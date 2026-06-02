Comment les jeunes Vietnamiens réinventent un artisanat ancestral

Bien plus qu’un simple savoir-faire artisanal, chaque impression de Dong Ho porte la mémoire culturelle de générations de Vietnamiens. Grâce à leur créativité et à leur attachement au patrimoine national, les jeunes contribuent aujourd’hui à faire vivre cet héritage, en lui donnant une expression en phase avec leur époque.

Hanoï (VNA) - Lorsqu’on évoque l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho, on pense immédiatement à ses couleurs naturelles, obtenues à partir de coquillages broyés, de feuilles de bambou ou de pigments minéraux, ainsi qu’aux scènes familières de la vie rurale vietnamienne qu’il donne à voir. Pourtant, pour de nombreux jeunes aujourd’hui, cet artisanat ancestral semble appartenir davantage aux livres scolaires ou aux musées qu’au quotidien.

Afin de rapprocher cet héritage culturel des nouvelles générations, les initiateurs du projet "Hoa Ky Dong Ho" (Carnet de l’artisanat de Dong Ho) ont lancé une série d’activités créatives destinées aux jeunes.

Au cœur de cette initiative, l’événement intitulé "L’âme sur le papier traditionnel", organisé à l’Académie vietnamienne de la jeunesse, a proposé des spectacles inspirés du patrimoine, des rencontres avec l’artisan Nguyen Dang Tam, ainsi que des ateliers de coloriage et d’impression.

Le numérique s’invite également dans l’expérience. À l’aide de leur téléphone portable, les visiteurs peuvent découvrir l’histoire et la signification des œuvres, mais aussi interagir avec les personnages représentés sur les impressions. Cette rencontre entre tradition et technologie offre une nouvelle manière d’explorer le patrimoine culturel. Des objets du quotidien inspirés des motifs de Dong Ho montrent également que cet héritage peut trouver naturellement sa place dans la vie contemporaine.

Bien plus qu’un simple savoir-faire artisanal, chaque impression de Dong Ho porte la mémoire culturelle de générations de Vietnamiens. Grâce à leur créativité et à leur attachement au patrimoine national, les jeunes contribuent aujourd’hui à faire vivre cet héritage, en lui donnant une expression en phase avec leur époque. -VNA