Du semis à la récolte : le cycle du riz dans le delta du Mékong

Depuis le semis jusqu’à la récolte, le grain de riz suit un chemin silencieux mais résilient. Cycle immuable qui se répète à chaque saison dans le delta du Mékong, il façonne des paysages de rizières vastes, fertiles et pleins de vie. Entre inondations saisonnières, soleil généreux et mains patientes des agriculteurs, ces terres deviennent le théâtre d’un savoir-faire agricole ancestral, profondément lié au rythme de la nature et à l’identité de toute une région.