Campagne des 500 jours et nuits : une mission périlleuse pour retrouver leurs compagnons d’armes disparus

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Avant d’entamer les opérations de recherche, les membres de l’équipe spécialisée effectuent un balayage systématique de la zone à l’aide de détecteurs de mines. Formés à l’identification et à la neutralisation des risques liés aux explosifs, ils veillent à ce que le terrain soit exempt de mines, d’engins explosifs et de munitions non explosées, une étape indispensable pour garantir la sécurité des recherches. Photo : VNA
Avant d’entamer les opérations de recherche, les membres de l’équipe spécialisée effectuent un balayage systématique de la zone à l’aide de détecteurs de mines. Formés à l’identification et à la neutralisation des risques liés aux explosifs, ils veillent à ce que le terrain soit exempt de mines, d’engins explosifs et de munitions non explosées, une étape indispensable pour garantir la sécurité des recherches. Photo : VNA
Les membres de l’équipe chargée de la recherche et du rapatriement des restes des soldats tombés pour la Patrie utilisent des détecteurs de mines afin de s’assurer que la zone d’intervention est totalement sécurisée avant le lancement des opérations de recherche.Photo : VNA
Les membres de l’équipe chargée de la recherche et du rapatriement des restes des soldats tombés pour la Patrie utilisent des détecteurs de mines afin de s’assurer que la zone d’intervention est totalement sécurisée avant le lancement des opérations de recherche.Photo : VNA
À l’aide de détecteurs de mines, les membres de l’équipe spécialisée vérifient minutieusement chaque secteur de recherche afin de garantir que la zone est exempte de tout engin explosif. Photo : VNA
À l’aide de détecteurs de mines, les membres de l’équipe spécialisée vérifient minutieusement chaque secteur de recherche afin de garantir que la zone est exempte de tout engin explosif. Photo : VNA
Avant le lancement des opérations de recherche dans une zone de la commune de Minh Tân susceptible d’abriter des restes de soldats tombés pour la Patrie, Lê Văan Quyet ouvre la voie en inspectant minutieusement le terrain à l’aide d’un détecteur. Photo : VNA
Avant le lancement des opérations de recherche dans une zone de la commune de Minh Tân susceptible d’abriter des restes de soldats tombés pour la Patrie, Lê Văan Quyet ouvre la voie en inspectant minutieusement le terrain à l’aide d’un détecteur. Photo : VNA
Les membres de l’équipe chargée de la recherche et du rapatriement des restes des soldats tombés pour la Patrie sont formés à l’utilisation des détecteurs de mines et en maîtrisent parfaitement le maniement. Photo : VNA
Les membres de l’équipe chargée de la recherche et du rapatriement des restes des soldats tombés pour la Patrie sont formés à l’utilisation des détecteurs de mines et en maîtrisent parfaitement le maniement. Photo : VNA
Dans cette région au relief escarpé, les membres de l’équipe doivent parcourir des terrains difficiles d’accès, ce qui rend chaque déplacement vers les zones de recherche particulièrement pénible. Photo : VNA
Dans cette région au relief escarpé, les membres de l’équipe doivent parcourir des terrains difficiles d’accès, ce qui rend chaque déplacement vers les zones de recherche particulièrement pénible. Photo : VNA
En raison de leur conception majoritairement en matériaux plastiques, de nombreuses mines se révèlent difficiles à détecter avec les équipements conventionnels, ce qui accroît sensiblement la complexité et les risques des opérations de déminage. Photo : VNA
En raison de leur conception majoritairement en matériaux plastiques, de nombreuses mines se révèlent difficiles à détecter avec les équipements conventionnels, ce qui accroît sensiblement la complexité et les risques des opérations de déminage. Photo : VNA
Les équipes de recherche interviennent dans une zone de la commune de Minh Tân, où des indices laissent présumer la présence de restes de soldats tombés pour la Patrie. Photo : VNA
Les équipes de recherche interviennent dans une zone de la commune de Minh Tân, où des indices laissent présumer la présence de restes de soldats tombés pour la Patrie. Photo : VNA
Les membres de l’équipe s’appuient sur des détecteurs pour localiser et neutraliser les mines, munitions et autres engins explosifs encore enfouis dans la zone de recherche et de rapatriement des restes des soldats tombés pour la Patrie. Photo : VNA
Les membres de l’équipe s’appuient sur des détecteurs pour localiser et neutraliser les mines, munitions et autres engins explosifs encore enfouis dans la zone de recherche et de rapatriement des restes des soldats tombés pour la Patrie. Photo : VNA
Dans ce relief escarpé, l’accès aux sites de recherche s’avère particulièrement difficile et physiquement éprouvant pour les membres de l’équipe. Photo : VNA
Dans ce relief escarpé, l’accès aux sites de recherche s’avère particulièrement difficile et physiquement éprouvant pour les membres de l’équipe. Photo : VNA
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Campagne des 500 jours et nuits : une mission périlleuse pour retrouver leurs compagnons d’armes disparus

Dans le cadre de la mise en œuvre de la « Campagne des 500 jours et nuits » consacrée à la recherche et au rapatriement des restes des martyrs tombés sur l’ancien front de Vi Xuyên, les équipes spécialisées de la province de Tuyên Quang accomplissent leur mission dans des conditions particulièrement périlleuses. Chaque jour, ces militaires affrontent un relief escarpé et difficile d’accès, tout en faisant face à la menace constante des munitions non explosées et des vestiges de guerre encore enfouis dans le sol.

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#Campagne des 500 jours et nuits #soldats morts pour la Patrie #martyrs #rapatriement

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