Du semis à la récolte : le cycle du riz dans le delta du Mékong

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Des semences de riz germées prêtes à être acheminées vers les champs pour le semis. Photo : VNA
Des semences de riz germées prêtes à être acheminées vers les champs pour le semis. Photo : VNA
Un agriculteur transporte les semences à moto pour se rendre au champ et procéder au semis. Photo : VNA
Un agriculteur transporte les semences à moto pour se rendre au champ et procéder au semis. Photo : VNA
Les panicules de riz sélectionnées comme échantillons de semences sont soigneusement conservées dans la maison d'un agriculteur de Can Tho. Photo : VNA
Les panicules de riz sélectionnées comme échantillons de semences sont soigneusement conservées dans la maison d'un agriculteur de Can Tho. Photo : VNA
Avant le semis, la terre est labourée et hersée afin d’être rendue meuble et parfaitement plane. Photo : VNA
Avant le semis, la terre est labourée et hersée afin d’être rendue meuble et parfaitement plane. Photo : VNA
Repiquage traditionnel à la main, un geste précis transmis de génération en génération. Photo : VNA
Repiquage traditionnel à la main, un geste précis transmis de génération en génération. Photo : VNA
Lorsque les panicules se courbent sous le poids des grains et prennent une teinte dorée, la saison de la récolte commence officiellement. Photo : VNA
Lorsque les panicules se courbent sous le poids des grains et prennent une teinte dorée, la saison de la récolte commence officiellement. Photo : VNA
S’ils ne vendent pas le riz frais, les agriculteurs disposant de fortes capacités de production stockent la récolte dans des entrepôts en attendant une hausse des prix. Photo : VNA
S’ils ne vendent pas le riz frais, les agriculteurs disposant de fortes capacités de production stockent la récolte dans des entrepôts en attendant une hausse des prix. Photo : VNA
La majeure partie du riz récolté est vendue fraîche directement au champ, puis transportée par les commerçants à bord d’embarcations. Photo : VNA
La majeure partie du riz récolté est vendue fraîche directement au champ, puis transportée par les commerçants à bord d’embarcations. Photo : VNA
Le riz doit être parfaitement séché avant sa mise en vente. Photo : VNA
Le riz doit être parfaitement séché avant sa mise en vente. Photo : VNA
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Du semis à la récolte : le cycle du riz dans le delta du Mékong

Depuis le semis jusqu’à la récolte, le grain de riz suit un chemin silencieux mais résilient. Cycle immuable qui se répète à chaque saison dans le delta du Mékong, il façonne des paysages de rizières vastes, fertiles et pleins de vie. Entre inondations saisonnières, soleil généreux et mains patientes des agriculteurs, ces terres deviennent le théâtre d’un savoir-faire agricole ancestral, profondément lié au rythme de la nature et à l’identité de toute une région.

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#cycle de vie du grain de riz #riz

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