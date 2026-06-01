L’épouse du dirigeant To Lam rend visite à des enfants en difficulté aux Philippines

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Manille (VNA) – Dans le cadre de la visite d'État aux Philippines du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, son épouse, Mme Ngo Phuong Ly, a participé le 1er juin à deux activités majeures empreintes d'humanisme et de diplomatie culturelle.

Mme Ngo Phuong Ly s'est rendue au centre Asilo de San Vicente de Paul, fondé en 1885 et l'une des plus anciennes institutions caritatives de Manille. Elle a été informée de son histoire, de sa mission et de ses activités, et a rencontré les enfants qui y sont accueillis.

Elle a exprimé son émotion face à l'optimisme des enfants malgré les difficultés, soulignant que le Vietnam et les Philippines placent tous deux l'enfant au cœur de leurs politiques de développement, de l'éducation à la santé en passant par la protection de l'enfance.

Elle a déclaré que les enfants d'Asilo lui rappelaient ceux des Villages d'Enfants SOS et des centres de protection sociale au Vietnam. Elle a salué l'approche humaine et durable du centre, qui offre non seulement un abri, mais aussi une éducation et un cadre moral solides pour aider les enfants à devenir autonomes.

Décrivant cette visite comme l'un des moments les plus marquants de son voyage, Mme Ngo Phuong Ly a adressé un message d’encouragement aux enfants, les invitant à garder confiance en eux et à croire qu’ils ne sont pas seuls. Elle les a exhortés à poursuivre leurs études avec détermination et à nourrir leurs rêves, soulignant que l’avenir d’une personne n’est pas déterminé par les circonstances de la vie, mais par sa volonté et ses aspirations.

À cette occasion, Mme Ngo Phuong Ly a offert des cadeaux aux enfants d'Asilo : de la nourriture, des fournitures scolaires et une œuvre d'art réalisée à partir de chutes de tissu par des enfants vietnamiens en situation de handicap, en signe d'amitié.

Madame Ngo Phuong Ly, accompagnée de l'épouse du président philippin, Madame Liza Araneta Marcos, a visité l'exposition Likhang Filipino à Pasay. Photo : VNA

Plus tôt dans la journée, Mme Ngo Phuong Ly et Mme Liza Araneta Marcos, épouse du président philippin Ferdinand Marcos Jr., ont visité l'exposition Likhang Filipino, situés au Centre de commerce international de Pasay, dans la région métropolitaine de Manille.

L'exposition, inaugurée mi-janvier dans le cadre des activités de la présidence philippine de l'ASEAN 2026, présente plus de 2 000 produits provenant de près de 200 entreprises, allant de la décoration intérieure et la mode à l'artisanat et aux produits alimentaires haut de gamme.Les deux épouses ont salué la force de l’esprit philippin "Bayanihan", symbole d'entraide et de solidarité communautaire, y voyant un écho direct aux traditions d’entraide vietnamiennes.

Impressionnée par les expositions présentant les matériaux et l'artisanat traditionnels philippins, Mme Ngo Phuong Ly a évoqué le riche patrimoine artisanal vietnamien et a insisté sur le rôle essentiel des femmes dans la préservation et la transmission des valeurs culturelles de génération en génération.

Elle a noté que les arts populaires du Vietnam et des Philippines partagent de nombreuses caractéristiques ancrées dans les civilisations maritimes et rizicoles. La culture, les arts et les échanges entre les peuples, a-t-elle affirmé, constituent des liens durables unissant les peuples des deux pays et renforçant l'amitié bilatérale.

Mme Ngo Phuong Ly a également suggéré d'intensifier les échanges entre artisans, d'organiser des expositions conjointes et de favoriser les liens entre les villages d'artisans traditionnels.

Les deux femmes ont exprimé le souhait de se retrouver prochainement afin de poursuivre leurs échanges sur la culture et d’explorer de nouvelles initiatives susceptibles de renforcer les échanges culturels et les liens entre les peuples des deux pays, contribuant ainsi à consolider l’amitié entre le Vietnam et les Philippines. -VNA