Société

Accélération du développement des logements locatifs dans la Région économique clé du Nord

Une séance de travail avec les dirigeants de la ville de Hai Phong et des provinces de Quang Ninh, Bac Ninh, Ninh Binh et Hung Yen, afin de mettre en œuvre les directives du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, relatives au développement du logement locatif dans ces localités a eu lieu le 1er juin à Hai Phong, sous l'égide du Premier ministre Le Minh Hung.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors de la séance de travail. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors de la séance de travail. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé le 1er juin à Hai Phong une séance de travail avec les dirigeants de la ville de Hai Phong et des provinces de Quang Ninh, Bac Ninh, Ninh Binh et Hung Yen, afin de mettre en œuvre les directives du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, relatives au développement du logement locatif dans ces localités.

La séance de travail fait suite à la conclusion du 22 mai 2026 du secrétaire général et président To Lam sur la mise en œuvre de la directive n° 34-CT/TW du Secrétariat relative aux logements sociaux.

L'orientation stratégique souligne qu'en plus des logements destinés à la vente, la priorité doit être accordée au développement des logements locatifs, particulièrement sous forme d'appartements dans les grandes agglomérations, les zones industrielles et les corridors économiques vitaux.

Les délégués ont analysé les besoins réels par segments et groupes de bénéficiaires, identifiant les goulots d’étranglement dans les mécanismes politiques et l’exécution. Sur la base de l'expérience de Hai Phong, pionnière en la matière, les discussions ont porté sur la mobilisation des ressources, notamment via les fonds nationaux et locaux pour le logement, ainsi que les outils de crédit préférentiels.

Concluant la réunion, le Premier ministre a affirmé que le développement des logements locatifs est une mission politique importante, urgente et de long terme. Selon lui, cette question dépasse le seul cadre du logement et touche également à la protection sociale, à la qualité de la main-d’œuvre, à la compétitivité en matière d’attraction des investissements ainsi qu’au développement durable des localités de la région économique clé du Nord.

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Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Tout en saluant les efforts de Hai Phong et des provinces voisines, il a noté que l'offre actuelle reste très insuffisante, laissant une grande partie des travailleurs dans des logements précaires ne répondant pas aux normes de sécurité incendie.

Insistant sur la nécessité de renouveler en profondeur l’approche du développement du logement, le Premier ministre a déclaré que si les efforts précédents se concentraient principalement sur les logements destinés à la vente, les collectivités locales doivent désormais développer à la fois le logement commercial et le logement locatif. Le logement locatif, a-t-il souligné, doit devenir un segment stratégique et pérenne, notamment dans les zones abritant d'importantes zones industrielles, des zones économiques spéciales et une population de travailleurs migrants.

Il a affirmé que si l'État ne subventionne pas directement le logement, il ne peut laisser le marché s'autoréguler entièrement. L'État doit jouer un rôle de facilitateur, par le biais de la planification, des institutions, des politiques et des instruments financiers, afin d'assurer un développement sain du marché. Dans cette optique, les entreprises devraient être encouragées à investir et à obtenir des rendements raisonnables, tandis que les résidents bénéficieraient d'un logement stable, durable et sûr. Le développement du logement locatif, a-t-il ajouté, doit être étroitement intégré à la planification des parcs industriels, des zones économiques, des axes de transport et à la gestion de la population.

Le Premier ministre a ordonné aux provinces de ne pas attendre de directives supérieures pour les questions relevant de leur compétence. Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Ninh Binh et Hung Yen doivent achever la révision de leur planification et définir les sites spécifiques dédiés aux logements locatifs d'ici la fin du mois de juin 2026. Il a particulièrement insisté sur le passage à l'action concrète, fixant l'objectif de mettre en chantier au moins un projet par localité dès ce mois-ci.

Sur le plan réglementaire, le ministère de la Construction est chargé de finaliser les normes techniques pour les logements locatifs de petite et moyenne taille et d'établir une cartographie des besoins d'ici juillet 2026.

Parallèlement, le ministère des Finances et la Banque d'État devront élaborer des mécanismes d'incitation fiscale et des politiques de crédit à taux préférentiels adaptés aux projets à long terme. La résolution de la question du logement pour les travailleurs est jugée cruciale pour maintenir la dynamique de croissance rapide et durable de cette région motrice du pays.- VNA

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