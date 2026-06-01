La tournée du dirigeant To Lam en Asie du Sud-Est ouvre de nouvelles perspectives de coopération

Hanoï (VNA) - À l’issue de la tournée effectuée du 27 mai au 1er juin en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines, ainsi que de la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, au Dialogue de Shangri-La 2026, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a souligné l’importance stratégique et les résultats remarquables de ce déplacement.

Il a rappelé qu’il s’agissait de la première visite du dirigeant To Lam dans des pays de l’ASEAN depuis le XIVe Congrès national du Parti ainsi que des élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Cette tournée revêtait une signification particulière alors que le Vietnam célébrait avec la Thaïlande et les Philippines le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Elle intervenait également à un moment où les trois pays, tout comme le Vietnam, entrent dans une nouvelle phase de développement.

Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, la visite a été marquée par un programme particulièrement dense, comprenant des entretiens approfondis avec les dirigeants thaïlandais, singapouriens et philippins, des rencontres avec les milieux d’affaires, les instituts de recherche et la communauté vietnamienne. Les trois pays ont réservé à la délégation vietnamienne un accueil exceptionnel, témoignant de l’importance accordée à leurs relations avec le Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul passent en revue la garde d'honneur de l'armée royale thaïlandaise. Photo: VNA

L’un des moments forts du déplacement a été l’intervention de To Lam au Dialogue de Shangri-La 2026, principal forum régional consacré aux questions de sécurité et de défense. Son discours sur la paix, la sécurité et la coopération régionales a été largement salué et a permis de mettre en avant les points de vue du Parti et de l'État du Vietnam face aux défis internationaux actuels.

Le ministre a estimé que cette tournée avait transmis un message fort sur les ambitions de développement du Vietnam et confirmé l’attachement constant de Hanoï à l’ASEAN, ainsi que son rôle proactif, actif et responsable de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération et au développement dans la région.

Un autre résultat notable de cette visite a été le renforcement significatif de la confiance politique entre le Vietnam et les trois pays. Le Vietnam a approfondi son partenariat stratégique global avec la Thaïlande, instauré un mécanisme de dialogue stratégique entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti d’action populaire de Singapour, et élevé ses relations avec les Philippines au rang de Partenariat stratégique renforcé. Les échanges ont favorisé de nouvelles avancées dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la science, de la technologie et de l'innovation, de la culture, de l'éducation et de la formation, du tourisme, des échanges entre les peuples, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans l’intelligence artificielle, la transformation numérique, l’innovation, l’économie verte et la transition énergétique, etc.

Les contacts entre ministères, secteurs, collectivités locales, entreprises et partenaires des trois pays ont également connu un essor remarquable. Les forums organisés à cette occasion ont réuni plusieurs centaines d’entreprises et abouti à la signature de 20 accords en Thaïlande, 31 à Singapour et près de 20 aux Philippines.

Selon le ministre, cette tournée, couronnée de succès, a produit des résultats importants. Elle a contribué à consolider un environnement de paix et de stabilité ainsi qu’un contexte extérieur favorable au développement du pays, en particulier avec les partenaires de l’ASEAN, tout en créant des conditions propices au développement socio-économique du Vietnam et en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans la région.

Elle a également mis en évidence le renforcement du rôle et de la position du Vietnam sur la scène internationale, ainsi que sa contribution active aux efforts visant à relever les défis communs de la communauté internationale.

Interrogé sur la portée particulière de cette tournée, le ministre Le Hoai Trung a estimé qu’elle revêtait une importance stratégique à plusieurs égards.

Selon lui, ce déplacement a d’abord confirmé l’importance accordée par le Vietnam à ses relations avec la Thaïlande, Singapour, les Philippines et, plus largement, avec l’ASEAN. Effectuée peu après la mise en place des nouvelles instances dirigeantes de l’État, il s’agissait de la première visite de To Lam dans des pays d’Asie du Sud-Est dans ses nouvelles fonctions, ainsi que de la première visite d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam aux Philippines.

Le ministre a souligné que les résultats obtenus avaient permis de porter les relations du Vietnam avec ces trois partenaires de l’ASEAN à un niveau supérieur, en jetant de nouvelles bases et en définissant des orientations destinées à approfondir une coopération plus concrète et plus efficace.

Les résultats et accords conclus à l’occasion de cette tournée ouvrent également d’importantes perspectives pour mobiliser la coopération, l’expertise et les ressources internationales, notamment celles de la Thaïlande, de Singapour et des Philippines, afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques du Vietnam à l’horizon 2030 et 2045 ainsi qu’à la mise en œuvre de son plan de développement socio-économique à l’horizon 2030.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, participent au 23e Dialogue de Shangri-La. Photo: VNA

Le Hoai Trung a également relevé l’attention particulière accordée par l’opinion régionale et internationale à cette tournée, notamment à la participation de To Lam au Dialogue de Shangri-La. Selon lui, cette intervention a mis en évidence la politique étrangère vietnamienne fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures, ainsi que la volonté du pays de contribuer activement aux enjeux régionaux et mondiaux. Le fait que le dirigeant vietnamien ait été invité à prononcer le discours d’ouverture témoigne, non seulement de la reconnaissance internationale du rôle et de la position du Vietnam, mais aussi des attentes de la communauté internationale à l’égard de ses contributions à la paix, à la sécurité et au développement de la région.

Cette tournée a illustré de manière concrète les orientations de politique étrangère définies par le XIVe Congrès national du Parti. Elle témoigne également d’une approche renouvelée de l’action diplomatique, privilégiant l’efficacité et les résultats concrets sur la base de relations d’amitié et de partenariats stratégiques, tout en mettant en évidence le rôle de la diplomatie au sommet dans l’orientation des relations bilatérales et l’approfondissement durable de la coopération entre le Vietnam et ses partenaires.

Le secrétaire général et président To Lam (2e de gauche à droite) et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux pays. Photo: VNA

Selon Le Hoai Trung, les résultats stratégiques obtenus au cours de cette tournée ouvriront une nouvelle phase de développement des relations entre le Vietnam, la Thaïlande, Singapour et les Philippines. Les dirigeants des quatre pays ont souligné la nécessité de traduire rapidement les engagements pris en actions concrètes et d’exploiter pleinement le potentiel de coopération existant.

Le ministre a appelé les ministères, secteurs et collectivités locales à mettre en œuvre les accords conclus à travers des programmes et projets concrets, orientés vers les intérêts des populations et des résultats mesurables.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les consultations stratégiques et la coordination des politiques, tout en privilégiant la coopération dans les domaines essentiels au développement de chaque pays et au maintien d’un environnement régional pacifique, stable et propice au développement. -VNA