays.

Elles ont convenu de consolider et de promouvoir une coopération substantielle dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que dans les affaires maritimes et océaniques. Elles ont également réaffirmé leur volonté de garantir la liberté de navigation et de survol et de préserver la paix et la stabilité régionales à travers des mécanismes de coordination.

Les deux dirigeants ont par ailleurs arrêté plusieurs orientations majeures visant à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération économique, afin d’apporter des bénéfices concrets aux populations et de soutenir le développement de chaque pays.

Le président Ferdinand Romualdez Marcos Jr. a réaffirmé la volonté des Philippines d’accueillir davantage d’investissements vietnamiens, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de la santé et de la transformation numérique, en garantissant des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes.

Sur les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux. Ils ont réaffirmé l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, ainsi que de la garantie de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol. I ont réaffirmé leur attachement au règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Ils ont également convenu de renforcer leur coordination avec les autres États membres de l’ASEAN afin de promouvoir l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982.

À l’occasion de rencontres avec plusieurs organisations et entreprises philippines, le dirigeant vietnamien a réaffirmé l’engagement du Vietnam à améliorer continuellement son environnement d’investissement, en particulier dans les secteurs de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Les représentants des entreprises ont salué les efforts du Vietnam en matière de développement socio-économique et réaffirmé leur engagement à long terme ainsi que leur volonté de poursuivre durablement leurs activités dans le pays.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et son épouse quittent Manille. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec le personnel de l’ambassade et la communauté vietnamienne aux Philippines, To Lam a souligné que les Vietnamiens de l’étranger constituent une partie intégrante de la nation et une ressource importante pour le développement du pays. Il a appelé la communauté vietnamienne aux Philippines à rester unie, à respecter les lois locales et à contribuer activement au renforcement de l’amitié entre les deux pays.

À son arrivée à Manille, To Lam, accompagné de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut niveau, a déposé des gerbes de fleurs devant le monument du Président Hô Chi Minh au Jardin de l’ASEAN et au mémorial de José Rizal. -VNA

#To Lam #visite d’État #Philippines
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