Le discours du dirigeant vietnamien To Lam au Dialogue de Shangri-La salué pour sa vision stratégique

Pékin (VNA) - S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le professeur Xu Liping, directeur du Centre de recherche sur l’Asie du Sud-Est relevant de l’Institut des études stratégiques mondiales et Asie-Pacifique de l’Académie chinoise des sciences sociales, a souligné que le discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, au 23e Dialogue de Shangri-La à Singapour témoignait de sa vision stratégique et de sa clairvoyance politique.



Selon le professeur Xu Liping, le monde est aujourd’hui confronté à une instabilité et à des bouleversements croissantes. La montée de l’unilatéralisme et de l’hégémonisme, entre autres phénomènes, pose des défis sans précédent à la gouvernance mondiale. Dans ce contexte, le dirigeant vietnamien, a su identifier avec lucidité les trois grandes crises auxquelles est confronté le système international et proposer des solutions constructives portées par le Vietnam. Selon le chercheur chinois, cette approche revêt une importance pratique majeure pour l’édification d’un ordre politique et économique international plus juste et plus équitable.



Xu Liping a également estimé que To Lam a identifié avec précision trois grandes crises auxquelles est confronté le système international : la crise de l’ordre international, la crise du modèle de développement et la crise de la confiance stratégique. L’universitaire chinois a par ailleurs salué l’équilibre de la pensée diplomatique vietnamienne exprimée dans cette intervention, soulignant que le Vietnam proposait une approche réaliste permettant aux pays de la région de faire face aux crises actuelles.



Évoquant la portée des messages transmis dans un contexte de concurrence stratégique croissante entre grandes puissances, le professeur Xu Liping a indiqué que le discours du dirigeant vietnamien mettait particulièrement en avant les principes du dialogue, de la coopération et du respect du droit international.



Selon lui, l’accent mis sur le dialogue traduit la volonté de régler pacifiquement les différends et les divergences, conformément aux normes fondamentales régionales et internationales. L’appel à renforcer la coopération vise, quant à lui, à élargir les intérêts communs, à promouvoir des partenariats mutuellement bénéfiques et à favoriser une coexistence pacifique entre les nations.



Enfin, le respect du droit international signifie que le règlement des questions géopolitiques et stratégiques ne doit pas être fondé sur les rapports de force, mais sur le principe d’égalité souveraine entre les États, indépendamment de leur taille, dans l’esprit fondamental de la Charte des Nations unies, a conclu le chercheur chinois. -VNA