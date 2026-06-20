Campagne des 500 jours et nuits : une mission périlleuse pour retrouver leurs compagnons d’armes disparus

Dans le cadre de la mise en œuvre de la « Campagne des 500 jours et nuits » consacrée à la recherche et au rapatriement des restes des martyrs tombés sur l’ancien front de Vi Xuyên, les équipes spécialisées de la province de Tuyên Quang accomplissent leur mission dans des conditions particulièrement périlleuses. Chaque jour, ces militaires affrontent un relief escarpé et difficile d’accès, tout en faisant face à la menace constante des munitions non explosées et des vestiges de guerre encore enfouis dans le sol.