Le Vietnam contribue à la paix, à la stabilité et au développement de l'ASEAN, selon un analyste malaisien

Kuala Lumpur (VNA) - Les visites du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines témoignent de la volonté du Vietnam d’assumer un rôle de leadership et de coordination plus actif au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

C’est l’analyse de Collins Chong Yew Keat, analyste spécialisé dans les questions de sécurité et les affaires internationales, rattaché à l'Université de Malaya, exprimée lors d’un entretien accordé le 1er juin à Kuala Lumpur à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Selon lui, la visite officielle de To Lam en Thaïlande a coïncidé avec le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et s’est déroulée peu après l’élévation de leurs liens au niveau de partenariat stratégique global en 2025. En tant que deux des principales économies de l’ASEAN, le Vietnam et la Thaïlande ont profité de cette visite pour insuffler une dynamique concrète aux échanges entre entreprises. Le Forum d’affaires Vietnam–Thaïlande a ainsi réuni près de 700 entreprises des deux pays.

Le secrétaire général et président To Lam a prononcé le discours d'ouverture du 23e Dialogue de Shangri-La. Photo : VNA

Pour l’expert, l’un des principaux acquis de cette visite ne réside pas seulement dans le nombre d’accords conclus, mais aussi dans le message stratégique qu’elle a porté : le Vietnam et la Thaïlande s’emploient à bâtir un espace économique de l’ASEAN davantage intégré, fondé sur une coopération renforcée dans les domaines du tourisme, de la logistique, de la sécurité alimentaire, de l’énergie, de la croissance verte et de l’investissement privé. Selon lui, cette orientation contribue également à réduire le risque d’une dépendance excessive des économies continentales de l’ASEAN à l’égard de partenaires extérieurs pour soutenir leur croissance.



Concernant la visite à Singapour, Collins Chong Yew Keat a relevé que le discours de To Lam au 23e Dialogue de Shangri-La avait suscité une forte attention internationale. Intervenue après l’établissement du partenariat stratégique global en mars 2025, la visite a donné lieu à la signature d’accords dans les domaines des technologies, de la résilience des chaînes d’approvisionnement, de l’éducation, de la justice et de l’administration publique. Selon l’expert, Singapour n’est plus seulement un investisseur majeur, mais aussi un modèle et un partenaire pour la prochaine phase de développement du Vietnam, notamment dans la gouvernance numérique, l’innovation, la finance et les énergies propres. La visite a également été marquée par des échanges avec les dirigeants de grands groupes singapouriens et par l’étude de leurs modèles technologiques et d’innovation.



Au Dialogue de Shangri-La, le dirigeant vietnamien a mis en garde contre trois crises interdépendantes - celle de l’ordre international, du modèle de développement et de la confiance stratégique - tout en plaidant pour le respect du droit international, un développement inclusif et le dialogue. Selon l’expert, cette intervention a contribué à renforcer la voix et le rôle diplomatique du Vietnam, en affirmant son statut de membre proactif et responsable de l’ASEAN, prêt à contribuer aux débats sur l’ordre régional, la sécurité maritime et le rôle des grandes puissances.



Aux Philippines, la visite d'État a abouti à une Déclaration commune sur un Partenariat stratégique renforcé, un résultat majeur en matière de sécurité. Collins Chong Yew Keat rappelle que le Vietnam est désormais l'unique partenaire stratégique des Philippines au sein de l'ASEAN. En tant que nations riveraines de la Mer Orientale, les deux pays consolident ainsi leur coopération en sécurité maritime. Selon l’analyste, cette visite a également envoyé un message diplomatique clair : le Vietnam considère les Philippines non seulement comme un partenaire bilatéral important, mais aussi comme un acteur clé de l’architecture de coopération et de sécurité maritime de l’ASEAN.



Dans l’ensemble, Collins Chong Yew Keat estime que les visites de To Lam en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines ont contribué à promouvoir la paix, la stabilité et le développement de l’ASEAN. Elles ont permis de renforcer la confiance politique et la coopération entre les États membres, consolidant ainsi l’unité et la centralité de l’ASEAN dans les affaires régionales. Elles ont également réaffirmé l’attachement du Vietnam au droit international, au respect de la souveraineté, au règlement pacifique des différends et au maintien d’un environnement stable propice au développement.

Par ailleurs, ces visites ont ouvert de nouvelles perspectives de coopération économique dans des secteurs tels que la croissance verte, l’agriculture, l’énergie, le tourisme, les technologies, l’innovation, la finance et les chaînes d’approvisionnement, contribuant à bâtir une structure de croissance plus diversifiée et résiliente pour l’ASEAN. -VNA



