Sciences

Physique : le Vietnam impulse un dialogue scientifique multidimensionnel

Le colloque scientifique international intitulé « Progrès récents dans l’étude des électrons fortement corrélés » poursuit trois objectifs principaux : offrir un espace d’échanges privilégié et renforcer la coopération entre les experts de premier plan et la nouvelle génération de chercheurs ; stimuler un dialogue scientifique multidimensionnel sur les grandes questions encore non résolues dans ce domaine ; et promouvoir de nouveaux axes de coopération internationale avec une participation active de la communauté des physiciens vietnamiens.

Le Dr Nguyen Huu Ha, directeur adjoint du Département des sciences et des technologies de la province de Gia Lai, s'exprime lors du colloque. Photo: VNA
Le Dr Nguyen Huu Ha, directeur adjoint du Département des sciences et des technologies de la province de Gia Lai, s'exprime lors du colloque. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) - Un colloque scientifique international intitulé « Progrès récents dans l’étude des électrons fortement corrélés » s’est ouvert le 1er juin dans la province de Gia Lai.

Organisé par l’association « Rencontres du Vietnam » et le Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE), en partenariat avec l’Institut de physique théorique fondamentale (FTPI) des États-Unis, cet événement d’envergure réunit plus de 40 délégués issus de 11 pays et territoires, parmi lesquels figurent plusieurs sommités mondiales de la physique de la matière condensée. Parmi les participants figurent notamment les professeurs de renom Subir Sachdev (Université Harvard), Charles Kane (Université de Pennsylvanie), Andrey V. Chubukov (Université du Minnesota) et le physicien Dam Thanh Son (Université de Chicago).

Cette rencontre académique poursuit trois objectifs principaux : offrir un espace d’échanges privilégié et renforcer la coopération entre les experts de premier plan et la nouvelle génération de chercheurs ; stimuler un dialogue scientifique multidimensionnel sur les grandes questions encore non résolues dans ce domaine ; et promouvoir de nouveaux axes de coopération internationale avec une participation active de la communauté des physiciens vietnamiens.

vnanet-physique-1.jpg
Des scientifiques internationaux participent au colloque. Photo: VNA

S'exprimant lors de l'ouverture, le Dr Nguyen Huu Ha, directeur adjoint du Département des sciences et des technologies de la province de Gia Lai, a souligné que ce colloque constituait une occasion précieuse de renforcer les liens scientifiques entre le Vietnam et la communauté internationale. Selon lui, cette initiative contribuera à stimuler le développement de la physique de la matière condensée tout en renforçant la position de l’ASEAN sur la scène scientifique mondiale.

Le programme du colloque comprend 30 communications scientifiques couvrant un large éventail de thématiques de pointe, notamment la bosonisation bidimensionnelle (2D), le diamagnétisme, les nouvelles formes de supraconductivité à couplage fort, les effets Hall quantiques fractionnaires ainsi que les symétries généralisées. À travers ces différentes sessions, les experts dressent un état des lieux des avancées théoriques et expérimentales les plus récentes tout en identifiant les principales orientations de recherche pour les années à venir.

Les travaux de ce colloque international se poursuivront jusqu'au 5 juin. -VNA

#Progrès récents dans l’étude des électrons fortement corrélés #colloque scientifique international #Rencontres du Vietnam #ICISE
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Photo : VNA

Le NIC lance un concours national de programmation consacré à l’IA

Le Vietnam lance pour la première fois un hackathon AI-native à l’échelle nationale, réunissant des milliers de jeunes développeurs afin de créer des solutions d’intelligence artificielle répondant à des défis concrets des entreprises et de l’économie numérique.

Le professeur et docteur Tran Tuan Anh, vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies du Vietnam. Photo: VNA

Les orientations du SG To Lam donnent un nouvel élan à la communauté scientifique vietnamienne

La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont désormais reconnues comme des moteurs essentiels du développement national, la recherche fondamentale constituant le socle de la création de connaissances et de technologies de pointe. Dans ce contexte, les orientations du secrétaire général du Parti et président To Lam ont été saluées comme un signal fort en faveur d’un renforcement stratégique de ce domaine, notamment en matière d’investissement, de ressources humaines et d’infrastructures de recherche.

Le vice-Premier ministre vietnamien Ho Quoc Dung reçoit à Hanoï Mme Ekaterina Zaharieva, commissaire européenne chargée de la Recherche, des Start-up et de l’Innovation. Photo : VNA

Le Vietnam et l’UE renforcent leur coopération en science, technologie et innovation

Le Vietnam et l’UE souhaitent approfondir leur partenariat dans les domaines de la recherche, des technologies de pointe et de l’innovation. Lors d’une rencontre à Hanoï le 26 mai, les deux parties ont souligné l’importance de nouveaux mécanismes de coopération pour favoriser les échanges scientifiques, le transfert de technologies et l’intégration des acteurs vietnamiens aux grands programmes européens de recherche.

Le général de brigade Nguyen Tung Hung, commandant adjoint du Commandement des opérations dans le cyberespace au ministère de la Défense, s'exprime lors de la session plénière du sommet «Vietnam Security Summit 2026». Photo: VNA

Vietnam Security Summit 2026: se préparer au monde post-quantique et post-IA

Le sommet "Vietnam Security Summit 2026" s'est articulé autour de sessions thématiques approfondies traitant de la protection des données personnelles sur le cloud, de la sécurisation des secteurs stratégiques comme l’électricité, la finance, la télécommunication et la santé, ainsi que de la gestion des risques liés à la cybersécurité.

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président To Lam, a présidé le 21 mai à Hanoï, une réunion du Comité permanent du Comité directeur central pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo : VNA

To Lam appelle à une stratégie nationale sur les technologies quantiques

Le Vietnam entend faire des technologies quantiques un pilier stratégique de son développement futur. Lors d’une réunion tenue le 21 mai à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président To Lam a appelé à élaborer une stratégie ambitieuse afin de renforcer l’autonomie technologique, la souveraineté numérique et la compétitivité nationale dans les secteurs de pointe.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung s’exprime lors de la conférence, à Hanoi, le 19 mai. Photo : VNA

Les fonds pour la science et la technologie doivent être intégralement décaissés

Les capitaux décaissés s’élevaient jusqu'au 12 mai à 7.945 milliards de dôngs, soit 14,78 % du plan assigné par le Premier ministre. Sur ce montant, les décaissements du budget central ont atteint 4.063 milliards de dôngs, soit 14,8 % de l’objectif, tandis que ceux des budgets locaux ont dépassé 3.882 milliards de dôngs, soit 14,75%.