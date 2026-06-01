Politique

Un livre bilingue et une exposition rendent hommage à l'héritage du Président Hô Chi Minh

Le patrimoine iconographique et documentaire sur le Président Hô Chi Minh s'est enrichi, ce 1er juin à Hanoï, par la présentation de l'ouvrage bilingue "Nguyên Ai Quôc - Hô Chi Minh avec la Russie" et d'une exposition rétrospective de 115 photographies retraçant ses activités au sein du Palais présidentiel.

Un ouvrage bilingue vietnamien-russe intitulé "Nguyên Ai Quôc - Hô Chi Minh avec la Russie" a été lancé à Hanoï le 1er juin. Photo : VNA
Un ouvrage bilingue vietnamien-russe intitulé "Nguyên Ai Quôc - Hô Chi Minh avec la Russie" a été lancé à Hanoï le 1er juin. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Un ouvrage bilingue vietnamien-russe intitulé "Nguyên Ai Quôc - Hô Chi Minh avec la Russie" a été lancé à Hanoï le 1er juin, en même temps qu'une exposition photographique présentant 115 images des activités du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel.

Ces événements, organisés par le Site des reliques du Président Hô Chi Minh au sein du Palais présidentiel, s'inscrivent dans le cadre des commémorations du 115e anniversaire du départ du président Hô Chi Minh pour la recherche du salut national (5 juin 1911 – 2026) et du centenaire de la publication du Duong Kach Menh (Le Chemin de la Révolution) (1927-2027).

Publié à l'occasion du 76e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie (1950-2026), cet ouvrage photographique bilingue offre un panorama complet des activités de Nguyên Ai Quôc – Hô Chi Minh – en ex-Union soviétique, du début du XXe siècle jusqu'à sa disparition.

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Lors du lancement de l'ouvrage. Photo : VNA

L'ouvrage rassemble plus de 200 documents, clichés et témoignages émouvants d'amis russes, dépeignant le portrait du Héros de la libération nationale et de l’Éminent homme de culture, grand ami du peuple russe et disciple exceptionnel de V.I. Lénine. Il permet ainsi aux lecteurs, notamment aux jeunes générations, de mieux appréhender la portée historique et la valeur durable des liens russo-vietnamiens.

Parallèlement, une exposition photographique présente au public 115 clichés d'archives remarquables, rassemblés et sélectionnés par le Site des reliques du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel. Ces images offrent un aperçu vivant et authentique des activités du président Hô Chi Minh en matière de politique intérieure et étrangère, ainsi que de moments de sa vie quotidienne au sein du Palais présidentiel, où il vécut et travailla durant les quinze dernières années de sa vie, de 1954 à 1969.

Ces 115 photographies constituent non seulement de précieux documents historiques, mais aussi un lien privilégié avec le souvenir du défunt dirigeant. Elles témoignent de sa vie simple et noble, de sa proximité avec le peuple et de son dévouement indéfectible à la nation.

À travers cette série d'activités, le Site des reliques du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel réaffirme son rôle de centre de patrimoine vivant, reliant le passé, le présent et l'avenir tout en promouvant les valeurs de la pensée, de la morale et du mode de vie d'Hô Chi Minh dans la société contemporaine.-VNA

#Président Hô Chi Minh #Nguyên Ai Quôc #Site des reliques du Président Hô Chi Minh
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