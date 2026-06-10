Hô Chi Minh-Ville crée une unité spécialisée pour retrouver et rapatrier les dépouilles de martyrs

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Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville a officiellement constitué et déployé, le 9 juin, une unité dédiée à la recherche et au rapatriement des dépouilles de martyrs.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale des "500 jours et nuits", lancée par le Comité national de pilotage chargé de la recherche, du regroupement et de l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie (Comité national 515), visant à renforcer le devoir de mémoire et de reconnaissance envers les héros nationaux.

S’adressant à la cérémonie, le colonel Nguyên Dinh Chuân, commissaire politique adjoint du Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville et vice-président du Comité directeur 515 de la ville, a souligné la portée socio-politique et profondément humanitaire de cette mission.

Selon lui, la recherche, le rapatriement et l’identification des dépouilles de martyrs constituent une concrétisation des orientations du Parti et des politiques de l’État en matière de reconnaissance des sacrifices consentis pour l’indépendance nationale et la défense de la patrie. Cette mission traduit également la responsabilité et la gratitude de la société envers les héros tombés pour la nation, tout en répondant aux attentes légitimes de leurs familles.

Le colonel Nguyên Dinh Chuân a salué l’esprit de responsabilité des officiers et soldats sélectionnés pour cette mission, les appelant à faire preuve de détermination, de solidarité et d’initiative dans l’accomplissement de leurs tâches. Il leur a demandé de renforcer la coordination avec les autorités locales et les organismes concernés afin de recueillir et de vérifier les informations disponibles, de mener des enquêtes de terrain et d’assurer des opérations de recherche et d’exhumation rigoureuses, scientifiques et efficaces.

Il a également insisté sur le fait que cette mission constitue une tâche politique particulièrement importante, mais aussi un honneur pour les militaires qui y participent, dans la continuité du devoir de mémoire envers les générations ayant sacrifié leur vie pour la Patrie.

Le colonel Nguyên Dinh Chuân a par ailleurs demandé aux différentes unités du Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville de garantir les effectifs, les équipements, les moyens logistiques ainsi que les régimes et politiques nécessaires afin de permettre aux équipes déployées d’accomplir efficacement leurs missions. -VNA

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